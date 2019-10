Sobotní nadvláda Ferrari skončila. Mexickou pole position má Verstappen

Kvalifikaci na Velkou cenu Mexika vyhrál Max Verstappen, pro kterého to byla druhá pole position v kariéře.

Šedesát minut kvalifikace se obešlo bez větších problémů. Až po vypršení časového limitu boural v samotném závěru kola Valtteri Bottas.

Max Verstappen se na první místo dostal už svým prvním pokusem. V tom druhém ještě zrychlil. Za jezdcem Red Bullu odstartují oba jezdci Ferrari.

Mnoho jezdců se pokoušelo dostat do třetí části kvalifikace na středních pneumatikách. Nakonec se to povedlo jen jezdcům prvních tří týmů.

Do Q3 se dostali jezdci pěti týmů. Nejlepší tři týmy doplnili jezdci McLarenu a Toro Rosso.

21:01: Verstappen má pole position, ještě zrychlil...

21:00: Bottas bourá....

