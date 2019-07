Teploty se v Hockenheimu změnily, lídr ne. Nejrychlejší opět Leclerc

V Německu se podle očekávání ochladilo. Teplota vzduchu klesla o 10 °C na 26 °C. Trať měla necelých 40.

Nejrychlejší časy zajeli na začátku kvalifikačních simulací jezdci Ferrari. Nejrychlejší byl Leclerc, který po svém rychlém pokusu dokázal před návratem do boxů zajet nejrychlejší čas v prostředním sektoru, díky kterému ještě o pár setin vylepšil svůj celkový čas.

Jezdce Ferrari, kteří byli nejrychlejší v obou pátečních trénincích, rozdělil Max Verstappen. Bottas ztratil půl sekundy.

Hamiltonovi kolo nevyšlo a sportovní komisaři navíc jeho čas smazali. Před posledním tréninkem dalo ředitelství závodu najevo, že nebude po zbytek víkendu tolerovat nedodržování limitů tratě v poslední a první zatáčce.

Výsledková listina přinesla také velmi malé rozdíly ve středu pole.

Kvalifikace na GP Německa 2019 začíná v 15:00.

12:59: Vettel měl blízké setkání s ptákem...

We present: the luckiest bird in the world 😱 #F1 🇩🇪 #GermanGP pic.twitter.com/m7ALQfJ3H1

12:51: Hamiltonovi kolo nevyšlo... a navíc mu ho smazali.

12:50: nakonec jen sedmé místo.

12:49: Hamilton nejrychlejší v prvním sektoru.

12:48: Verstappen druhý, 0,168 s za Leclercem.

12:46: A byl tam tak rychlý, že mu to stačilo ke zlepšení celkového času – 1:12.380

12:46: Leclerc si dal cvičně ještě nejrychlejší prostřední sektor.

12:42: Bottas se posouvá na třetí místo, na Leclerca ztrácí přes 0,5 s.

12:42: Vettel zůstává druhý se ztrátou 0,257 s.

12:41: Ferrari v rychlých kolech. Leclerc 1:12.387

12:31: Verstappen se propracoval na třetí místo na středních.

12:26: Ostrý souboj mezi Grosjeanem a Gaslym.

12:25: Verstappen pátý, na střední směsi.

12:24: Vettelovi kvůli limitům tratě smazali čas. Zůstává druhý a je v boxech.

12:22:

12:20: Leclerc jde pod 1:13.

12:15: Na čele Leclerc (1:13.117) před Vetelem.

12:15: Mercedes dnes v retro oblečení..

.@MercedesAMGF1 bring a retro touch to #GermanGP to celebrate #Motorsport125. A timely reminder of the good old days when health and safety meant wearing a scarf as well as your flat cap. pic.twitter.com/MrFQnWahCI