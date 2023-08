Déšť, debut Lawsona a tři červené vlajky. V posledním tréninku byl v Zandvoortu nejrychlejší Verstappen

Nejrychlejší čas zajel v posledním tréninku na GP Nizozemska 2023 Max Verstappen před Russellem a Pérezem. Trénink ovlivnil déšť i tři červené vlajky.

V Zandvoortu v sobotu prší. Jezdci tak celý trénink absolvovali na pneumatikách do mokra a přechodných podmínek.

Jako první se na trať vydal domácí Max Verstappen. Hned za ním vyrazil Liam Lawson, který nahradil Daniela Ricciarda. Australan si včera ve druhém tréninku při nehodě zlomil záprstní kůstku.

Po pěti minutách vyjeli jezdci McLarenu jako první na přechodných pneumatikách. Stejné pneumatiky zvolil o chvíli později také Kevin Magnussen, který se ale hned roztočil a boural ve třetí zatáčce.

Jezdec Haasu se postaral o první ale rozhodně ne poslední červené vlajky. Později se před poslední zatáčkou dostal do kačírku Čou.

O třetí červené vlajky se postaral právě Lawson, který se roztočil v poslední zatáčce a měl i lehký kontakt se zdí. Na rozdíl od Magnussena a Čoua se ale dokázal sám dostat zpět do boxů a po restartu mohl pokračovat.

Kromě toho jsme viděli řadu výletů mimo trať, které se ale obešly bez přerušení tréninku.

Kvalifikace začíná v Zandvoortu v 15:00.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:21.631 18 přechodné 2 George Russell Mercedes 1:22.010 0.379 18 přechodné 3 Sergio Pérez Red Bull 1:22.631 1.000 18 přechodné 4 Fernando Alonso Aston Martin 1:22.634 1.003 14 přechodné 5 Lewis Hamilton Mercedes 1:22.723 1.092 18 přechodné 6 Alexander Albon Williams 1:22.750 1.119 19 přechodné 7 Oscar Piastri McLaren 1:22.892 1.261 20 přechodné 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:22.965 1.334 25 přechodné 9 Charles Leclerc Ferrari 1:23.093 1.462 12 přechodné 10 Lando Norris McLaren 1:23.158 1.527 24 přechodné 11 Pierre Gasly Alpine 1:23.210 1.579 15 přechodné 12 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:23.438 1.807 17 přechodné 13 Júki Cunoda AlphaTauri 1:23.544 1.913 18 přechodné 14 Logan Sargeant Williams 1:23.570 1.939 20 přechodné 15 Nico Hülkenberg Haas 1:23.640 2.009 20 přechodné 16 Esteban Ocon Alpine 1:23.806 2.175 12 přechodné 17 Lance Stroll Aston Martin 1:24.058 2.427 15 přechodné 18 Liam Lawson AlphaTauri 1:26.343 4.712 26 přechodné 19 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:28.482 6.851 9 přechodné 20 Kevin Magnussen Haas - - 1

Průběh

12:30: Konec třetího tréninku.

12:29: Na druhé místo se posunul Russell.

12:25: Verstappen s náskokem sekundy první...

12:24: A Leclerc opět mimo trať v první zatáčce.

12:22: Pokračujeme...

12:20: A byl tam kontakt s bariérou.

12:19: Lawson se dokázal dostat zpět do pohybu a vrací se do boxů.

12:19: Lawson stojí na trati poněkud v protisměru.

12:18: Třetí červené vlajky.

12:18: Ocon mimo trať, ale vrací se.

12:16: Aktuálně všichni na přechodných.

12:16: Pořadí se rychle mění. Na čele se střídají jezdci McLarenu.

12:11: Norris převzal vedení...

12:10:

Ver Nor Lec Pia Bot Cun Sai Hul Čou Per

12:07: Sainz se vydal mimo trať.

12:04: Trénink pokračuje...

11:55: A další červené vlajky... Čou v kačírku v předposlední zatáčce.

11:53: Na první místo se vrátil Verstappen. On a Norris jezdí na přechodných, Leclerc má pneumatiky do mokra.

11:53: A Leclerc se vydal mimo trať.

11:52: Leclerc převzal vedení. Ale jen na chvíli... vedení přebírá Norris.

11:47: Jezdci se vrací na trať.

11:46: Za minutu bude trénink restartován...

11:43: Leclerc, Stroll a Cunoda jsou jezdci, kteří ještě ani nevyjeli.

11:40: Opět třetí zatáčka... tentokrát Magnussen. Ale na jiném místě než včera Ricciardo a Piastri. Magnussen je na trávě.

11:39: červené vlajky

11:38:

Ver Bot Alb Čou Nor Sar Law

11:38: Na přechodných také Ocon.

11:37: Brzy by mělo začít znovu pršet.

11:36: Verstappen ztratil kontrolu nad vozem a dostal se na trávu blízko bariéry. Jezdci McLarenu mezitím na přechodných.

11:34: Přidávají se další. Vypadá to, že už neprší a objevuje se slunce...

11:33: Přidává se také Čou.

11:31: a Lawson jako druhý.

11:30: Verstappen jako první na trati jede potěšit domácí zmoklé fanoušky. Obul samozřejmě pneumatiky do mokra.

11:30: Poslední trénink začíná.

11:24: Lawson pojede s číslem 40. Nejde ale o číslo, které by si sám vybral. Je to jedno z čísel, které dostal tým pro účely nasazení mladíků do prvních tréninků, testy apod.

11:23: Zatím žádné informace o případném odkladu startu tréninku.

11:17: Bude to těžký debut pro Liama Lawsona. AlphaTauri nasadí už čtvrtého závodního jezdce. Daniel Ricciardo se včera zranil, má zlomenou záprstní kůstku a zítra či v pondělí ho čeká operace u Xaviera Mira v Barceloně, který letos operoval ruce Lance Strolla a dříve také několik jezdců MotoGP:

11:16: V Zandvoortu od rána prší a prší i nyní.

11:16: Vítejte u online přenosu ze třetího tréninku v Zandvoortu.