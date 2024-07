Online: Grand Prix Maďarska 2024

15/70: Hamilton na hraně DRS... ale spíše také undercutu. Tady se patrně Red Bull zapotí.

15/70: Stroll jako poslední na měkkých míří do boxů.

13/70: Rozestupy se zvětšují. Hamilton stále velmi blízko Verstappena, ale není to na DRS.

11/70:

Pia Nor Ver Ham Lec Sai Str Cun Bot Rus Per Gas Hul Alo Alb Mag Ric Oco Sar Čou

11/70: Piastri 2,8 s na Norrise, ten 2 sekundy na Verstappena.

9/70: Souboj Magnussena a Ricciarda. Jezdec Haasu je 16.

8/70: Hamilton se přiblížil Verstappenovi. Ale na DRS to zatím není.

8/70: A další... Alonso, Ricciardo, Čou.

8/70: V boxech už kromě Hülkenberga bylo také Albon, Magnussen a Ocon.

5/70: Piastri má náskok 2,5 s na Norrise.

4/70: Verstappen pouští Norrise. McLaren opět na prvních dvou místech.

3/70: Verstappenův výlet mimo trať po startu je prověřován (získání výhody)

3/70: Sainz před Alonsem na šestém místě.

3/70: Hulk v boxech...

3/70: Sainz neměl dobrý start, přišel o tři pozice.

2/70:

Pia Ver Nor Ham Lec Alo Sai Str Alb Mag Ric Cun Bot Hul Oco Rus Sar Per Čou Gas

Start: Piastri převzal vedení, Norris se propadl na třetí místo. Verstappen byl mimo trať. Hamilton je čtvrtý. Dobrý start Albona a Magnussena, kteří jsou v první desítce. Russell před Pérezem.

15:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola...

14:57: Jezdci Astonu, Albon a Magnussen na měkkých. Pérez, Russell, Gasly na tvrdých a ostatní na středních pneumatikách.

14:51: „Jako kdybyste si museli malovat chodbu přes poštovní schránku,“ komentuje Brundle práce na Norrisově voze. Pracuje se na plynovém pedále. Norris si při jizdě na startovní rošt stěžoval, že něco není v pořádku.

Nyní to ale vypadá, že jsou práce snad hotové.

14:50: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Lando Norris McLaren 2 Oscar Piastri McLaren 3 Max Verstappen Red Bull 4 Carlos Sainz Ferrari 5 Lewis Hamilton Mercedes 6 Charles Leclerc Ferrari 7 Fernando Alonso Aston Martin 8 Lance Stroll Aston Martin 9 Daniel Ricciardo RB 10 Júki Cunoda RB 11 Nico Hülkenberg Haas 12 Valtteri Bottas Kick Sauber 13 Alexander Albon Williams 14 Logan Sargeant Williams 15 Kevin Magnussen Haas 16 Sergio Pérez Red Bull 17 George Russell Mercedes 18 Kuan-jü Čou Kick Sauber 19 Esteban Ocon Alpine box Pierre Gasly Alpine

14:48: Pravděpodobnost deště 20 %.

14:47: Zní maďarská hymna...

14:45: Dnes se očekávají dvě zastávky v boxech.

14:44: Práce na Norrisově voze... u plynového pedálu.

14:33: Norris v týmovém rádiu: „Něco určitě není v pořádku s plynem. Není to tak, jak by to mělo být.“

14:31: Ze kterých míst se na Hungaroringu vyhrávalo?

14:29: McLaren získal v Maďarsku nejvíce vítězství ze všech týmů, ale to poslední v roce 2012! Z jezdců má nejvíce vítězství Hamilton – pokud by dnes vyhrál, vyrovnal by dva týdny starý rekord v počtu vítězství v jedné grand prix / na jednom okruhu. V Silverstonu má teď 9 vítězství, na Hungaroringu osm. Dvakrát tady vyhrál Verstappen, po jednom vítězství mají Alonso, Ricciardo a Ocon.

14:25: Zpět na čelo. McLaren má první řadu a tedy nejvyšší možnou šanci získat vítězství. Ale jisté jsou jen daně a smrt. Podle Norrise mohou oba mezi sebou závodit.

„Můžeme bojovat. V některých částech závodu to asi nebude rozumné a my to budeme vědět,“ řekl Norris pro Sky.

„Startujeme vedle sebe, jsme závodní jezdci, jsme závodní tým, takže jsme tady, abychom závodili. Budeme to mít dovoleno, můžeme závodit, ale zároveň jsme si vždycky pomáhali. Vždy jsme se to dělali čistě a dnes tomu nebude jinak.“

„Cílem je samozřejmě pokusit se dojet do cíle na prvních dvou místech, získat vítězství, ale také potřebujeme, aby závod dokončila obě auta. Takže s rozumem...“

14:22: Teplota vzduchu je dnes 28 °C, trať má 44 °C, což je více než včera a méně než v pátek. Nebo také zhruba uprostřed mezi včerejšími a pátečními teplotami.

14:21: Na okruhu došlo po včerejší nehodě Cunody k jedné změně.

Cunoda vyletěl do vzduchu, když najel zeširoka na dva a půl metru široký travnatý pás na výjezdu z páté zatáčky. Před závodem došlo v této části Hungaroringu ke změně. Poslední čtyři metry trávnatého pásu byly nahrazeny štěrkem.

14:20: Jezdci se už vydávají na startovní rošt...

14:18: První řada dnes bude patřit jezdcům McLarenu – poprvé po 12 letech! Norris porazil Piastriho o 0,022 sekundy a Verstappena o 0,046 s. Čtvrtý Sainz pak ztratil 4 desetiny.

14:16: Pérez odstartuje ze 16. místa, a tak to bude mít k (lepším) bodům i dnes daleko. Navíc za sebou bude mít Russella, který se určitě nebude chtít smířit se 17. místem.

14:12: Své startovní pozice si ponechali Cunoda a Pérez, kteří měli v kvalifikaci velké nehody. Na jejich vozech se pracovalo ale vše v rámci pravidel parc fermé.

Týmy v parc fermé nesmí měnit nastavení vozu (až na drobné výjimky) nebo díly za díly jiné specifikace (včetně návratu ke starší).

Tady je seznam dílů, které Red Bull u Péreze vyměnil.

14:12: Mezi kvalifikací a závodem došlo k jedné změně. Pierre Gasly nasadil novou baterii a elektroniku a místo ze 20. místa odstartuje z boxů.

14:10: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Maďarska 2024.