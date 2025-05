Online: Druhý trénink na Velkou cenu Monaka 2025

17:57: Cunoda jen 0,020 s za Verstappenem. Ale na 11. místě....

17:54: Verstappen v únikové zóně v Mirebeau

17:50: žluté vlajky... potrhal reklamní baner ale má i poškozené zavěšení.

17:49: A nyní Piastri druhý se ztrátou 0,038 s na Leclerca.

17:49: Piastri třetí, na Leclerca ztrácí 3 desetiny.

17:45: Hamilton druhý...

17:43: Lawson třetí.

17:39:

Lec Nor Alo Alb Ham Sai Ver Pia Hul Cun Rus Law Bea Ant Gas Oco Bor Str Had Col

17:37: Leclerc zrychluje... stále je to ale o 1,5 desetiny pomalejší než vloni ve druhém tréninku (také Leclerc)

17:34: Alonso se na chvíli opět podíval na první místo, nyní ale už je na čele Leclerc.

17:30: Hamilton přebírá vedení ještě na střední... na trati je zpět i Piastri. A také Hadjar...

17:29: Alonso převzal vedení. Jezdci nasazují měkké pneumatiky.

17:26:

Lec Pia Ant Rus Ham Gas Ver Nor Alb Alo Hul Sai Cun Law Bor Str Col Bea Oco Had

17:23: Pokračujeme...

17:21: Piastri se vrací do boxů bez předního křídla...

17:18: Další červené vlajky... Piastri bourá v první zatáčce.

17:18: Leclerc převzal vedení od Piastriho.

17:10: Pokračujeme...

17:09: Hadjar se po třech kolech vrací do boxů. Bylo to pod tunelem, tak to nemá daleko...

17:08: Levé zadní kolo je „vysvlečené“ po kontaktu s bariérou.

17:07: červené vlajky... Hadjar bourá.

17:07: Na čele zatím Verstappen před Piastrim a Leclercem.

17:00: Druhý trénink začíná...

16:50: Vítejte u online přenosu ze druhého tréninku v Monaku.