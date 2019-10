Ve druhém tréninku byl v Mexiku nejrychlejší Vettel

Ve druhém tréninku přišly ke slovu kvalifikační a závodní simulace. Nejrychlejší čas zajel Sebastian Vettel před Maxem Verstappenem. Mercedesy ztrácely.

Také druhý trénink se neobešel bez výletů mimo trať. V hodinách skončil Bottas a také Leclerc – ten dokonce dvakrát. Kontakt s bariérou měl Alex Albon, který boural v sedmé zatáčce. Pro Albona je to o to horší, že v Mexiku jede poprvé, takže by potřeboval sbírat zkušenosti.

22:31: Leclerc podruhé v hodinách.

22:25: Nejpilnější zatím Giovinazi, který už odjel 43 kol.

22:03: týmy se věnují delším jízdám a rozdělují práci mezi oba jezdce. Vettel, Hamilton jezdí na střední, Leclerc a Bottas na měkkých. U Red Bullu jsou na tom hůře, Albon boural.

21:51:

21:47: Verstappen rozdělil oba jezdce Ferrari.

21:40: Vettel ho překonává – 1:16.607

21:39: začínají kvalifikační simulace. Leclerc první – 1:17.072

21:32: Bottas v hodinách.

21:28: pokračujeme

21:15: Albon bourá v 7. zatáčce, červené vlajky...

🚩 RED FLAG 🚩



Albon is in the wall at Turn 7 💥



He appears to be fine - same can't be said about his RB15 😬#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/EBhsq5ce5W