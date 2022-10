Kvalifikaci na Grand Prix Mexika ovládl Verstappen. Za sebou bude mít oba stříbrné šípy

Kvalifikaci v Mexiku vyhrál Max Verstappen. Za sebou bude mít na startu jezdce Mercedesu.

Z první části kvalifikace nepostoupili Schumacher, Vettel, Stroll, Albon a Latifi. Ve druhé to pak bylo zejména na čele velmi těsné. Do 0,063 sekundy se vešlo pět jezdců. První dvě části vyhrál Lewis Hamilton. Do třetí části nepostoupili Ricciardo, Čou, Cunoda, Gasly, Magnussen.

Třetí část nezačala pro Hamiltona zrovna dobře. Jeho čas byl smazán kvůli zkrácení tratě ve třetí zatáčce. Na čele byl po prvních pokusech Verstappen před Russellem, Pérezem, Sainzem a Bottasem. Leclerc byl až šestý.

Ve druhém pokusu Verstappen ještě zrychlil. Russell naopak chyboval, ale stačilo mu to, aby o pět tisícin sekundy udržel druhé místo před týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem. Na čtvrtém místě skončila domácí hvězda Checo Pérez.

Jezdce Ferrari rozdělil Valtteri Bottas a nebyla to náhoda. Jezdec Alfy Romeo byl silný ve všech částech kvalifikace.

Kevin Magnussen dostal penalizaci pěti míst za nasazení nového motoru, Lance Stroll si z Austinu dovezl penalizaci třech míst za kolizi s Alonsem.

Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Max Verstappen Red Bull 2 George Russell Mercedes 3 Lewis Hamilton Mercedes 4 Sergio Pérez Red Bull 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 6 Valtteri Bottas Alfa Romeo 7 Charles Leclerc Ferrari 8 Lando Norris McLaren 9 Fernando Alonso Alpine 10 Esteban Ocon Alpine 11 Daniel Ricciardo McLaren 12 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 13 Júki Cunoda AlphaTauri 14 Pierre Gasly AlphaTauri 15 Mick Schumacher Haas 16 Sebastian Vettel Aston Martin 17 Alexander Albon Williams 18 Nicholas Latifi Williams 19 Kevin Magnussen Haas pen. PJ 20 Lance Stroll Aston Martin pen. kolize v GP USA

Třetí část kvalifikace (Q3)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:17.775 6 měkká 2 George Russell Mercedes 1:18.079 0.304 6 měkká 3 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.084 0.309 6 měkká 4 Sergio Pérez Red Bull 1:18.128 0.353 6 měkká 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:18.351 0.576 6 měkká 6 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:18.401 0.626 6 měkká 7 Charles Leclerc Ferrari 1:18.555 0.780 6 měkká 8 Lando Norris McLaren 1:18.721 0.946 6 měkká 9 Fernando Alonso Alpine 1:18.939 1.164 3 měkká 10 Esteban Ocon Alpine 1:19.010 1.235 6 měkká

23:00: Max Verstappen získal pole position v Mexiku.

22:59: Verstappen ještě zrychlil. Hamilton třetí.

22:55: Hamilton si stěžuje na říditelnost motoru.

22:54: Alonso sedmý, překonává Norrise.

22:53:

Ver Rus Per Sai Bot Lec Nor Oco

22:53: Hamilton padá z druhého místa, smazali mu čas.

22:52: Verstappen první, Russell ztratil 0,132 s, Hamilton ještě o pár setin více

22:48: Začíná třetí část. Jako první na trati Sainz, Pérez a Leclerc.

Druhá část kvalifikace (Q2)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.552 6 měkká 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:18.560 0.008 6 měkká 3 George Russell Mercedes 1:18.565 0.013 5 měkká 4 Max Verstappen Red Bull 1:18.566 0.014 6 měkká 5 Sergio Pérez Red Bull 1:18.615 0.063 6 měkká 6 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:18.762 0.210 6 měkká 7 Esteban Ocon Alpine 1:19.081 0.529 6 měkká 8 Charles Leclerc Ferrari 1:19.109 0.557 6 měkká 9 Lando Norris McLaren 1:19.119 0.567 6 měkká 10 Fernando Alonso Alpine 1:19.272 0.720 6 měkká 11 Daniel Ricciardo McLaren 1:19.325 0.773 6 měkká 12 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:19.476 0.924 6 měkká 13 Júki Cunoda AlphaTauri 1:19.589 1.037 6 měkká 14 Pierre Gasly AlphaTauri 1:19.672 1.120 6 měkká 15 Kevin Magnussen Haas 1:19.833 1.281 6 měkká

22:41: Nepostoupí: Ricciardo, Čou, Cunoda, Gasly, Magnussen.

22:41: V 0,063 s je pět jezdců!

22:40: Sainz druhý se ztrátou 0,008 s...

22:38: Pérez třetí...

22:35:

Ham Rus Bot Ver Oco Lec Nor Sai Alo Ric Cun Per Čou Gas Mag

22:34: Leclerc šestý, Sainz osmý. Pérez zatím mimo postupové vody!

22:33: Čekáme na časy jezdců Ferrari.

22:32: Hamilton první, Russell třetí a Bottas třetí. Verstappen až čtvrtý.

22:28: Jezdci se vydali na trať k druhé části...

První část kvalifikace (Q1)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.169 7 měkká 2 Max Verstappen Red Bull 1:19.222 0.053 4 měkká 3 Charles Leclerc Ferrari 1:19.505 0.336 6 měkká 4 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:19.523 0.354 6 měkká 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:19.566 0.397 5 měkká 6 George Russell Mercedes 1:19.583 0.414 7 měkká 7 Sergio Pérez Red Bull 1:19.706 0.537 6 měkká 8 Lando Norris McLaren 1:19.857 0.688 7 měkká 9 Júki Cunoda AlphaTauri 1:19.907 0.738 7 měkká 10 Esteban Ocon Alpine 1:19.945 0.776 6 měkká 11 Fernando Alonso Alpine 1:20.006 0.837 6 měkká 12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:20.256 1.087 9 měkká 13 Daniel Ricciardo McLaren 1:20.279 1.110 8 měkká 14 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:20.283 1.114 6 měkká 15 Kevin Magnussen Haas 1:20.293 1.124 11 měkká 16 Mick Schumacher Haas 1:20.419 1.250 11 měkká 17 Sebastian Vettel Aston Martin 1:20.419 1.250 10 měkká 18 Lance Stroll Aston Martin 1:20.520 1.351 10 měkká 19 Alexander Albon Williams 1:20.859 1.690 10 měkká 20 Nicholas Latifi Williams 1:21.167 1.998 10 měkká

22:19: Hamilton o 0,053 s poráží Verstappena.

22:18: nepostoupí Schumacher, Vettel, Stroll, Albon a Latifi.

22:15:

Ver Lec Bot Ham Sai Per Rus Oco Alo Mag Nor Čou Gas Ric Cun Str Msc Alb Vet Lat

22:11: Hamilton čtvrtý. Na třetí místo jde Bottas!

22:10: Verstappen převzal vedení – 1:19.222

22:08: Leclerc první před Pérezem.

22:06: Na čele zatím Albon před Schumacherem. Špička teprve vyjela..

22:00: Začínáme...

21:58: Během kvalifikace můžete také mrknout na představení hypercaru Ferrari na Youtube. Koho v Maranellu napadlo to dát současně?

21:56: 60 % pravděpodobnost deště...

21:52: Zatím máme potvrzené dvě penalizace – Magnussen +5 míst za nový motor a Stroll +3 místa za kolizi s Alonsem v Austinu.

21:50: Vítejte u online přenosu z kvalifikace na GP Mexika 2022.