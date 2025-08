GP Maďarska byla dosud naším nejhorším letošním závodem, uznal Marko

I když už má Red Bull letos za sebou i bodově méně vydařené závody než ten v Maďarsku (konkrétně ve Španělsku a v Rakousku), byl podle Helmuta Marka uplynulý víkend na Hungaroringu z pohledu čisté rychlosti pro stáj z Milton Keynes tím dosud nejslabším.

„Byl to náš dosud nejhorší víkend. Pneumatiky nám ani na krátký moment nefungovaly,“ uvedl poradce Red Bullu pro motorsport v rozhovoru pro TV Servis poté, co rakouská stáj získala na dráze u Budapešti dva body za deváté místo Maxe Verstappena.

„Verstappen krátce jel stejně rychle jako vedoucí jezdci, ale vydrželo to jen dvě nebo tři kola. Možná, že by sázka na strategii jedné zastávky byla lepší, ale i tak by skončil jen na šestém nebo sedmém místě,“ podotkl dále bývalý pilot F1, který však věří, že v dalších závodech na tom bude Red Bull lépe.

„Jsme přesvědčeni, že víme, co bylo příčinou našich problémů a že se to týkalo pouze tohoto víkendu. Nemyslím, že se to (trápení, pozn. red.) bude opakovat,“ prohlásil Marko podle webu RacingNews365 v dalším vyjádření pro média.