Online: Kvalifikace na Grand Prix Mexika 2023

Průběžné zpravodajství z kvalifikace na Velkou cenu Mexika 2023.

Třetí část (Q3)

23:48: Začíná třetí část...

Druhá část (Q2)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.571 6 měkká 2 Max Verstappen Red Bull 1:17.625 0.054 3 měkká 3 George Russell Mercedes 1:17.673 0.102 6 měkká 4 Daniel Ricciardo AlphaTauri 1:17.706 0.135 6 měkká 5 Oscar Piastri McLaren 1:17.874 0.303 6 měkká 6 Charles Leclerc Ferrari 1:17.901 0.330 6 měkká 7 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:18.016 0.445 6 měkká 8 Sergio Pérez Red Bull 1:18.124 0.553 4 měkká 9 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:18.382 0.811 6 měkká 10 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:18.440 0.869 6 měkká 11 Pierre Gasly Alpine 1:18.521 0.950 6 měkká 12 Nico Hülkenberg Haas 1:18.524 0.953 6 měkká 13 Fernando Alonso Aston Martin 1:18.738 1.167 6 měkká 14 Alexander Albon Williams 1:19.147 0.731 6 měkká - Júki Cunoda AlphaTauri - - 4

23:43: Změna! Albonovi smazali čas. Čou tak postupuje.

23:42: Hamilton jde na první místo.

23:41: Nepostoupí Čou, Gasly, Hülkenberg, Alonso a Cunoda.

23:39: Verstappen zůstává v boxec...

23:32:

Ver Pia Ric Per Bot Rus Ham Sai Lec Čou Alb Hul Gas Alo

23:30: Piastri překonává Péreze a totéž platí pro Ricciarda.

23:28: Verstappen 1:17.625. Pérez druhý se ztrátou půl sekundy. Na další časy ale zatím čekáme.

23:25: Začíná druhá část...

23:25: Hamilton je vyšetřován, že nezpomalil pod žlutou vlajkou.

První část (Q1)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:18.099 6 měkká 2 Oscar Piastri McLaren 1:18.241 0.142 6 měkká 3 Daniel Ricciardo AlphaTauri 1:18.341 0.242 3 měkká 4 Charles Leclerc Ferrari 1:18.401 0.302 5 střední 5 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:18.429 0.330 5 měkká 6 Sergio Pérez Red Bull 1:18.553 0.454 6 měkká 7 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.677 0.578 6 střední 8 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:18.755 0.656 5 střední 9 Alexander Albon Williams 1:18.828 0.729 6 měkká 10 Fernando Alonso Aston Martin 1:18.848 0.749 8 měkká 11 Júki Cunoda AlphaTauri 1:18.890 0.791 7 měkká 12 George Russell Mercedes 1:18.893 0.794 7 střední 13 Pierre Gasly Alpine 1:18.945 0.846 9 měkká 14 Nico Hülkenberg Haas 1:18.969 0.870 6 měkká 15 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:19.016 0.917 6 měkká 16 Esteban Ocon Alpine 1:19.080 0.981 6 měkká 17 Kevin Magnussen Haas 1:19.163 1.064 9 měkká 18 Lance Stroll Aston Martin 1:19.227 1.128 9 měkká 19 Lando Norris McLaren 1:21.554 3.455 6 měkká 20 Logan Sargeant Williams - - 6 měkká

23:20: Nepostoupí: Ocon, Magnussen, Stroll, Norris a Sargeant (tomu zase smazali čas).

23:20: Alonso se roztočil a postaral se o žluté vlajky.

23:19: Albon říká, že je to úplně jiné auto...

23:17: Máme tu nějaká vyšetřování kvůli zdržování... možná parkování na konci boxové uličky? Týká se to Verstapena, Russella, Alonsa. Zatím

23:15: Piastri už na měkkých druhý...

23:14: Sargeantův čas smazán...

23:13:

Ver Ric Lec Bot Per Ham Sai Alo Cun Rus Gas Hul Čou Oco Mag Str Alb Pia

23:13: Japonec poskytl Ricciardovi vzduchový pytel... proto je Australan tak vysoko.

23:11: Zapomněli jsme připomenout, že Cunoda startuje zítra poslední. Nasazuje nové komponenty pohonné jednotky a dostal penalizace.

23:10: Nakonec Sargeant předposlední. Norris ještě nemá zajetý čas.

23:09: Ricciardo druhý, Bottas třetí. Albon zatím desátý, ale Sargeant s nejrychlejším prvním sektorem.

23:08: Také jezdci Ferrari nasadili střední. Na čele zatím Verstappen před Pérezem a Hamiltonem.

23:05: Jezdci McLarenu a Mercedesu vyjeli na střední směsi...

23:00: Kvalifikace začíná...

22:51: Pokud by získal pole position Max Verstappen, přerušil by tím tradici. Od návratu (a dokonce i pár let předtím) platí, že pole position získal pokaždé něko jiný. Konkrétně:

1989: Ayrton Senna

1990: Gerhard Berger

1991: Riccardo Patrese

1992: Nigel Mansell

2015: Nico Rosberg

2016: Lewis Hamilton

2017: Sebastian Vettel

2018: Daniel Ricciardo

2019: Charles Leclerc

2021: Valtteri Bottas

2022: Max Verstappen

22:50: Favoritem na pole position je určitě Max Verstappen. Jak to bude vypadat dál je otázkou... velmi dobře zatím vypadá Alex Albon. Asi nebude ve hře o první řadu, ale mohl by skončit hodně vysoko.

22:50: Vítejte u online přenosu z kvalifikace na GP Mexika 2023.