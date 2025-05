Online: Velká cena Monaka 2025

9/78: Gasly bourá...

9/78: žluté vlajky...

8/78: Norris si buduje náskok. Aktuálně 2 sekundy před Leclercem.

7/78: Piastri pomalejší než Leclerc. Ztráta je 4 sekundy.

4/78: VSC skončil...

2/78: Bearman měl pomaký pit stop. Na Gaslyho před sebou ztratil 21 sekund.

2/78: Bortoleto v boxech. Také Cunoda, Gasly, Bearman.

2/78: VSC... Bortoleto v bariéře před tunelem.

1/78: Pozice se neměnily, ale Norris probrzdil.

Start: Na prvních 11 pozicích beze zeměny. Hulk před Cunodou a za nimi také žádná změna.

15:00: Jezdci se vydali do zahřívacího kola

14:48: Verstappen tedy na tvrdých, první tři na středních.

14:57: Pneumatiky pro start:

Střední: Nor, Lec, Pia, Had, Oco, Alb, Hul, Bor, Gas, Bea

Měkké: Law, Cun

Tvrdé: ostatní

14:44: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Lando Norris McLaren 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Oscar Piastri McLaren 4 Max Verstappen Red Bull 5 Isack Hadjar Racing Bulls 6 Fernando Alonso Aston Martin 7 Lewis Hamilton Ferrari Penalizace + 3 místa 8 Esteban Ocon Haas 9 Liam Lawson Racing Bulls 10 Alexander Albon Williams 11 Carlos Sainz Williams 12 Júki Cunoda Red Bull 13 Nico Hülkenberg Kick Sauber 14 George Russell Mercedes 15 Kimi Antonelli Mercedes 16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 17 Pierre Gasly Alpine 18 Franco Colapinto Alpine 19 Lance Stroll Aston Martin penalizace +1, +3 20 Oliver Bearman Haas penalizace +10

14:44: Vzduch má 22 °C, trať 43 °C.

14:41: Zajímavější jsou ale počty pneumatik, které mají jezdci k dispozici.

14:37: Pirelli pro závod tentokrát nevydalo žádné odhady strategií:

14:35: „Abych byl upřímný, obavy mám jen z jedné situace, a to je dlouhé období safety caru,“ řekl Isola.

„Protože dlouhý safety car, jako byl v Imole, osm kol, znamená, že všichni zajedou do boxů (dvakrát) během dvou kol. Protože to dává smysl. Využijete příležitost dlouhého safety caru, kdy je potřeba opravit bariéry nebo odklidit vůz.“

„Tuto příležitost využijete okamžitě. Už pak nemáte žádnou povinnost po zbytek závodu. Ale problém je, že 20 aut v této boxové uličce... nejsem si jistý, jestli je tam dostatek místa.“

14:34: Na dvě zastávky jsou týmy zvyklé. Problém je, že Monako je specifické. Obtížně se zde předjíždí, snadněji uvíznete v provozu. Existují teorie, že například Liam Lawson bude mít za úkol brzdit soupeře, aby ochránil Hadjara....

14:29: Nikdo netuší, co se stane. Zajede někdo dvakrát do boxů hned po startu? Bude se přezouvat pod červenou vlajkou?

„Vím, že stratégové pracují na všech možných různých strategiích. Věřím, že je zajímavé sledovat, jaké bude jejich konečné rozhodnutí. Něco, co je úplně nové. Je to nové pro nás, ale je to nové i pro ně. A obvykle, když máme něco, co není pod kontrolou inženýrů, je závod lepší,“ řekl Mario Isola pro Autosport.

„S touto novou situací je těžší předvídat, protože pokud je inženýr strategie schopen předvídat všechny neznámé prvky, je to génius, není to inženýr strategie. Je to velmi obtížné, máte více prvků, které byste měli kontrolovat.“

14:28: Závod F1 ale může být chaotický i bez nehody v první zatáčce. Poprvé totiž bude uplatněno pravidlo, které od letošní sezóny platí jen pro Monako. Jezdci musí nasadit tři různé sady pneumatik, což znamená dvě povinné zastávky.

14:27: Závody F2 i Porsche dnes ovlinily hromadné nehody. Alex Dunne, který si podle Victora Martinse v první zatáčce myslel, že je Max Verstappen, dostal pro další závod penalizaci 10 míst.

14:24: Skvělou kvalifikaci měl naopak Hadjar, který skončil pátý.

„Do jisté míry to přišlo tak trochu odnikud,“ řekl Martin Brundle pro Sky. „Nemyslím si, že by byl v juniorských sériích tak dobrý. Ale někdy se stane, že jezdec opravdu zapadne do Formule 1 a získá sebevědomí, které z něj pak přímo vyzařuje. Je ve skvělé pozici.“

14:21: Špatně dopadla kvalifikace pro jezdce Mercedesu. Antonelli boural, Russell měl technický problém. Do závodu odstartují ze 14. a 15. místa.

Button o Antonellim pro Sky: „Je to chyba, ale je to nováček, takže se to stává! Zapomínáme, jak je mladý a nezkušený. Letos si vede opravdu skvěle, je konzistentní. V Miami získal pole position ve sprintu.“

14:20: Jezdci se vydávají na startovní rošt.

14:16: Na startovním roštu máme čtyři vítěze GP Monaka. Hamilton zde vyhrál třikrát, Alonso dvakrát, Verstappen také dvakrát a Leclerc jednou.

Nejvíce vítězství má v Monaku McLaren (15) před Ferrari (10). Naposledy tady ale vyhrál v roce 2008.

14:08: pěkné srovnání kol Norrise a Leclerca.

14:04: Kvalifikaci včera vyhrál Lando Norris. Vedle něj bude stát loňský vítěz Charles Leclerc. Ve druhé řadě bude stát Oscar Piastri a vedle něj měl být Lewis Hamilton, který ale dostal penalizaci za blokování Verstappena v kvalifikaci. Místo něj tak bude čtvrtý Max Verstappen.

14:04: Čeká nás osmý závod sezóny.

14:00: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Monaka 2025