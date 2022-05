Online: Třetí trénink na GP Miami 2022

Aktualizovat

19:52:

Ver Per Lec Bot Ham Gas Rus Sai Alo Mag Msc Čou Vet Str Cun Alb Ric Lat Nor Oco

19:51: U Astonu jsou poslední, kdo ještě nenasadil měkké. Oba jezdci jsou v boxech.

19:50: Verstappen první před Pérezem.

19:43: Leclerc jezdí na měkkých a jde na první místo.

19:42: Někteří jezdci ještě nenasadili měkké a to včetně Verstappena, který jezdí jen na středních.

19:35:

Ver Lec Bot Sai Alo Msc Rus Mag Čou Ham Alb Vet Gas Per Ric Cun Nor Lat Str Oco

19:28: Na trati všichni (kromě Ocona samozřejmě).

19:27: Pokračujeme...

19:23: V Miami jsou dnes třeba Michelle Obama nebo George Lucas.

19:14: Trochu deja vu... Ocon bourá na stejném místě jako včera Sainz.

19:14: červené vlajky... Ocon ve zdi ve 14. zatáčce.

19:14: Schumacher jde na třetí místo.

​​19:13:

Ver Lec Msc Rus Sai Ham Bot Gas Per Cun

19:13: Jezdci Williamsu a Čou zatím nevyjeli.

19:11: Verstappen opět na prvním místě.

19:06: Leclerc první na měkké, Verstappen druhý na střední. Mnoho jezdců krouží na tvrdých.

19:05: Třináct jezdců zatím bylo na trati... nejrychlejší Verstappen.

19:00: A právě tito jezdci jsou jako první na trati.... společně s Pérezem.

19:00: Začínáme.. co dohánět mají Bottas, Verstappen či Sainz, kteří měli včera problémy nebou bourali.

18:57: Lewis Hamilton zařadil Miami z hlediska teplot a jejich vlivu na pneumatiky a vůbec na třetí místo po Malajsii a Singapuru (z tratí, kde jezdil).

18:55: Co se nezměnilo, to jsou vysoké teploty. Trať má nyní 50 °C. A právě to může být jedním z důvodů lepší formy Mercedesu.

18:54: Během noci došlo k úpravě povrchu v 17. zatáčce a také k odstranění obrubníku v šikaně na vjezdu do boxů.

18:50: Vítejte u online přenosu ze třetího tréninku.