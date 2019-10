On-line: Velká cena Mexika 2019

Aktualizovat

19:59: Strategie: Pirelli od pátku mluvilo o dvou zastávkách. Zůstává to stále nejrychlejší strategií, ale nelze vyloučit ani jednu zastávku. Teplota trati je poměrně solidní (kolem 40 stupňů Celsia), což má snížit drolení. Jezdci, kteří odstartují na střední směsi, což se týká mimo jiné jezdců prvních tří týmů, budou stavět zhruba po 20 kolech. Jezdci, kteří odstartují na měkké, budou stavět už po 10 kolech.

19:53: pole position je to ale trochu sladkokyselé. Do první zatáčky je to proklatě daleko. Jezdec na prvním, teoreticky i druhém místě pojede na čerstvém vzduchu bez závěsu. Nebude to snadná situace.

19:52: z pole position odstartuje Leclerc. Původně tam měl stát Verstappen, ale ten dostal penalizaci za to, že nezpomalil pod žlutými vlajkami.

19:49: vítězný vůz dnes bude na pódiu. Mělo by to proběhnout tak, že se vůz dostane na plošinu (ve voze by měl za volantem sedět mechanik, jako tomu bývá třeba při tréninku zastávek). Poté vůz zřejmě i s jezdcem, který bude stát vedle nej, vyjede na pódium.

The winning car will be lifted onto the podium after the race tomorrow. Here's a pic of the ramp they use to get the car to the lift. That will look so cool!#F1 #AMuS #MexicoGP pic.twitter.com/tDFa0Y9j1O