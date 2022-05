Leclerc získal v Monaku pole position, Pérez boural a zablokoval vjezd do tunelu

Jezdci mají za sebou nejdůležitější kvalifikaci sezóny. První část přerušily červené vlajky po nehodě Cunody a to přesto, že se Japonec dokázal dostat do boxů.

Kvalifikace byla restartována 2,5 minuty před koncem. Někteří už nestihli najet do měřeného kola. Nepostoupili Albon, Gasly, Stroll, Latifi a Čou.

Druhá část proběhla bez problémů. Nepostoupili z ní Cunoda, Bottas, Magnussen, Ricciardo a Schumacher.

Ve třetí části kvalifikace zajel Leclerc skvělý čas. Druhé pokusy část jezdců nedokončila. Třicet sekund před koncem zavlály červené vlajky. Před vjezdem do tunelu se roztočil a boural Pérez, do jehož vozu narazil Carlos Sainz, který na poslední chvíli stihl jen strhnout volant.

Leclerc mohl svůj čas ještě vylepšit, byl nejrychlejší v prvním sektoru, ale i tak získal s přehledem pole position. V první řadě bude vedle něj stát týmový kolega Carlos Sainz.

Ve druhé budou jezdci Red Bullu. Sergio Pérez je po celý víkend lepším z jezdců, a tak nebylo překvapením, že porazil Verstappena. Ve třetí řadě budou Norris a Russell. Jezdce Mercedesu rozdělil Alonso.

Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Charles Leclerc Ferrari 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 3 Sergio Pérez Red Bull 4 Max Verstappen Red Bull 5 Lando Norris McLaren 6 George Russell Mercedes 7 Fernando Alonso Alpine 8 Lewis Hamilton Mercedes 9 Sebastian Vettel Aston Martin 10 Esteban Ocon Alpine 11 Júki Cunoda AlphaTauri 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 13 Kevin Magnussen Haas 14 Daniel Ricciardo McLaren 15 Mick Schumacher Haas 16 Alexander Albon Williams 17 Pierre Gasly AlphaTauri 18 Lance Stroll Aston Martin 19 Nicholas Latifi Williams 20 Kuan-jü Čou Alfa Romeo

Třetí část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Charles Leclerc Ferrari 1:11.376 6 měkká 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:11.601 0.225 5 měkká 3 Sergio Pérez Red Bull 1:11.629 0.253 7 měkká 4 Max Verstappen Red Bull 1:11.666 0.290 7 měkká 5 Lando Norris McLaren 1:11.849 0.473 7 měkká 6 George Russell Mercedes 1:12.112 0.736 7 měkká 7 Fernando Alonso Alpine 1:12.247 0.871 5 měkká 8 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.560 1.184 7 měkká 9 Sebastian Vettel Aston Martin 1:12.732 1.356 7 měkká 10 Esteban Ocon Alpine 1:13.047 1.671 5 měkká

17:06: Alonso v hodinách.

17:06: Do Péreze ještě naboural Sainz, ale nic vážného pro jezdce Ferrari.

17:05: Pérez bourá.

17:04: červené vlajky a konec kvalifikace, zbývá 30 sekund

17:04: Leclerc nejrychlejší v prvním sektoru.

17:02: Norris jde na páté místo před Alonsa.

16:59: Alonso pátý...

16:56: Sainz druhý, Pérez třetí ztrácí 0,253, Verstappen ztrácí 0,290 s

16:55: Uff Leclerc 1:11.376.

16:53: Začíná třetí část kvalifikace...

Druhá část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Charles Leclerc Ferrari 1:11.864 9 měkká 2 Sergio Pérez Red Bull 1:11.954 0.090 9 měkká 3 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:12.074 0.210 11 měkká 4 Max Verstappen Red Bull 1:12.117 0.253 9 měkká 5 Lando Norris McLaren 1:12.266 0.402 8 měkká 6 Esteban Ocon Alpine 1:12.528 0.664 6 měkká 7 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.595 0.731 10 měkká 8 Sebastian Vettel Aston Martin 1:12.613 0.749 9 měkká 9 George Russell Mercedes 1:12.617 0.753 9 měkká 10 Fernando Alonso Alpine 1:12.688 0.824 6 měkká 11 Júki Cunoda AlphaTauri 1:12.797 0.933 10 měkká 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:12.909 1.045 8 měkká 13 Kevin Magnussen Haas 1:12.921 1.057 9 měkká 14 Daniel Ricciardo McLaren 1:12.964 1.100 9 měkká 15 Mick Schumacher Haas 1:13.081 1.217 7 měkká

16:45: Nepostoupí Cunoda, Bottas, Magnussen, Ricciardo a Schumacher.

16:44: Norris překonal Verstappena.

16:42: Mělo by to být ok. Problém by byl, pokud by Leclerc dojel až do garáže a na jeho voze se pracovalo.

16:40: Leclerc minul převážení...ale mechanici ho tlačí zpět.

16:37: Leclerc převzal vedení. Verstappen zůstává čtvrtý před Norrisem a Alonsem. Až za nimi jezdci mercedesu.

16:35: Mezi prvními třemi je to těsné, Verstappen ztratil půl sekundy.

16:30: ze druhé části postoupí už jen deset jezdců.

První část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Charles Leclerc Ferrari 1:12.569 9 měkká 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:12.616 0.047 9 měkká 3 George Russell Mercedes 1:12.787 0.218 11 měkká 4 Esteban Ocon Alpine 1:12.848 0.279 11 měkká 5 Lando Norris McLaren 1:12.927 0.358 12 měkká 6 Max Verstappen Red Bull 1:12.993 0.424 9 měkká 7 Sergio Pérez Red Bull 1:13.004 0.435 9 měkká 8 Kevin Magnussen Haas 1:13.069 0.500 11 měkká 9 Júki Cunoda AlphaTauri 1:13.110 0.541 10 měkká 10 Sebastian Vettel Aston Martin 1:13.313 0.744 12 měkká 11 Daniel Ricciardo McLaren 1:13.338 0.769 12 měkká 12 Fernando Alonso Alpine 1:13.394 0.825 11 měkká 13 Lewis Hamilton Mercedes 1:13.444 0.875 12 měkká 14 Mick Schumacher Haas 1:13.469 0.900 10 měkká 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:13.541 0.972 9 měkká 16 Alexander Albon Williams 1:13.611 1.042 14 měkká 17 Pierre Gasly AlphaTauri 1:13.660 1.091 10 měkká 18 Lance Stroll Aston Martin 1:13.678 1.109 11 měkká 19 Nicholas Latifi Williams 1:14.403 1.834 13 měkká 20 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:15.606 3.037 9 měkká

16:24: Nepostoupí Albon, Gasly, Stroll, Latifi a Čou

16:22: První pětka zůstala v boxech.

16:20: pokračujeme...

16:17: Cunoda hlásí, že boural, tak možná nějaké trosky...

16:16: nevíme, proč...

16:15: první červené vlajky, 2:25 sekund před koncem Q1

16:11: Leclerc zrychluje, Sainz jde na druhé místo...

16:10: Verstappen druhý.

16:08: Leclerc oba překonává o 3 desetiny.

16:07: Tak teď zase Pérez a Sainz stejný čas na čele – 1:13.292. V tréninku měli stejný čas Pérez a Leclerc.

16:07: Russell si stěžuje, že nemá přilnavost a to tak, že žádnou.

16:15: Pořadí se mění rychleji, než stíháme psát. Aktuálně na čele Alonso.

16:03: Teď už i rudé vozy...

16:02: Na trati už všichni kromě jezdců Ferrari.

16:00: Začínáme...

15:57: V posledním tréninku to bylo těsné mezi Pérezem a Leclercem. Rozdějí si to o pole position? Podle některých není Verstappen v Monaku ve své kůži. Uvidíme už za hodinu. Nyní Q1.

15:50: Vítejte u online přenosu z kvalifikace.