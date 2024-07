Druhý trénink na Hungaroringu přerušila nehoda Leclerca. Nejrychlejší čas zajel Norris

Na začátku druhého tréninku vyjeli jezdci už tradičně na středních a tvrdých pneumatikách. Po 17 minutách přerušily trénink červené vlajky. Charles Leclerc se po vyjetí na obrubník roztočil a boural zadní o přední části do bariéry v páté zatáčce.

Maršálové museli odklidit Leclercův vůz a opravit bariéry. Trénink byl restartován po 15 minutách.

Po restartu se na téměř stejném místě roztočil Čou a málem trefil Sergia Péreze. Ke kontaktu se zdí ale nedošlo a čínský jezdec tak mohl pokračovat.

Nejrychlejší čas zajel Lando Norris před Verstappenem a Sainzem.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Lando Norris McLaren 1:17.788 24 měkká 2 Max Verstappen Red Bull 1:18.031 0.243 20 měkká 3 Carlos Sainz Ferrari 1:18.185 0.397 23 měkká 4 Sergio Pérez Red Bull 1:18.255 0.467 23 měkká 5 George Russell Mercedes 1:18.294 0.506 20 měkká 6 Kevin Magnussen Haas 1:18.315 0.527 24 měkká 7 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.363 0.575 20 měkká 8 Daniel Ricciardo RB 1:18.371 0.583 20 měkká 9 Alexander Albon Williams 1:18.514 0.726 22 měkká 10 Fernando Alonso Aston Martin 1:18.519 0.731 23 měkká 11 Valtteri Bottas Kick Sauber 1:18.586 0.798 25 měkká 12 Logan Sargeant Williams 1:18.611 0.823 21 měkká 13 Oscar Piastri McLaren 1:18.618 0.830 21 měkká 14 Esteban Ocon Alpine 1:18.754 0.966 25 měkká 15 Nico Hülkenberg Haas 1:18.791 1.003 25 měkká 16 Pierre Gasly Alpine 1:18.888 1.100 24 měkká 17 Lance Stroll Aston Martin 1:19.179 1.391 25 měkká 18 Charles Leclerc Ferrari 1:19.286 1.498 8 střední 19 Júki Cunoda RB 1:19.606 1.818 13 měkká 20 Kuan-jü Čou Kick Sauber 1:20.067 2.279 25 střední

Průběh

18:00: Druhý trénink končí.

17:55: Jezdci se věnují delším jízdám.

17:42:

Nor Ver Sai Per Rus Mag Ham Ric Alb Alo Bot Sar Pia Oco Hul Gas Str Lec Cun Čou

17:41: Cunoda s pěti koly na kontě. Zatím nevíme, zda nějaký problém, nebo...

17:40: Norris na čele, Verstappen druhý.

17:36: žluté vlajky... Čou se roztočil ve čtvrté zatáčce a málem trefil Péreze. Pokračuje...

17:34: A vyjíždí další a další jezdci. V boxové uličce se vytvořil vláček...

17:33: Russell, Hamilton jako první na trati... a už na červených měkkých pneumatikách.

17:32: Pokračujeme...

17:30: Restart za dvě minuty.

17:25: probíhá oprava bariér. Zatím žádné informace o čase restartu tréninku.

17:19: Pro Leclerca si dojel medical car, ale měl by být v pořádku. Z vozu se dostal sám. Náraz to ale byl velký.

17:17: červené vlajky...

17:17: Leclerc se roztočil a bourá v páté zatáčce. Žluté vlajky...

17:11:

Per Rus Ham Ric Sai Nor Ver Alb Sar Lec Str Bot Mag Cun Alo Gas Oco Čou Pia Hul

17:10: Verstappen si stěžoval na své brzdy, Pérez mezitím na prvním místě.

17:04: Jezdci zatím na střední směsi, u McLarenu vyjeli na tvrdých.

17:00: Druhý trénink začíná...

16:58: Technický šéf Red Bullu Pierre Wache o vylepšeních: „Je to dlouhý proces poznávání balíčku. První trénink nestačí k tomu, abychom udělali závěry, ale dozvěděli jsme se, že se momentálně ubírá správným směrem. Ve druhém tréninku se budeme dále učit. Rozložení trati je značně odlišné od posledních tří závodů, které jsme absolvovali, takže je těžké to srovnávat.“

16:49: Teploty zůstávají vysoké, ale jsou nižší než v prvním tréninku – trať má nyní necelých 50 °C, takže o 10 °C méně.

16:47: Podle Auto Motor und Sport bude současný nový balík Red Bull nasazen jen na tratích s pomalou rychlostí – Hungaroring, Zandvoort, Singapur. Ve Spa, Monze atd. by se měl Red Bull vrátit ke specifikaci ze Silverstonu. Vzhledem k tomu, že podle Red Bullu souvisí jeho problémy s charakteristikou tratě a teplotami, tak by to celkem sedělo. Ale počkejme na Spa.

16:45: Vitejte u online přenosu ze druhého tréninku v Maďarsku.