Online: Velká cena Mexika 2022

Průběžné zpravodajství z Velké ceny Mexika 2022.

38/71: Pérez 1,1 s za Hamiltonem.

36/71: Vettel stále nestavěl a jede stále na měkké.

35/71: A Russell dostává tvrdé.

35/71: ok, Russella si škrtáme, je v boxech.

34/71: Alonso, Bottas stále na trati. Russell také..

30/71: Hamilton přezul na tvrdé... jede na nich jen on a Latifi.

30/71: Hamilton v boxech.

29/71: Leclerc v boxech, Verstappen si stěžuje na problémy s řazením..

28/71: Pérez se dostává před Leclerca...

26/71: Verstappen se vrátil na třetím místě, 20 sekund za Hamiltona.

26/71: Verstappen v boxech, Hamilton hlásí, že jeho pneumatiky jsou ok.

25/71: Pérez se po zastávce propad na šesté místo. Zastávka trvala 5 sekund.

24/71: Pérez v boxech

22/71: Verstappen 2 sekundy před Hamiltonem. Pérez ztrácí na Hamiltona už 4 sekundy.

20/71: Gasly je mimo body. Penalizace je nepříjemná, ale jsou tu horší věci. Gasly měl před dneškem 9 trestných bodů a teď možná dostane 2 a bude jen bod od zákazu startu..

18/71:

Ver Ham Per Rus Sai Lec Alo Bot Oco Nor Cun Ric Čou Vet Gas Alb Msc Lat Mag Str

18/71: A Stroll jako první v boxech.

18/71: A Gasly dostává za vytlačení Strolla 5 sekund.

17/71: Verstappen navýšil náskok na Hamiltona na více než 2 sekundy.

16/71: Na Strolla se dotáhl Albon.

15/71: Verstappen dostal rozkaz poodjet Hamiltonovi, aby mu nerozrážel vzduch.

13/71: Gasly před Strollem, který skončil mimo trať...

13/71: Hamilton stále ztrácí okolo 1,6 s.

12/71: Rozestupy na čele se mírně zvětšily.

8/71: Ricciardo jde před Čoua na 12. místo.

8/71 Hamilton 1,3 s před sebou red bull a zhruba stejně také za sebou red bull.

6/71: Jezdci Alpine měli pěkný start. Bottas ale nyní dotírá na sedmého Alonsa.

5/71: Verstappenovi se nedaří odjet Hamiltonovi. Rozdíl je 1,2 s.

3/71: Stroll získal pět pozic a je 15. za týmovým kolegou.

2/71:

Ver Ham Per Rus Sai Lec Alo Bot Oco Nor Cun Čou Ric Vet Str Gas Msc Mag Alb Lat

1/71: Russell se propadl na čtvrté místo za Péreze.

Start: Verstappen udržel první místo, Hamilton druhý.

21:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola...

20:58: Verstappen tedy měkké, za ním jezdci Mercedesu na středních

20:58: Pneumatiky pro start: Verstappen, Pérez, Sainz, Leclerc, Cunoda, Schumacher, Vettel a Latifi na měkkých. Ostatní na středních...

20:49: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Max Verstappen Red Bull 2 George Russell Mercedes 3 Lewis Hamilton Mercedes 4 Sergio Pérez Red Bull 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 6 Valtteri Bottas Alfa Romeo 7 Charles Leclerc Ferrari 8 Lando Norris McLaren 9 Fernando Alonso Alpine 10 Esteban Ocon Alpine 11 Daniel Ricciardo McLaren 12 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 13 Júki Cunoda AlphaTauri 14 Pierre Gasly AlphaTauri 15 Mick Schumacher Haas 16 Sebastian Vettel Aston Martin 17 Alexander Albon Williams 18 Nicholas Latifi Williams 19 Kevin Magnussen Haas pen. PJ 20 Lance Stroll Aston Martin pen. kolize v GP USA

20:48: Pravděpodobnost deště 40 %.

20:45: No a místo letadel přeletěl nad startovním roštem robotický orel. Mexiko ho má ve znaku – hada s hadem v pařátek sedicího na opuncii.

20:44: Mexiko volá do války... tedy jen na startovním roštu. Začala mexická hymna.

20:43: Strategie: můžeme vidět jednu i dvě zastávky... pokud jezdec zajede do boxů, stojí ho to asi 22 sekund, při SC a VSC přibližně 15 sekund.

20:41: Pokud by vás překvapilo, že Vettel má helmu v barvách Red Bullu:

20:38: už jsme nastínili, že se bojuje o nižší pozice v PK. Zajímavý příběh píše Alfa Romeo. Na šestém místě má 52 bodů, ale v posledních 10 závodech získala jen bod. Dnes startuje Bottas ze šestého místa a ani Čou není daleko od bodů – startuje ze 12. místa. V šampionátu se na Alfu Romeo (budoucí Audi) dotahuje Aston Martin. Vettel ale startuje ze 16. místa, Stroll i kvůli penalizaci z Austinu je startovním roštu poslední.

20:30: O všechna vítězství po návratu do Mexika se tak postaraly jen dva týmy. A zatím to vypadá, že to bude mezi Mercedesem a Red Bullem i dnes. Ferrari se v Mexiku trápí, Leclerc si stěžoval na chování motoru, které podle něj nesouvisí jen s řidším vzduchem.

20:29: Třikrát vyhrál v Mexiku Verstappen, což je rekord i po započítání předešlé éry. Dvakrát vyhrál Hamilton a jednou Rosberg. Zajímavé je, že Verstappen nikdy nevyhrál po startu z pole position.

20:27: F1 se do Mexika vrátila v roce 2015 na upravenou trať. Dvakrát vyhrál jezdec z pole position, dvakrát ze druhého a dvakrát ze třetího místa. Z těchto pozic odstartují Verstappen, Russell a Hamilton.

20:22: O titulech je už rozhodnuto, ale stále je o co bojovat – o vítězství v závodech, druhé místo v šampionátu a také o pozice v Poháru konstruktérů.

20:20: jezdci se vydávají na startovní rošt

20:19: Teplota vzduchu 24 °C a trati 49 °C!

20:15: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Mexika 2022.