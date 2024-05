Online: Grand Prix Monaka 2024

14:51: Teplota tratě podobně vysoká jako včera – atakuje 50 °C.

14:50: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Charles Leclerc Ferrari 2 Oscar Piastri McLaren 3 Carlos Sainz Ferrari 4 Lando Norris McLaren 5 George Russell Mercedes 6 Max Verstappen Red Bull 7 Lewis Hamilton Mercedes 8 Júki Cunoda RB 9 Alexander Albon Williams 10 Pierre Gasly Alpine 11 Esteban Ocon Alpine 12 Daniel Ricciardo RB 13 Lance Stroll Aston Martin 14 Fernando Alonso Aston Martin 15 Logan Sargeant Williams 16 Sergio Pérez Red Bull 17 Valtteri Bottas Kick Sauber 18 Kuan-jü Čou Kick Sauber dsq Nico Hülkenberg Haas dsq Kevin Magnussen Haas

14:47: Zní monacká hymna. Uvidíme, zda ji dnes uslyšíme ještě jednou.

14:46: Strategie:

14:40: Špatnou kvalifikaci měli Alonso a Pérez. Mexičan odstartuje až ze 16. místa, takže na body to bude mít daleko a na pořádné body ještě dál. V šampionátu ho už v Miami přeskočil Leclerc. Dnes ho mohou přeskočit další. Norris ztrácí jen 6 bodů a Sainz 14 bodů.

14:38: Monako je nejkratším okruhem v kalendáři. Má délku jen 3,337 km. Na druhém místě je Zandvoort, který je ale téměř o kilometr delší... Monako ale není nejkratším v historii. O něco kratší byly Long Beach a Jarama a nejkratším Zeltweg v Rakousku. Na okruhu ve tvaru hokejky se čtyřmi zatáčkami se jelo jen v roce 1964. Délka byla 3,186 km.

14:35: Ferrari vyhrálo v Monaku naposledy v roce 2017 a také tehdy šlo do jisté míry o prolomení prokletí, protože předtím vyhrálo v roce 2001. McLaren, jehož jezdec dnes odstartuje z první řady, vyhrál v Monaku naposledy v roce 2008! Oba týmy jsou v Monaku na prvních dvou místech v počtu vítězství. McLaren jich má 15, Ferrari 9.

14:31: Rekord v počtu vítězství v Monaku drží a ještě dlouho držet bude Ayrton Senna (6). To je také důvod, proč McLaren pro Monako přebarvil vůz do barev brazilské vlajky.

14:30: Na startu máme hned několik vítězů Grand Prix Monaka. Hamilton vyhrál třikrát, dvě vítězství mají Alonso a Verstappen a po jednom Ricciardo a Pérez.

14:26: Monako je speciálním závodem. Navíc je pro téměř polovinu jezdců „domácím“ závodem a to doslova. V Monaku bydlí... Charles Leclerc je ale skutečně Monačan. A může se stát prvním / druhým Monačanem, který v Monaku vyhrál.

Prvním ve F1. Druhým celkově. Velká cena Monaka se jezdila už před zrodem F1 – poprvé v roce 1929. V roce 1931 zde vyhrál legendární Louis Chiron.

14:26: Russell a Alonso si stěžují na tužší řízení.

14:23: Ale na to se historie neptá. Leclerc je na pole position.

Za posledních 20 let vyhrál jezdec startující z pole position v 68 % případů, z první řady v 84 % a nikdy z horší než třetí pozice. Naposledy v roce 1996 se stalo, že vyhrál jezdec, který nestartoval z prvních tří pozic. A to byl Oliver Panis po startu ze 14. místa. Pokud to odmyslíme, tak musíme jít dál do minulosti. V roce 1985 zde vyhrál Prost z pátého místa.

Ale podívejme se na situaci také obráceně. Od roku 2004 vyhrál jezdec startující z pole position 13krát. Dvakrát byl druhý, dvakrát třetí a jen dvakrát se nedostal na pódium. V obou případech šlo o Leclerca! V roce 2021 do závodu ani neodstartoval, o rok později dojel čtvrtý.

Ale abychom byli méně krutí k Leclercovi. Je to statistika od roku 2004. V letech 1996 až 2003 bylo Monako pro držitele pole position zakleté. Z pole position jsme tady v té době viděli vyhrát jezdce jen jednou.

14:21: Pole position získal včera Charles Leclerc, ale nebyl nejrychlejší. Pokud bychom se podívali na ideální kola (součet sektorových časů), tak byl nejrychlejší Piastri – o 0,070 sekundy. Zatímco Leclerc dokázal poskládat kolo dohromady, Piastri ne. Jeho čas byl o 0,224 sekundy pomalejší než jeho ideální kolo – nejvíce ze všech jezdů.

14:20: Jezdci se vydávají na startovní rošt.

14:17: Oproti kvalifikaci došlo k jedné zásadní změně. Oba jezdci Haasu byli diskvalifikováni kvůli porušení technických pravidel. Jde o stejnou situaci jako u Hamiltona v Brazílii v roce 2021. DRS bylo zkrátka až moc otevřené. Podle týmu jde o chybu v komunikaci mezi konstruktéry a mechaniky. Nová verze křídla je jiná a je potřeba ji jinak nastavit, aby byla legální.

14:07: Problémy Red Bullu? Tým na tom v Monaku není ideálně. Jde především o přejezdy obrubníků. Verstappen mluvil o charakteristice vozu, kterou nelze ovlivnit nastavením, Helmut Marko pak zmínil problémy s korelací.

„Sezonu jsme začali s tím, že to bude nezadržitelný úspěch. Pak přišlo první zklamání v Austrálii. Základním problémem však nejsou tratě, ale skutečnost, že nefunguje korelace mezi simulátorem a tratí,“ řekl Marko pro Sky Germany.

„V simulátoru jezdíme přes obrubníky bez problémů. Tady, abych citoval Verstappena, auto poskakuje jako klokan. To je ten problém, který se projevil i v nastavení v Miami a částečně i v Imole.“

14:06: Verstappen včera přišel o letošní neporazitelnost, pokud jde o kvalifikace (rozstřely nepočítáme). V Miami tak sice vyrovnal, ale už nepřekoná dva rekordy – v počtu pole positions v řadě vyrovnal Sennu a v počtu pole positions od začátku sezóny Prosta.

14:04: Čeká nás osmý závod sezóny a patrně třetí, který letos nevyhraje Maxe Verstappen. Normálně bychom ho po startu ze šestého místa neodepisovali, ale Monako je Monako a vyhrát ze šestého místa je skoro nemožné...

14:00: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Monaka 2024.