Strategickou bitvu v Maďarsku vyhrál Lando Norris

Pole position na Velkou cenu Maďarska získal v sobotu překvapivě Charles Leclerc. Z první řady vedle něj startoval Oscar Piastri, ve druhé řadě byli Lando Norris a George Russell. Třetí řadu obsadili jezdci Astonu Martin Fernando Alonso a Lance Stroll. Ze šestého místa odstartoval Gabriel Bortoleto. Vedle něj stál Max Verstappen. Pátá řada patřila jezdcům Racing Bulls.

Lewis Hamilton startoval ze 14. místa, Antonelli z 15. a Cunoda z po nasazení nových komponent PJ z boxů.

Závod

Charles Leclerc si na startu pohlídal první pozici. Norris se dostal do balíku a propadl se na páté místo.

Po prvním kole tak vedl Leclerc před Piastrim, Russellem, Alonsem, Norrisem, Bortoletem, Strollem, Verstappenem, Lawsonem a Bearmanem.

Ve 3. kole se Norris dostal před Alonsa na čtvrté místo. Bortoleto se dostal na dostřel Alonsa, ale za sebou měl Verstappena, který v úvodu předjel Strolla.

Verstappen zajel do boxů už po 17 kolech a dostal do provozu. Piastri stavěl po 18 kolech. Leclerc jel ale v prvním stintu skvěle a držel menší náskok, takže na undercut to příliš nevypadalo.

Leclerc reagoval a stavěl o kolo později. Na trať se vrátil před Piastrim a před sebou měl Alonsa, který jel na jednu zastávku a stavěl až později. Leclerc po chvíli překonal Alonsa, se kterým si záhy poradil také Piastri.

Na jednu zastávku jel po startu na tvrdých pneumatikách také Hamilton. Verstappen ho dojel a ve 30. kole se dostal před něj. Při souboji ve čtvrté zatáčce ale málem došlo ke kontaktu. Hamilton musel mimo trať.

Lando Norris jel také jen na jednu zastávku. Pro tvrdé pneumatiky si dojel po 31 kolech. Leclerc stavěl podruhé po 40 kolech. Na trať se vrátil za Norrisem se ztrátou 7 sekund. Jezdec McLarenu postupně dojížděl Russella, který stavěl později. Jezdec Mercedesu ho sice drobně zdržel, ale poté zajel k mechanikům a Norris tak měl volnou trať.

Piastri stavěl po 45 kolech, takže měl z vedoucí trojice nejčerstvější pneumatiky. Postupně dojel Leclerca, který měl ale vážnější problémy než jen čerstvější obutí Australana. V posledním stintu kvůli neupřesněným problémům ztrácel. V 51. kole se Piastri dostal před Leclerca a vydal se stíhat Norrise.

Monačan nakonec neudržel ani třetí místo. V 62. kole ho předjel George Russell.

Piastri v závěru dojel Norrise, ale nedokázal se před něj dostat. V předposledním kole probrzdil a málem do Norrise narazil, což se týmu samozřejmě vůbec nelíbilo.

Pro vítězství si dojel Lando Norris před Piastrim a Russellem. Pro dobrý výsledek a body si dojeli Alonso a Bortoleto. Verstappen byl v cíli až 9. Antonelli se po nepovedené kvalifikaci dostal na 10. místo a po delší době získal alespoň jeden bod.

Příští týden proběhnou na Hungaroringu další testy pro Pirelli. Poté začne letní přestávka. Kolotoč F1 se znovu roztočí na konci měsíce v nizozemském Zandvoortu.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas / ztráta Kola Body 1 Lando Norris McLaren - 70 25 2 Oscar Piastri McLaren 0.698 70 18 3 George Russell Mercedes 21.916 70 15 4 Charles Leclerc Ferrari 42.560 70 12 5 Fernando Alonso Aston Martin 59.040 70 10 6 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:06.169 70 8 7 Lance Stroll Aston Martin 1:08.174 70 6 8 Liam Lawson Racing Bulls 1:09.451 70 4 9 Max Verstappen Red Bull 1:12.645 70 2 10 Kimi Antonelli Mercedes 1 kolo 69 1 11 Isack Hadjar Racing Bulls 1 kolo 69 12 Lewis Hamilton Ferrari 1 kolo 69 13 Nico Hülkenberg Kick Sauber 1 kolo 69 14 Carlos Sainz Williams 1 kolo 69 15 Alexander Albon Williams 1 kolo 69 16 Esteban Ocon Haas 1 kolo 69 17 Júki Cunoda Red Bull 1 kolo 69 18 Franco Colapinto Alpine 1 kolo 69 19 Pierre Gasly Alpine 1 kolo 69 - Oliver Bearman Haas - 48

Nejrychlejší kolo:

George Russell

Jezdec dne: Gabriel Bortoleto

Průběh

Cíl:

Nor Pia Rus Lec Alo Bor Str Law Ver Ant

Cíl: Lando Norris vyhrává Velkou cenu Maďarska 2025

70/70: Poslední kolo...

69/70: Piastri málem narazil do Norrise.

67/70: Piastri zatím nenašel recept.

65/70: Leclerc vyšetřován kvůli obraně před Russellem. Na Alonsa má ale velký náskok.

65/70: DRS....

64/70: Piastri 1,3 s

62/70: Piastri pod dvě sekundy.

62/70: Russell před Leclercem...

60/70: Piastri pod tři sekundy.

59/70:

Nor Pia Lec Rus Alo Bor Str Law Ver Ant Had Ham Oco Gas Sai Alb Hul Cun Col

57/70: Piastri 4,5 s za Norrisem. Russell ztrácí na Leclerca 1,2 s

55/70: Russell ztrácí na Leclerca 2,8 s.

54/70: Podle Leclerca bude zázrak, pokud bude na pódiu.

„Je to neuvěřitelně frustrující. Ztratili jsme veškerou konkurenceschopnost, musíte mě poslouchat. Našel bych jiný způsob, jak tyto problémy vyřešit. Teď se to nedá řídit. Bude zázrak, pokud skončíme na stupních vítězů.“

53/70: Piastri 6 sekund za Norrisem.

52/70: Leclerc zpomalil... 22.1, Piastri jede 19.5 a Norris 20.8

51/70: Piastri předjel Leclerca!

50/70: Bearman odstoupil

50/70: PIastri je už v dosahu DRS Leclerca.

50/70:

Nor Lec Pia Rus Alo Bor Str Law Ver Ant Had Sai Oco Ham Gas Alb Hul Cun Col Bea

49/70: Verstappen podruhé v boxech.

48/70: Piastri dojíždí Leclerca – je to 3,6 s.

46/70: Leclerc stále 7 sekund za Norrisem. Rozdíl ve stáří pneumatik není velký. Norris má 14 kol staré, Leclerc 5 kol.

46/70: Piastri v boxech.

44/70: Hamilton byl také v boxech.

44/70: Russell míří k mechanikům.

41/70: Bortoleto a Lawson v boxech. Leclerc se vrací 7 sekund za Norrisem.

41/70: A Leclerc v boxech. Norris dojíždí Russella.

40/70: Alonso v boxech.

40/70:

Lec Pia Rus Nor Alo Bor Law Ver Ham Hul Str Sai Oco Ant Had Bea Gas Alb Cun Col

39/70: Alonso, Bortoleto, Lawson, Hamilton ještě nebyli v boxech.

39/70: Norris 15,5 s od Leclerca.

36/70: Incident mezi Verstappenem a Hamiltonem je už vyšetřován.

36/70: Norris zajíždí nejrychlejší kola závodu.

35/70: Jsme v polovině závodu.

34/70: Norris nyní ztrácí 19 sekund na Leclerca, který zrychluje. Na Piastriho má 1,9 s.

32/70: Norris v boxech.... vrací se na čtvrtém místě.

30/70: Verstappen před Hamiltonem. Málem došlo ke kontaktu. Hamilton šel mimo trať.

29/70: Leclerc: „Cítím, co jsme probírali před závodem. Musíme ty věci probrat, než je uděláme.“

27/70: Verstappen po zastávkách postupuje, ale je až 12. za Hamiltonem.

25/70: Tvrdý souboj Russella a Alonsa.

24/70: Russell také dojíždí Alonsa. Leclerc mezitím dojíždí Norrise, který asi pojede na jednu zastávku.

22/70: Piastri také před Alonsem.

21/70: Leclerc před Alonsem.

20/70: Leclerc se vrací před Piastrim. Před sebou má Alonsa, který ho bude zdržovat.

20/70: Ferrari v boxech. Míří tam také Russell. Vedení přebírá Norris.

19/70: Piastri v boxech! Vrací se za Alonsa.

18/70: Verstappen v boxech

18/70: Piastri snížil ztrátu na Leclerca na 2,6 s.

14/70: Colapinto byl v boxech. Lecler navýšil náskok na 3 sekundy. Na Alonsa má 18,7 sekundy. Je to ještě málo, ale otevírá se postupně okno pro zastávku.

12/70: Leclerc si stěžuje na chování pohonné jednotky. Stále ale drží více méně stejný náskok 2,8 s.

11/70: Hulk ale penalizaci dostává – 5 sekund.

11/70:

Lec Pia Rus Nor Alo Bor Ver Str Law Bea Had Sai Ant Ham Oco Alb Gas Col Cun Hul

10/70: Inženýr diskutuje s Piastrim o jedné zastávce. Podle Pirelli je možná... ale také může jít o taktiku vůči Ferrari.

8/70: Bortoleto bez trestu za ulitý start.

7/70: A v případě Hulka je také prověřován ulitý start.

7/70: Hülkenberg byl v boxech.

5/70: Hmmm Bortoleto prověřován kvůli ulitému startu.

5/70: Leclerc poodjel Piastrimu na 2,5 s.

4/70: Bortoleto těsně za Alonsem a za sebou má už Verstappena, který předjel Strolla.

4/70: Leclerc se drží mimo dodah DRS Piastriho. Nyní dokonce nejrychlejší kolo závodu.

3/70: Norris se dostává před Alonsa na čtvrté místo.

2/70:

Lec Pia Rus Alo Nor Bor Str Ver Law Bea Had Sai Ant Ham Oco Alb Hul Col Gas Cun

Start: Leclerc udržel vedení, Piastri druhý před Russellem. Norris se propadl na páté místo

15:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola...

14:55: Pneumatiky pro start:

Většina na středních

Měkké: Sainz, Hülkenberg, Albon

Tvrdé: Hamilton, Gasly

14:50: Pravděpodobnost deště je 20 %.

14:45: Startovní rošt:

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Charles Leclerc Ferrari 2 Oscar Piastri McLaren 3 Lando Norris McLaren 4 George Russell Mercedes 5 Fernando Alonso Aston Martin 6 Lance Stroll Aston Martin 7 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 8 Max Verstappen Red Bull 9 Liam Lawson Racing Bulls 10 Isack Hadjar Racing Bulls 11 Oliver Bearman Haas 12 Lewis Hamilton Ferrari 13 Carlos Sainz Williams 14 Franco Colapinto Alpine 15 Kimi Antonelli Mercedes 16 Pierre Gasly Alpine 17 Esteban Ocon Haas 18 Nico Hülkenberg Kick Sauber 19 Alexander Albon Williams box Júki Cunoda Red Bull

14:37: Strategie:

14:28: Nejvícekrát sice v Maďarsku vyhrál jezdec po startu z pole position, ale naposledy se tak stalo v roce 2020. V posledních letech vyhráli jezdci po startu z horší než první pozice.

14:20: Jezdci se vydávají na startovní rošt. Jeden se vrátí. Cunoda nasadil nové komponenty pohonné jednotky a místo ze 16. místa odstartuje z boxů. Celkem mimochodem dostal penalizaci 40 míst.

14:17: Nejvíce vítězství získal v Maďarsku Lewis Hamilton, který dnes ale odstartuje až ze 12. místa. Dvakrát zde vyhrál Verstappen a jednou Piastri a Alonso.

14:15: Teplota je dnes 22 °C, trať má 38 °C.

14:12: Z pole position dnes odstartuje překvapivě Charles Leclerc, který to ale bude mít hodně těžké. Podle závodních simulací by měl být McLaren o necelé 3 desetiny na kolo rychlejší. Za Ferrari má být těsně Mercedes a poté Red Bull. Aston Martin, který odjel dobrou kvalifikaci – nejlepší v sezóně – má na McLaren ztrácet už 6 desetin.

Ale simulace jsou simulace a závod může vypadat jinak.

14:10: V Maďarsku je sucho, ale podle předpovědí by ke konci závodu teoreticky mohly dorazit přeháňky.

14:00: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Maďarska 2025.