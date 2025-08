V posledním tréninku byl na Hungaroringu nejrychlejší Oscar Piastri

Na začátku posledního tréninku byla aktivita na trati už tradičně nízká. Nejdříve vyjeli jezdci McLarenu a Astonu Martin, kteří ale odjeli jen instalační kola. První měřený čas si připsal Franco Colapinto. Postupně se aktivita zvýšila.

O krátké žluté vlajky se postaral ke konci tréninku Isack Hadjar, který se roztočil v předposlední zatáčce.

Nejrychlejší čas zajel Oscar Piastri před Landem Norrisem. Pomyslnou druhou řadu obsadili jezdci Ferrari. Jezdci Red Bullu byli opět nízko. Verstappen obsadil 12. místo, Cunoda byl předposlední. Nedokázal zrychlit ně měkké směsi.

Kvalifikace začíná na Hungaroringu v 16:00.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Oscar Piastri McLaren 1:14.916 17 měkká 2 Lando Norris McLaren 1:14.948 0.032 20 měkká 3 Charles Leclerc Ferrari 1:15.315 0.399 17 měkká 4 Lewis Hamilton Ferrari 1:15.684 0.768 18 měkká 5 Kimi Antonelli Mercedes 1:15.745 0.829 18 měkká 6 Fernando Alonso Aston Martin 1:15.794 0.878 18 měkká 7 Lance Stroll Aston Martin 1:15.828 0.912 21 měkká 8 George Russell Mercedes 1:15.840 0.924 17 měkká 9 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:15.978 1.062 19 měkká 10 Nico Hülkenberg Kick Sauber 1:16.025 1.109 21 měkká 11 Oliver Bearman Haas 1:16.127 1.211 17 měkká 12 Max Verstappen Red Bull 1:16.162 1.246 19 měkká 13 Franco Colapinto Alpine 1:16.247 1.331 21 měkká 14 Liam Lawson Racing Bulls 1:16.371 1.455 21 měkká 15 Carlos Sainz Williams 1:16.442 1.526 19 měkká 16 Alexander Albon Williams 1:16.530 1.614 20 měkká 17 Esteban Ocon Haas 1:16.531 1.615 18 měkká 18 Pierre Gasly Alpine 1:16.570 1.654 22 měkká 19 Júki Cunoda Red Bull 1:16.878 1.962 19 střední 20 Isack Hadjar Racing Bulls 1:16.956 2.040 18 střední

Průběh

13:28: Astony opět vysoko – Alonso šestý, Stroll sedmý..

13:21: Na čele Piastri před Norrisem a oběma jezdci Ferrari.

13:19: žluté vlajky... Hadjar se roztočil.

13:17: Norris druhý se ztrátou 0,032 s

13:14: Máme tady kvalifikační simulace a Piastri nastavuje laťku hodně vysoko – 1:14.916.

13:10:

Pia Ham Nor Lec Ver Bor Rus Ant Alo Sai Gas Str Hul Cun Had Law Col Oco Alb Bea

13:02: Hamilton druhý...

13:01: Piastri první...

12:58: Leclerc nejrychlejší v prvních dvou sektorech. V tom posledním si hrábl zadními koly do štěrku. Jde před Verstappena.

12:56: Verstappen opět na čele...

12:54:

Pia Rus Lec Ver Nor Ham Str Hul Cun Ant Gas Bor Alo Col Had Law Bea Oco Sai Alb

12:50: Další jezdci se vydávají na trať. Na čele zatím Verstappen.

12:40: Na jezdce Ferrari stále čekáme, ale zatím to vypadá, že oba jezdci vyjedou s odlišnými zadními křídly. Leclerc má o něco větší přítlak. Není jasné, zda jde o test týmu nebo o preferenci jezdců.

12:39: Colapinto je jediný na trati. Zapisuje si první čas.

12:32: Vyjeli jezdci McLarenu a Astonu Martin.

12:30: Trénink začíná, na trati zatím nikdo.

12:28: Pravděpodobnost deště je 0 %. Teplota vzduchu je 26 °C, trať má 48 °C.

12:27: Bernie Collins ze Sky Sports. „Když jsem byl včera v boxové uličce, vypadalo to, že Red Bull má potíže. Flo-visem se snažili zjistit, jak fungují nové komponenty, a to na předních rozích obou vozů. Nevypadalo to, že by měli situaci pod kontrolou.“

12:21: Sauber v noci využil první ze dvou žolíků a pracoval i po povinné večerce. Hodně práce měli nepochybně také u Red Bullu nebo u Hamiltona.

12:15: Vítejte u online přenosu z posledního tréninku.