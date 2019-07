Déšť, nehody, chaos. Velkou cenu Německa vyhrál Verstappen, před Vettelem a Kvjatem

Kvalifikaci na Velkou cenu Německa vyhrál Lewis Hamilton. Z první řady vedle něj odstartoval Max Verstappen. Druhá řada patřila Bottasovi a Gaslymu, třetí Räikkönenovi a Grosjeanovi.

Jezdce Ferrari potkaly v kvalifikaci technické problémy. Leclerc odstartoval z 10. místa, Vettel z posledního.

Závod

Před závodem začalo pršet. Jezdci se vydali do zaváděcího kola za safety carem na pneumatikách do mokra. Po třech kolech zajel safety car do boxů a v souladu s novými pravidly jsme se poprvé dočkali pevného startu.

Hamilton si pohlídal první místo. Start se naopak nepovedl Verstappenovi, který se propadl a na třetí místo šel Räikkönen.

Dobrý start měli jezdci Ferrari, kteří se v úvodních stovkách metrů dostali nahoru. Leclerc byl 6. a Vettel 14.

Ve druhém kole se Verstappen dostal před Räikkönena na třetí místo a dokázal se držet mercedesů. O chvíli později musel poprvé v závodě na trať safety car – boural Sergio Pérez.

Výjezdu safety caru využila většina jezdců k zastávkám v boxech. Na druhé místo se dostal Magnussen, který zůstal na trati, ale po restartu se začal propadat.

Ferrari bylo vyšetřováno za nebezpečné vypuštění Leclerca před Grosjeana a nakonec za to dostalo pokutu.

Dalším z jezdců, který musel skončit, byl Ricciardo, kterému vybouchl motor. Leclerc využil virtuálního safety caru a zajel si pro nové pneumatiky. V prvních kolech se mu to vyplatilo a začal dojíždět Verstappena.

Po 23 kolech se Kevin Magnussen jako první odvážil nasadit slicky. Na to reagovali další jezdci. Mezi prvními Vettel a Verstappen.

Verstappenovi volba příliš štěstí nepřinesla a skončil v hodinách. Před polovinou závodu odstoupil Norris, který před závodem měnil velké množství komponent pohonné jednotky. Na trati byl opět vyhlášen virtuální safety car, čehož opět využil Leclerc pro zastávku.

Monačan se dostal na druhé místo a byl z něj najednou velký favorit na dobrý výsledek. Neradoval se z něj však dlouho, protože boural. Nehodu měl také Hamilton, který musel do boxů pro nové přední křídlo. V garáži Mercedesu nastal chaos. Hamilton navíc nenajel do boxové uličky v souladu s pokyny ředitele závodu, za což pak dostal pětisekundový trest.

Dvě nehody jako varování stačily. Jezdci se opět vrátili na zeleně značené pneumatiky do přechodných podmínek.

Do čela závodu se dostal Verstappen před Hülkenberga, Bottase, Albona a Hamiltona. Němec ve F1 ještě nezískal pódium a bylo jasné, že bude mít těžké ho udržet. To se také potvrdilo. Hülkenberg navíc o chvíli později boural a postaral se o další safety car.

Lance Stroll přezul jako první (podruhé) na slicky, což ho vyneslo na první místo, ale Verstappen ho hned předjel. Na čele tak zůstal Verstappen před Strollem a Kvjatem.

Hamilton vyrobil chybu, propadl se mimo body a musel znovu do boxů. Katastrofální 200. grand prix pro Mercedes tím však neskončila. Bottas se zapsal na seznam těch, kteří bourali. Na trať musel pár kol před koncem znovu safety car.

Na druhé místo se v posledních kolech dostal Vettel. Stroll spadl na čtvrté místo. Kvjat si udržel třetí pozici. Honda tak měla na pódiu dva vozy. Mohla mít také čtyři vozy na bodech, ale Gasly po kolizi s Albonem cíl neviděl.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas/ztráta Kola Body 1 Max Verstappen Red Bull 1:44:31.275 64 26 2 Sebastian Vettel Ferrari 7.333 64 18 3 Daniil Kvyat Toro Rosso 8.305 64 15 4 Lance Stroll Racing Point 8.966 64 12 5 Carlos Sainz Jr. McLaren 9.583 64 10 6 Alexander Albon Toro Rosso 10.052 64 8 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 12.214 64 6 8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 13.849 64 4 9 Romain Grosjean Haas 16.838 64 2 10 Kevin Magnussen Haas 18.765 64 1 11 Lewis Hamilton Mercedes 19.667 64 12 Robert Kubica Williams 24.987 64 13 George Russell Williams 26.404 64 14 Pierre Gasly Red Bull 61 - Valtteri Bottas Mercedes 56 - Nico Hülkenberg Renault 39 - Charles Leclerc Ferrari 27 - Lando Norris McLaren 25 - Daniel Ricciardo Renault 13 - Sergio Pérez Racing Point 1

Průběh

Konec: Verstappen, Vettel, Kvjat....

63/64: Gasly končí.... po kontaktu s Albonem....

63/64: Vettel druhý....

62/64: Vettel před Strollem na třetím místě...

61/64: Honda může dostat všechny čtyři vozy na bode, dvě na pódium.

60/64: Vettel před Sainzem...

60/64: pokračujeme...

59/64: ať už bude na pódiu kdokoliv, bude to velký příběh.

59/64:

Ver Kvy Stro Sai Vet Alb Gas Rai Gro Gio

57/64: Hamilton byl zase v boxech...

57/64: závod číslo 200 bude pro Mercedes bez bodů...

57/64: Bottas bourá! Safety car

57/64: kontakt mezi jezdci Haasu...

56/64: Vettel šestý...

54/64: Hamilton v boxech, dneska bude bez bodů, pokud se nestane zázrak.

54/64: pódium stále Verstappen, Kvjat, Stroll.

53/64: Hamilton chybuje... a je po hodinách 13.

51/64: Kvjat druhý...

49/64: Hamilton si musel odpykat trest, takže je až 12.

48/64:

Ver Stro Kvy Bot Sai Mag Alb Gas Vet Gro

48/64: Stroll vedl chvíli závod, teď je druhý, Verstappen se dostal před něj.

47/64: Hamilton v boxech, Vettel také, Kimi...

47/64: Vettel zůstává a zajel nejrychlejší kolo. Nahání Kimiho. První Hamilton.

46/64: a další zastávky v boxech, je tam i Verstappen, .... Bottas, Sainz.

46/64: Albon soupeřil s Hamiltonem, nakonec ale padá... čtvrtý je Sainz.

46/64: Stroll jede na měkkých pneumatikách.

46/64: pokračujeme.. pršet by prý už nemělo.

43/64:

Ver Bot Ham Alb Sai Gas Rai Gio Kvy Vet

42/64: Vettel také v boxech..

42/64: Verstappen v boxech... zůstává na pneumatikách do přechodných podmínek.

41/64: Hülkenberg v kačírku,..... Safety car

LAP 40/64



Heartbreak for @HulkHulkenberg as he crashes into the barriers and can't recover 💔



With a first F1 podium in sight, his race is over#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/cS8IybB7sT — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

40/64: Verstappen nejrychlejší kolo, Räikkönen mimo trať.

39/64: Verstappen už má náskok 9 sekund.

38/64: Hamilton před Hülkenbergem.

37/64: Bottas druhý...

36/64: Hamilton čtvrtý...

36/64: Hamilton opět vyšetřován, že jel pomalu za sc

35/64: Verstappen si rychle buduje náskok na renault...

34/64: Hamilton + 5 sekund za špatný nájezd do boxů.

33/64: pokračujeme...

32/64: Hülkenberg druhý, ale bude mít těžké udržet pódium.

31/64: Hamilton nenajel do boxů úplně podle pravidel, je vyšetřován...

31/64:

Ver Hul Bot Alb Ham Sai Rai Vet Gas Gio

30/64: Chaos u Mercedesu, Hamilton tam ztratil spoustu času.

31/64: spousta jezdců v boxech, vrací se na pneumatiky do přechodných podmínek.

30/64: Hamilton v boxech....má poškozené křídlo.

29/64: Leclerc bourá... safety car

29/64: VSC končí a Hamilton v boxech

28/64: Leclerc jde na druhé místo!

28/64: Norris odstupuje.... VSC, Leclerc v boxech

27/64: Verstappen v hodinách....

27/64: Další jezdci a to včetně Bottase v boxech...

26/64: Verstappen v boxech... střední směs.

24/64: Vettel v boxech... pro měkké.

23/64: Verstappen těsně za Bottasem.. a toho využívá Leclerc, který je zase trochu dojel...

23/64: Safety car už startuje motor...

23/64: Magnussen nasazuje měkké pneumatiky!

22/64: rozdíl mezi Verstappenem a Leclercem se už stabilizoval kolem 4,2 s.

20/64

Ham Bot Ver Lec Hul Rai Vet Alb Gio Gas

20/64: Leclerc 5 s za Verstappenem.

19/64: Sainz v kačírku,... ale pokračuje

18/64: Tak to sledujme... Leclerc 6,3 s za Verstappenem a stahuje ho masivně...

18/64: A Leclerc letí... 1:27, Hamilton jezdí 1:31

17/64: Leclerc zastávkou ani moc neztratil. Je 9,5 s za Verstappenem, který teď drobně chyboval při snaze útočit na Bottase. Před zastávkou zrácel Leclerc jen o dvě sekundy více.

16/64: Leclerc zůstává čtvrtý... Räikkönen se posouvá na páté místo.

16/64: VSC končí...

15/64: a Leclecr v boxech, Hülkenberg také.

15/64: VSC..

15/64: z motoru Ricciarda se kouří.... Australan končí.

14/64: Ferrari dostalo za nebezpečné vypuštění pokutu.

13/64: jestli jsme psali, že to Leclercovi moc nejede, tak Vettelovi to jede ještě pomaleji. Ztrácí na Räikkönena, který je šestý....

12/64: Leclerc musel korigovat svoje ferrari...

11/64: Verstappen se drží obou mercedesů... na Bottase ztrácí jen 1,5 s. Gasly je až 14.

9/64: Magnussen v boxech... jako poslední z těch, kteří zůstávali na pneumatikách do mokra.

8/64: Leclecrc je vyšetřován za nebezpečné vypuštění v boxech....

8/64:

Ham Bot Ver Lec Hul Rai Vet Sai Mag Alb

7/64: Leclercovi to nejede. Jezdí pomalejší kola než jezdci před ním.

6/64: Hülkenberg se snažil dostat před Leclerca, ale ten už ujíždí...

6/64:

Ham Bot Ver Lec Hul Mag Stro Rai Vet Nor

5/64: Magnussen padá... a na sc prodělal Kimi, který je až 10.

5/64: pokračujeme...

5/64: na trati zůstal Magnussen, který je nyní druhý a také Norris, Stroll, Russell, Kubica.

4/64: Hamilton, Bottas, Verstappen... všichni v boxech!

3/64: Vettel, Albon zkoušejí přejít na pneumatiky do přechodných podmínek.

3/64: Safety car! Pérez bourá....

LAP 3/64



SAFETY CAR DEPLOYED



Sergio Perez is out after colliding with the wall 💥



Multiple cars returning to the pits for intermediate tyres#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/doibw77DbH — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

2/64: Verstappen třetí před Räikkönenem.

2/64:

Ham Bot Rai Ver hul Lec Gro Gas Sai Mag.

1/64: A Leclerc už 6. za Hülkenbergem.

1/64: Vettel 14., Leclerc 9.

Start: Hamilton zůstává první, Bottas druhý, Kimi třetí!

15:18: závod zkrácen z 67 na 64 kol. Logicky... při plné délce by jezdcům došlo palivo.

15:18: jdeme na pevný start...

15:17: podle jezdců je to ok...

15:13: oficiálně jsme v zaváděcím kole, ale očekáváme, že nějaké to kolo ředitelství závodu odečte.

15:13: další kolo...

15:10: Safety car startuje a za ním i 20 jezdců...

15:04: pneumatiky pro start – všichni na pneumatikách do mokra.

15:01: instalační kola se odjedou za safety carem, ale pokud se nepleteme, pak by měl přijít pevný start...

14:58: Lando Norris řekl, že je trochu nervózní, protože je to jeho první mokrý závod ve F1.

14:50: máme potvrzené, že na start jeli Leclerc a mercedesy na přechodných. Ale to samozřejmě nic neříká o tom, co bude mít kdo nazuté na startu. Déšť trochu zesílil, takže to vypadá na start na mokrých.

14:49: Samozřejmě se také ochladilo. Vzduch má 21 °C, trať 26.

14:46: Ted Kravitz je z toho úplně nadšený...

Are you as excited as @tedkravitz? 😂



Ted is pumped for a wet race here at the #GermanGP! pic.twitter.com/H0g1cqZg0k — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 28, 2019

14:45: Leclerc hlásí, že na trati je pro pneumatiky do přechodných podmínek přece jen moc vody...

14:44: před závodem se nám měnil startovní rošt. Norris dostal penalizaci kvůli nasazení nových komponent pohonné jednotky.

14:42: z pole position odstartuje Lewis Hamilton. Vedle něj bude v první řadě stát Verstappen. Druhá řada patří Bottasovi a Gaslymu. Jezdci Ferrari měli v kvalifikaci technické problémy a odstartují z 10. (Leclerc) a 20. (Vettel) místa.

14:38: Jezdci mohou pro start nasadit zelené i modré pneumatiky. Nyní to bude hodně těžké rozhodnutí, zda jít do pneumatik do přechodných podmínek nebo do mokra.... například Hamilton jel na startovací rošt na přechodných. Leclerc zdá se také...

14:37: Mokro...

14:33: Speciální případ je Alexander Albon, který na mokru s vozem F1 nejel nikdy.

14:31: Závodění na mokru bude docela... pikantní. Zatím nikdo nemá zkušenosti s letošními pneumatikami do přechodných podmínek a do mokra. Výhodu by mohli mít jezdci Ferrari a Red Bullu, kteří si vyzkoušeli letos prototypy pro rok 2020, které se od těch, které mají teď nazuté moc neliší.

14:29: V Hockenheimu je mokro a slabě prší. Na start za SC to nevypadá, ale na slicky určitě také ne.

Just like Austria it’s a Sunday car boot sale on the grid today...: pic.twitter.com/I9RpPl8JRC — Adam Cooper (@adamcooperF1) July 28, 2019

14:23: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Německa 2019.

