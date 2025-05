Leclerc v prvním tréninku v Monaku boural se Strollem. Pak zajel nejrychlejší čas

Z italské Imoly se F1 přesunula do Monaka. Jeden z nejstarších okruhů je speciální v mnoha ohledech. Letos bude ještě speciálnější, protože jezdce čekají dvě povinné zastávky.

Na začátku tréninku se o krátké žluté vlajky postaral Charles Leclerc, když se dostal do únikové oblasti v Mirebeau. O chvíli později měl Leclerc mnohem větší problémy. Ve vlásence narazil do Lance Strolla, který jel pomalu a dělal si mezeru na soupeře. Na trati byly kvůli úlomkům vyvěšeny červené vlajky. Oba jezdci se dostali do boxů. Leclerc se na trať po výměně předního křídla vrátil. Se svým vozem ale nebyl úplně spokojený.

Vůz Strolla byl poškozený více. Tým musel měnit převodovku a jezdec Astonu tak už nevyjel.

V průběhu tréninku jsme viděli už tradiční výlety do únikové zóny v první zatáčce, ale také řadu problémů s provozem a některé z nich nebyly daleko od další kolize.

Horkou chvilku měl Hamilton, který měl před sebou u bazénu Antonelliho, přejel obrubník, který ho (všechna čtyři kola) vymrštil do vzduchu. Po dopadu dokázal Hamilton vůz ukočírovat a nenarazit do bariéry.

Nejrychlejší čas zajel v prvním tréninku Charles Leclerc.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Charles Leclerc Ferrari 1:11.964 33 měkká 2 Max Verstappen Red Bull 1:12.127 0.163 30 měkká 3 Lando Norris McLaren 1:12.290 0.326 32 měkká 4 Alexander Albon Williams 1:12.314 0.350 33 měkká 5 Oscar Piastri McLaren 1:12.342 0.378 28 střední 6 George Russell Mercedes 1:12.482 0.518 33 měkká 7 Carlos Sainz Williams 1:12.534 0.570 36 měkká 8 Pierre Gasly Alpine 1:12.669 0.705 29 měkká 9 Lewis Hamilton Ferrari 1:12.690 0.726 30 měkká 10 Fernando Alonso Aston Martin 1:12.727 0.763 28 měkká 11 Kimi Antonelli Mercedes 1:12.765 0.801 34 měkká 12 Nico Hülkenberg Kick Sauber 1:12.979 1.015 30 měkká 13 Isack Hadjar Racing Bulls 1:13.187 1.223 35 střední 14 Júki Cunoda Red Bull 1:13.232 1.268 32 měkká 15 Oliver Bearman Haas 1:13.329 1.365 34 měkká 16 Esteban Ocon Haas 1:13.394 1.430 31 měkká 17 Liam Lawson Racing Bulls 1:13.429 1.465 37 střední 18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:13.470 1.506 29 měkká 19 Franco Colapinto Alpine 1:13.820 1.856 32 měkká 20 Lance Stroll Aston Martin 1:15.635 3.671 4 měkká

Průběh

14:30: Konec prvního tréninku...

14:23: Hamilton ve vzduchu po přejezdu přes obrubník... pokračuje

14:17: Horká chvilka pro Hamiltona...

14:17:

Lec Nor Pia Sai Alb Ham Rus Alo Hul Cun Bea Gas Had Ver Ant Law Oco Col Bor Str

14:07: Také Norris obhlédl únikovou zónu v první zatáčce.

14:06: Leclerc si stěžoval na chování svého vozu, ale přebírá vedení.

14:06: Sainz se toulal v únikové zóně v Ste Devote.

14:05: Měli jsme jednu kolizi, ale i řadu incidentů, kde to nebylo k nehodě blízko.

Button na Sky Sports: „Nepamatuji si, že by to bylo tak špatné. Ale jedou tak pomalu, aby si připravili rychlá kola. Určitě se to zhoršilo od doby, co jsem závodil.“

14:02: Stroll už nevyjede... tým musí vyměnit převodovku.

13:58: Norris první před Hamiltonem a Leclercem.

13:53: Lawson si stěžuje, že máme narazil do Hamiltona.

13:48: Leclerc zpět na trati. Stačilo vyměnit křídlo a prohlédnout vůz. Strolla asi na trati neuvidíme déle, možná už v prvním tréninku vůbec.

13:47:

Nor Pia Ham Rus Ver Hul Lec Sai Alo Str

13:45: Pokračujeme...

13:40: Tak jsme Leclercovi trochu křivdili. On se srazil se Strollem.

13:39: červené vlajky, na trati jsou trosky

13:38: Monačan se vrací s poškozeným vozem do boxů.

13:37: A Leclerc má poškozený vůz... vlají žluté vlajky

13:33: Leclerc skončil v únikové zóně. Couvá...

13:30: První trénink začíná... Liam Lawson jako první na trati. Přidává se jeho týmový kolega...

13:25: Zajímavé informace od společnosti Brembo, která je jedním z dodavatelů brzd. Přestože má GP Monaka 15 brzdných bodů na kolo, je pro brzdy jen mírně náročná, protože pouze 2 jsou v kategorii High, 6 v kategorii Medium a 7 v kategorii Light. Každý jezdec používá brzdy po dobu 19 sekund na kolo, což je 27 % doby trvání závodu.

13:22: Pro první trénink je pravděpodobnost deště 10 %. Teplota je 22 °C, trať má 40 °C. Podmínky tedy podobné Imole.

13:15: V Monaku máme letos jednu změnu. Jezdci budou muset v závodě nasadit minimálně tři různé sady pneumatik, což povede ke dvěma zastávkám v boxech. Ovlivní to celý víkend, protože v Monaku si jezdci pro kvalifikaci a závod nechávali obvykle jen dvě sady středních a tvrdých (dohromady) a maximum měkkých pro kvalifikaci, protože ta je v Monaku důležitá.

Pravidlo platí i pro případ deště, kde jen odpadá povinnost nasadit dvě různé směsi slicků, v čemž se ale pravidlo neliší od jiných závodů. Pršet v neděli ale nemá. Zítra je možnost deště 20 až 40 %.

13:10: Týmy přivezly novinky, které ale většinou souvisí s charakteristikou okruhu, který vyžaduje maximální přítlak. Novinky se v této oblasti týkají zejména zadního křídla a zadního spodního křídla. Některé týmy mají také úpravu předního zavěšení. Pokud vynecháme novinky, které týmy popisují jako ty, které souvisí s okruhem a podíváme se jen na ty výkonnostní:

McLaren přivezl nové přední zavěšení

Red Bull má zadní křídlo (má zlepšit výkon), přední zavěšení a přední roh

Alpine má přední zavěšení

Haas má zadní křídlo, zadní spodní křídlo, přední zavěšení

Williams má přední zavěšení

Mercedes je jediný tým, který nepřivezl nic. Zajímavá je situace u Ferrari, které má zadní křídlo a zadní spodní křídlo z loňska.

13:09: Vítejte u online přenosu z prvního tréninku