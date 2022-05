Online: GP Monaka kvůli dešti zastavena dříve, než odstartovala

Aktualizovat

15:23: Teď prší opravdu hodně...

15:19: červená vlajka

15:16: Kroužení začíná...

15:07: Aktuálně se počítá s vyjetím v 15:16.

15:06: Vzhledem k tomu, že se bude (bude?) startovat za safety carem, tak by snad pneumatiky do mokra měly být i povinné.

15:04: Start odložen... zase

15:04: Cunoda jediný na přechodných, ale to je nejspíše jen dočasný jev.

15:03: Za 10 minut se očekává silný déšť.

15:03: Daší jezdci na roštu přezouvají na mokré... už i špička.

15:01: Norris, Vettel, Ocon, Bottas, Alonso, Albon, Stroll, Latifi, Čou přezuli na pneumatiky do mokra.

15:00: Zahřívací kolo bude za safety carem..

14:59: Tak bereme částečně zpět... do zahřívacího kola se vyjede v 15:09.

14:58: Start jen tak nebude, týmy dostaly informaci, že 10 minut před vyjetím do zahřívacího kola dostanou upozornění.

14:57: Všichni mají nazuté přechodné pneumatiky...

14:55: Start odložen!

14:51: Týmy připravují pneumatiky do přechodných podmínek.

14:50: Startovní rošt

P. Jezdec Tým 1 Charles Leclerc Ferrari 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 3 Sergio Pérez Red Bull 4 Max Verstappen Red Bull 5 Lando Norris McLaren 6 George Russell Mercedes 7 Fernando Alonso Alpine 8 Lewis Hamilton Mercedes 9 Sebastian Vettel Aston Martin 10 Esteban Ocon Alpine 11 Júki Cunoda AlphaTauri 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 13 Kevin Magnussen Haas 14 Daniel Ricciardo McLaren 15 Mick Schumacher Haas 16 Alexander Albon Williams 17 Pierre Gasly AlphaTauri 18 Lance Stroll Aston Martin 19 Nicholas Latifi Williams 20 Kuan-jü Čou Alfa Romeo

14:46: Ok, teď už prší zcela oficiálně.

14:42: Strategie pro případ, že nebude pršet:

14:35: A v Monaku začíná lehce pršet. Ale zatím nic zásadního.

14:35: Pro Leclerca je dobré, že v první řadě bude vedle něj v první řadě týmový kolega Carlos Sainz. Ve druhé budou jezdci Red Bullu – Pérez před Verstappenem.

14:33: Leclerc zatím v Monaku neviděl šachovnicový prapor a to ani ve formuli 2, ve které závodil dříve. V juniorské F2 odstoupil kvůli zavěšení, respektive elektrickému problému (sprint).

Ve F1 v roce 2018 mu během závodu selhal brzdový kotouč a narazil do vozu Brendona Hartleye. O rok později Ferrari strategicky pokazilo kvalifikaci, Leclerc startoval z 15. místa a při postupu polem boural, když se pokoušel předjet Hülkenberga.

V roce 2020 se v Monaku kvůli covidu-19 nezávodilo. Vloni si Leclerc vyjel pole position, ale poté boural a do závodu tak vůbec neodstartoval.

Letos pak v Monaku boural s vozem Laudy poté, co se mu rozpadl brzdový kotouč.

14:32: Na pole position bude stát Charles Leclerc, který před týdnem přišel o vítězství kvůli problému s pohonnou jednotkou a v důsledku toho také o vedení v šampionátu.

14:30: Není překvapením, že v Monaku se vyhrává především z pole position.

14:28: V roce 2020 se v Monaku kvůli covidu nejelo. Když se podíváme na poslední čtyři závody, tak pokaždé vyhrál někdo jiný: Vettel, Ricciardo, Hamilton, Verstappen. Vettel v roce 2017 ukončil dlouhé čekání Ferrari na monacké vítězství (před ním vyhrál v roce 2001 Schumacher).

14:20: Jezdci se vydávají na startovní rošt.

14:20: jak se projeví první tři parametry, na to si musíme počkat. Co počasí? Už od poloviny týdne se diskutovalo o možnosti, že by mohlo pršet. V Monaku se aktuálně zatahuje a ochladilo se. Teploty byly dosud přes 30 °C, trať měla přes 50 °C. Nyní 23 a 39 °C.

14:19: zdi, strategie, safety car a počasí dnes budou hrál důležitou roli.

14:15: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Monaka 2022.