Online: Třetí trénink na Grand Prix Monaka 2025

13:02: Přetahovaná pokračuje... na čele opět Verstappen.

12:59: Ale teď už opět první Leclerc.

12:58: Cunoda jel dost nebezpečně pomalu v tunelu, na což musel reagovat Hadjar. Teď jde ale na druhé místo. Je to také na střední.

12:56: Verstappen první na střední směsi...

Ver Nor Lec Pia Rus Ham Alb Str Cun Hul Sai Law Alo Gas Bor Ant Bea Oco Col

12:55: První Verstappen...

12:54: Sainz se dostával před Hamiltona...

12:52: Norris převzal vedení....

12:50: Russell na trati. V čele Leclerc...

12:48: Na trati je už větší aktivita. Chybí jen Russell a Alonso, ale Španěl už má na kontě pár kol.

12:47: Hülkenberg málem boural v závěru okruhu. Stihl to dobrzdit...

12:36: Na trati zatím bylo jen šest jezdců. Čas mají na kontě Colapinto a Lawson.

12:30: Třetí trénink začíná

12:20: Když už je řeč o zahřívání. Se zajímavou zprávou přišel web The Race. Týmy používají zahřívací deky. Pneumatiky mohou být zahřívány maximálně na 70 °C, ale některé týmy zkoušejí zahřátí na nižší teplotu. Experimentovaly s tím už v Imole. Proč nižší? Protože ji pak trvá déle, než se dostane do ideálního provozního okna... a do něj se v ideálním případě dostane v ten správný okamžik.

12:18: Velkým tématem v Monaku jsou pneumatiky. Jednak kvůli tomu, že máme dvě povinné zastávky, což trochu narušuje klasický monacký přístup, kdy si chcete nechat co nejvíce měkkých pneumatik pro závod, ale také kvůli směsi C6. Někteří jezdci prý nejsou spokojeni s jejím chováním... je možné, že v kvalifikaci uvidíme střední směs, jako tomu bylo před týdnem v Imole. Tam to s ní zkoušeli jezdci Astonu a také Russell, který byl včera překvapený, že ji někteří nasadili už v tréninku. Na druhou stranu střední trvá déle, než se zahřeje... a to může být v provozu v Monaku problém.

12:14: Včera byl nejrychlejší Leclerc. Je snad Ferrari favoritem pro odpolední kvalifikaci? Podle analýz odborníků z F1 ani ne. Nejrychlejší má být McLaren, ale Red Bull ztrácí jen setiny. Oba týmy byly včera trochu konzervativní, pokud jde o výkon motoru. Ferrari má být třetí ale se ztrátou jen 0,14 s na kolo... bavíme se samozřejmě o kvalifikačních simulacích. Mercedes ztrácí už více... 0,3 s a za ním je Williams.

12:10: Vítejte u online přenosu ze třetího tréninku v Monaku.