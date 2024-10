Online: Velká cena Mexika 2024

50/71: Russell nyní ztrátí propastných 22 sekund na Norrise.

50/71: Dnešní druhý souboj u Mercedesu. Hamilton dojel Russella.

49/71: Norris se poprvé dostal pod 4 sekundy z pohledu ztráty na Leclerca.

48/71: Tak jsme to zakřikli. Colapinto je v boxech.

48/71: Colapinto, Bottas, Ocon stále zůstávají na trati.

46/71: Verstappen je šestý. Na Hamiltona ztrácí 10 sekund a nedojíždí ho. Spíše naopak...

45/71: Podle Red Bullu má Pérez velké poškození podlahy.

45/71: Pérez míří do boxů. Podruhé...

Sai Lec Nor Ham Ver Mag Hul Col Gas Pia Bot Oco Str Law Čou Per

43/71: Russell hlásí kapky deště na svém hledí. Verstappen si zase stěžuje, že nemá přilnavost.

43/71: Norris jezdí jeden nejrychlejší sektor za druhým, ale ztráta na Leclerca zůstává více méně stejná – 5 sekund.

42/71: Lawson předjel Péreze.

40/71: Piastri, Lawson v boxech.

39/71: Colapinto si stěžuje na problém s řízením. Možná problém s hydraulikou.

38/71: Verstappen už na sedmém místě.

37/71: Russell má poškozené přední křídlo...

Sai Lec Nor Rus Ham Pia Law Ver Col Mag Bot Hul Oco Gas Čou Per Str

34/71: Sainz má náskok 8 sekund na Leclerca a ten 5 sekund na Norrise.

33/71: Russell se dostává před Lawsona, který ještě nestavěl.

33/71: Na prvních třech místech se po zastávkách nic nezměnilo.

33/71: Sainz v boxech.

32/71: Leclerc v boxech. Také Russell.

31/71: Norris v boxech.

30/71: Verstappen postupuje. Už je 11.

29/71: Hamilton, Gasly v boxech.

27/71: Verstappen se vrací na 15. místě před Pérezem.

27/71: Verstappen jede do boxů.

26/71: Norris těsně za Verstappenem.

25/71: Tak bez trestu.

25/71: Pro velký úspěch další problém pro Red Bull. Pérez vyšetřován za vytlačení Strolla.

25/71: Piastri před Strollem na 11. pozice.

24/71: Souboj Pérez x Lawson bez trestu.

22/71: Pérez nazul střední směs. Stavět už nemusí, ale jestli zvládne dojet až do cíle...

21/71: Pérez míří do boxů

20/71: Verstappen dostává dalších 10 sekund!

19/71: S Pérezem nyní útočí Stroll.

19/71: Pérez není nadšený z počínání Lawsona.

18/71: Pérez útočil na Lawsona, který pozici nakonec udržel.

18/71: Magnussen je už chvíli těsně za Hamiltonem.

17/71:

Sai Lec Ver Nor Rus Ham Mag Hul Gas Law Per Str Col Pia Bot Čou Oco

16/71: Alonso končí!

15/71: Russell před Hamiltonem.

14/71: Russell útočí na Hamiltona.

13/71: A Verstappen dostává penalizaci 10 sekund za vytlačení soupeře.

13/71: Verstappen ztrácí na Leclerca dvě sekundy.

12/71: Pérez je 11.

12/71: Incident mezi Norrisem a Verstappen bude vyšetřován.

10/71: Souboj Norrise a Verstappena. Skončili dvakrát mimo trať. Leclerc je druhý.

9/71: Sainz přebírá vedení!

9/71: Nejvýše postaveným jezdcem na tvrdých je nyní Lawson na 10. místě.

8/71: Sainz je na hraně DRS.

7/71: Verstappen udržel vedení.

7/71: Restart....

6/71: SC zajede do boxů.

5/71: Pérez dostává penalizaci 5 sekund.

4/71: U Péreze nešlo o ulitý start ale spíše o špatné postavení ve startovním boxu.

2/71: Pérez měl dobrý start. Možná až moc dobrý. Je vyšetřován kvůli ulitému startu.

2/71: Došlo ke kontaktu Cunody a Albona. Oba skončili. Pérez si polepšil o pět pozic.

Ver Sai Nor Lec Ham Rus Mag Hul Gas Law Str Alo Per Col Bot Čou Pia Oco

1/71: Safety car.

Start: Verstappen se dostal do vedení, Sainz si zkrátil trať. Došlo k nehodě Cunody. Zatím žluté vlajky. Sainz pouští do vedení Verstappena.

21:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola

20:57: Pneumatiky pro start:

Většina na středních

Tvrdé: Lawson, Bottas, Colapinto, Pérez, Čou a Ocon

20:48: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Carlos Sainz Ferrari 2 Max Verstappen Red Bull 3 Lando Norris McLaren 4 Charles Leclerc Ferrari 5 George Russell Mercedes 6 Lewis Hamilton Mercedes 7 Kevin Magnussen Haas 8 Pierre Gasly Alpine 9 Alexander Albon Williams 10 Nico Hülkenberg Haas 11 Júki Cunoda RB 12 Liam Lawson RB 13 Fernando Alonso Aston Martin 14 Lance Stroll Aston Martin 15 Valtteri Bottas Kick Sauber 16 Franco Colapinto Williams 17 Oscar Piastri McLaren 18 Sergio Pérez Red Bull 19 Kuan-jü Čou Kick Sauber box Esteban Ocon Alpine PJ, parc fermé

20:42: Závodní simulace podle F1:

Ferrari McLaren: +0,05 s Red Bull: +0,10 Mercedes: +0,20 Haas: +0,90 Aston Martin: +0,98 Alpine: 0,99 RB: 1,08 Williams: 1,10 Sauber: 1,40

20:40: Strategie? Může ji ovlivnit safety car. V průběhu víkendu jsme viděli nehody. Pirelli jinak očekává spíše jednu zastávku.

20:30: Okruh se nachází nedaleko mezinárodního letiště Benita Juareze. A máme zde i jednu českou stopu. Zítra je 28. říjen a zhruba 9 kilometrů východně nebo severovýchodně od okruhu najdeme ve čtvrti Polanco Třídu prezidenta Masaryka. Nedaleko od ní pak koncertní síň Auditorio Nacional, ve které vyhrála v roce 1968 Věra Čáslavská na LOH.

20:29: Na startu máme dnes jen dva vítěze GP Mexika. Verstappen zde vyhrál pětkrát, Hamilton dvakrát.

20:26: Okruh v Mexiku se do kalendáře vrátil v roce 2015, ale jezdilo se na něm už v letech 1963-70 a 1986-92. Tehdy byla součástí i slavná poslední zatáčka Peraltada. Dnes se nevyužívá, jezdci před ní odbočí na stadion Foro Sol.

Peraltada zažila řadu nehod. Boural zde i Ayrton Senna.

20:24: Těžká práce čeká Sergia Péreze, který startuje až 18. Karun Chandhok ze Sky mu věří méně než Piastrimu.

„Abyste se prošli polem, potřebujete sebedůvěru a myslím, že Sergio si nevěří. To je ten problém,“ řekl Chandhok.

„Dokážu si představit, že Oscar projde, protože o víkendu ukázal dobré tempo. Sergio v žádném okamžiku během víkendu nevypadal, že by se s autem cítil dobře, zejména při brzdění. Abyste mohli dělat velké předjížděcí manévry na brzdách, potřebujete sebedůvěru a já nevím, jestli ji má.“

20:22: Fernando Alonso se na startovní rošt formule 1 vydává už po 400. Není to ale 400. start. Tři starty totiž ve své kariéře vynechal. I když z praktického hlediska možná jen dva. Do GP Belgie 2001 totiž odstartoval, ale poté se startovalo znovu a od nuly. Druhého startu už se neúčastnil. Neodstartoval také v USA 2005 (neslavný bojkot zákazníků Michelinu) a GP Ruska 2017 (převodovka).

20:20: Jezdci se vydávají na trať.

20:16: Dnešní závod může být důležitý pro Pohár konstruktérů. Piastri a Pérez totiž startují ze zadních pozic.

Jak by vypadal šampionát, pokud by jezdci dojeli tak, jak odstartují?

McLaren: 559 bodů Ferrari: 533 (-26) Red Bull: 522 (-37)

20:12: Z pole position odstartuje Carlos Sainz. A nebude to mít snadné. Do první zatáčky je to 890 metrů, což je více, než je délka Václavského náměstí. Jak dopadly starty v uplynulých letech?

Je to 50 na 50. V polovině případů byl po prvním kole ve vedení jezdec startující z nižší pozice – a vždy šlo o Verstappena. Ten dnes odstartuje ze druhého místa.

Po 1. kole: kdo vedl po prvním kole

Startovní pozice: ze které pozice startoval jezdec, který vedl po 1. kole

Rok Pole position Po 1. kole Startovní pozice Vítěz 2015 Rosberg Rosberg 1 Rosberg 2016 Hamilton Hamilton 1 Hamilton 2017 Vettel Verstappen 2 Verstappen 2018 Ricciardo Verstappen 2 Verstappen 2019 Leclerc Leclerc 1 Hamilton 2021 Bottas Verstappen 3 Verstappen 2022 Verstappen Verstappen 1 Verstappen 2023 Leclerc Verstappen 3 Verstappen

20:08: Oproti kvalifikaci máme jednu změnu – Ocon místo z 19. místa odstartuje z boxů. Nasadil novou baterii a řídicí elektroniku.

20:00: Vítejte u online přenosu z Grand Prix Mexika 2024.