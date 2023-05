Online: Velká cena Miami 2023

Průběžné zpravodajství z Velké ceny Miami 2023.

17/57: Hamilton předjel Albona...

16/57: Gasly byl v boxech.

15/57: A Verstappen je na druhém místě. Na Péreze ztrácí 3,6 sekundy.

15/57: A Magnussen v boxech. Propadl se na 17. místo.

14/57: Verstappen je třetí, předjel Sainze.

14/57: Leclerc bojuje s Magnussenem. Dán ale drží pozici.

13/57: Sainz může za Alonsem otevírat DRS. Ale jestli mu to pomůže v obraně před Verstappenem...

10/57:

Per Alo Sai Ver Rus Gas Mag Lec Oco Bot Hul Alb Ham Cun Čou Str Dev Pia Nor Sar

9/57: A Verstappen jde před Gaslyho.

8/57: Verstappen před Russellem na pátém místě.

8/57: Je to jen 1,8 sekundy mezi Pérezem a Alonsem.

8/57: Ocon si poskákal přes obrubníky.

7/57: Hamilton stále 13. Stěžuje si na svůj vůz. Prý je něco v nepořádku.

6/57: Jezdci McLarenu byli v boxech, přezuli z měkké na tvrdou.

6/57: Šestý Verstappen zajel na tvrdých pneumatikách nejrychlejší kolo závodu.

4/57: Magnussen je před Leclercem.

4/57:

Per Alo Sai Gas Rus Ver Mag Lec Bot Oco

3/57: Alonso se dokáže držet Péreze... zatím. Verstappen před Magnussenem. Před sebou má Russella. Deja vu?

3/57: Sargeant v boxech. Přezul na tvrdé.

2/57: Verstappen před Bottasem na osmém místě.

1/57: Před Magnussenem i Leclerc. Verstappen devátý.

Start: Pérez zůstává první, Magnussen se propadl na šesté místo za Gaslyho a Russela. Verstappen po startu na tvrdých 10.

21:30: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

21:26: Pneumatiky pro start:

Tvrdé: Ocon, Verstappen, Hülkenberg, Hamilton, Čou, Cunoda, Stroll

Měkké: Norris, Piastri

Střední: zbytek

21:18: Startovní rošt

P. Jezdec Tým 1 Sergio Pérez Red Bull 2 Fernando Alonso Aston Martin 3 Carlos Sainz Jr. Ferrari 4 Kevin Magnussen Haas 5 Pierre Gasly Alpine 6 George Russell Mercedes 7 Charles Leclerc Ferrari 8 Esteban Ocon Alpine 9 Max Verstappen Red Bull 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 11 Alexander Albon Williams 12 Nico Hülkenberg Haas 13 Lewis Hamilton Mercedes 14 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 15 Nyck de Vries AlphaTauri 16 Lando Norris McLaren 17 Júki Cunoda AlphaTauri 18 Lance Stroll Aston Martin 19 Oscar Piastri McLaren 20 Logan Sargeant Williams

21:16: Jako poslední přišel jezdec, „který bojoval v roce 2022 o titul mistra světa" Max Verstappen. Nyní už americká hymna.

21:15: Pravděpodobnost deště je 10 %

21:10: Když vezmeme v úvahu hudbu, tak to vypadá jako prezentace posádky, která má zachránit svět před nebezpečným asteroidem.

21:10: Jezdci přichází...

21:07: Strategie může ovlivnit déšť a safety car. Zastávkou v boxech ztratí jezdec 17 sekund, při SC jen 9 sekund.

21:04: Jezdce čeká další ceremoniál před startem. Jezdci budou ve skupinách chodit ve skupinách na určená místa v přední části startovního roštu. A to takto:

21:07: Logan Sargeant, Nyck de Vries, Kevin Magnussen, Alexander Albon

21:08: Júki Cunoda, Čou Kuan-jü, Pierre Gasly, Esteban Ocon

21:09: Valtteri Bottas,Oscar Piastri, Nico Hulkenberg, Lando Norris

21:10: Lance Stroll, George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz

21:11: Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sergio Perez, Max Verstappen

21:02: Aktuální pohled do boxové uličky (a na oblohu!) prostřednictvím objektivu našeho kolegy Jakuba Knolla...

20:59: ze druhé řady odstartují Carlos Sainz a Kevin Magnussen. Max Verstappen bude startovat z devátého místa. Kvalifikace se příliš nepovedla jezdcům Mercedesu. Russell bude startovat šestý, ale Hamilton až ze 13. místa.

20:56: Za sebou bude mít Pérez Fernanda Alonsa, který řekl, že by se rád dostal po startu do vedení závodu – protože rád vede závod. Alespoň tedy na pár kol... Alonso byl však skeptický, pokud jde o šanci na vítězství. To jeho šéf Mike Krack byl trochu více optimistický.

„Příležitost tu je,“ odpověděl na otázku Autosportu ohledně šancí svého jezdce. „Pokud startujete z první řady, říkal jsem to i v Džiddě, pokud startujete z první řady, vaším cílem musí být vyhrát závod. Ale máme silné soupeře, kterým to v sobotu nevyšlo. Myslím tím samozřejmě kromě Sergia. Ale pokusíme se o to. Dáme do toho všechno.“

20:55: z pole position odstartuje Sergio Pérez, který se dnes může poprvé v kariéře dostat do čela šampionátu. Pokud by vyhrál, tak to má jisté.

20:52: Verstappenovi v kvalifikaci nevyšel první pokus a vzdal ho, pak boural Leclerc, přišly červené vlajky a předčasný konec. Pořádně nám to zamávalo s výsledky. Startovní rošt bude trochu netradiční.

20:49: Live timing nám trochu lhal, ale nyní už je v pořádku. Teplota trati je nyní 35 °C, což je o nějakých 13 °C méně než v dosavadním průběhu víkendu. I to bude mít vliv...

20:45: V pátek si jezdci stěžovali na nízkou přilnavost. Pérez dokonce situaci přirovnal k jízdě na pneumatikách do přechodných podmínek. Pořadatelé po loňské grand prix položili nový povrch. Podle FIA je povrch jako takový lepší. Problém je, že se nový povrch „potí“ – pouští olej. Situace se v průběhu pátku zlepšovala, podle Pirelli se přilnavost zlepšila o 10 %. Ke zlepšení ale došlo logicky jen v závodní stopě. Vyjet ze závodní stopy znamenalo zhoršení přilnavosti.

V noci ale pršelo, a tak do značné míry začínáme od nuly. Pokud nebude pršet, měla by se situace v průběhu závodu zlepšovat.

20:43: V průběhu víkendu byla na stole dvě témata. Prvním je zkrácení DRS zón o 75 metrů. Většina jezdců to kritizovala. FIA vychází z loňských dat, ale vozy se podle jezdců změnily. Od Imoly FIA přístup přehodnotí.

20:40: Jako první se na trať vydal Čou, kterého následuje týmový kolega Valtteri Bottas.

20:40: boxová ulička je otevřena...

20:37: Velkým tématem je počasí. V noci pršelo, k čemuž se ještě dostaneme. Nyní neprší a na déšť to zatím ani nevypadá.

20:36: F1 se už nechala slyšet, že nevylučuje dokonce čtvrtý závod v USA. Pořadatelé v Miami si zase chtějí s F1 promluvit o možností, že by se v Miami jel závod pod umělým osvětlením.

20:34: Čeká nás celkově druhá Velká cena Miami a také první z letošních tří amerických závodů.

20:32: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Miami 2023.