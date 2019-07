V prvním tréninku byli v Německu nejrychlejší jezdci Ferrari. První Vettel

Předpovědi se naplnily. Teplota vzduchu v průběhu tréninku vyšplhala na 35 °C, trať měla 47 °C. Týmy proto nasadily maximální chlazení, které však nebude ve zbytku víkendu potřeba. V sobotu a v neděli se má ochladit.

Týmy se věnovaly testování nových dílů. Williams přivezl velký balík vylepšení, se kterým v pátek jezdí jen Kubica. Oba williamsy sice skončily opět poslední, ale Kubica necelé 2 desetiny za Giovinazzim a 6 desetin před týmovým kolegou.

Kevin Magnussen po necelých 20 minutách zastavil na trati. Musely tak být vyvěšeny červené vlajky. Jezdec Haasu se později na trať vrátil.

Na čele se vystřídali jezdci Mercedesu a Ferrari. Nejrychlejší čas zajel Sebastian Vettel, kterého na domácí velkou cenu přijel podpořit i jeho otec. Mercedesy však své nejrychlejší časy zajely na střední směsi.

Valtteri Bottas se krátce před koncem postaral o delší žluté vlajky, když se dostal do kačírku v zatáčce Sachs.

12:28: Bottas v kačírku...

90 seconds from the end of the session, @ValtteriBottas locks up and finds the gravel



#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/nOMhPcbYKE