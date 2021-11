Online: Velká cena Mexika 2021

Aktualizovat

19:49: Startovní rošt pro GP Mexika 2021

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Valtteri Bottas Mercedes 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Max Verstappen Red Bull 4 Sergio Pérez Red Bull 5 Pierre Gasly AlphaTauri 6 Carlos Sainz Jr. Ferrari 7 Daniel Ricciardo McLaren 8 Charles Leclerc Ferrari 9 Sebastian Vettel Aston Martin 10 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 12 Fernando Alonso Alpine 13 Nicholas Latifi Williams 14 Mick Schumacher Haas 15 Nikita Mazepin Haas 16 George Russell Williams pen. Převodovka 17 Júki Cunoda AlphaTauri pen. PJ 18 Lando Norris McLaren pen. PJ 19 Esteban Ocon Alpine pen. PJ 20 Lance Stroll Aston Martin pen. PJ

19:46: Strategie: První desítka startuje na střední směsi. Pirelli očekává jednu zastávku v boxech.

19:33: Pokračuje ale také třeba souboj o třetí místo. Ricciardo odstartuje ze 7. místo mezi jezdci Ferrari. Norrisovi patří až 18. místo kvůli penalizacím za komponenty PJ.

19:28: Do první zatáčky je to ale daleko a jezdci Red Bullu budou moci využít aerodynamického pytle jezdců Mercedesu. A když už je řeč o první zatáčce: Pokyn ředitele závodu k prvnímu kolu: Každý jezdec, který vyjede z první/druhé zatáčky, se musí bezpečně vrátit a nesmí získat výhodu. V praxi to znamená vzdát se všech získaných pozic. Požadavek na objetí patníku ve třetí zatáčce není v prvním kole vyžadován.

19:27: Pokračuje souboj o titul. Okruh měl sednout Red Bullu, ale jsou to jezdci Mercedesu, kdo obsadil první řadu.

19:25: Pokud se nemýlíme, tak trať má dnes snad nejvyšší teplotu – 46 °C. Vzduch má 20 °C.

19:20: Jezdci se vydávají na startovní rošt.

19:20: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Mexika 2021.