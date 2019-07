On-line: Kvalifikace na GP Německa 2019

Aktualizovat

15:31: Verstappen nemá výkon, vrací se do boxů.

15:30: Leclerc vypustil první pokus, čas mu pak smazali. Nyní druhý 0,195 s za Hamiltonem.

15:30: na střední vyjel také Verstappen.

15.29: Hamilton 1:12.149

15:26: Mercedesy i Leclerc vyjeli na střední směsi.

15:19: nepostoupí Norris, Albon, Russell, Kubica, Vettel.

15:16: Leclerc, Verstappen a nedobrovolně i Vettel v boxech. Zbytek na trati. Rozestupy jsou velmi těsné.

15:14: Hamilton třetí.

15:14: Vettel odstupuje...

15:13: Bottas čtvrtý, ztrácí 8 desetin na Leclerca.

15:08: Leclerc 1:12.229, o 0,364 s před Verstappenem.

15:07: Vettel bez času a zpět v boxech, stěžoval si na problém s pohonnou jednotkou.

"There's an issue - I lost power"



Vettel is told by @ScuderiaFerrari to slow on track, return to the garages 😱#F1 🇩🇪 #GermanGP pic.twitter.com/R4fMafWGsB