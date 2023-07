Hamiltonovi nevyšel start. Grand Prix Maďarska 2023 vyhrál Verstappen před Norrisem a Pérezem

Velkou cenu Maďarska vyhrál Max Verstappen před Landem Norrisem a Sergiem Pérezem. Red Bull překonal rekord McLarenu z roku 1988 a vyhrál dvanáct závodů v řadě.

Formule 1 v Maďarsku testuje alternativní alokaci pneumatik (ATA). V první části kvalifikace museli jezdci nasadit tvrdé, ve druhé střední a v poslední měkké pneumatiky.

Pole position získal Lewis Hamilton. Z první řady vedle něj odstartoval Max Verstappen. Druhá řada patřila jezdcům McLarenu Landu Norrisovi a Oscaru Piastrimu. Ve třetí řadě byli Kuan-jü Čou a Charles Leclerc, ve čtvrté Bottas a Alonso a z páté řady startovali Pérez a Hülkenberg.

Sainzovi patřilo na startu až 11. místo. Ještě hůře dopadl Russell, který startoval z 18. místa.

Závod

První kolo se neobešlo bez nehod. Čouovi se nepovedl start. Propadl se a naboural do Ricciarda, za což dostal penalizaci pěti sekund. Australan po kontaktu narazil do Ocona a ten do Gaslyho. Nejhůře dopadla strkanice právě pro jezdce Alpine. Oba piloti se sice dostali do boxů, ale pro oba závod skončil. Ocon musel navíc do lékařského centra poté, co se jeho sedačka rozlomila na dvě části.

Lewis Hamilton na startu přišel o první místo a propadl se za oba jezdce McLarenu. Do čela se dostal Verstappen. Skvělý start měl Piastri, který se dostal na druhé místo. Za čtvrrtým Hamiltonem byl Leclerc, dále Sainz, Alonso, Pérez, Hülkenberg a bodovanou desítku uzavíral Stroll.

Situace na čele se po úvodním kole stabilizovala. Pérez, který startoval na tvrdé směsi, se v osmém kole dostal před Alonsa.

Hamilton stavěl po 16 kolech, čímž vyprovokoval k zastávkám také další jezdce. Hned po něm stavěli Norris a také Leclerc. Monačan bude chtít na maďarskou boxovou uličku nejspíše zapomenout. Jeho první zastávka trvala deset sekund, při druhé zase sám překročil rychlost, za což dostal penalizaci pěti sekund.

Norris se pokoušel zastávkou odvrátit undercut Hamiltona, což se podařilo, ale současně se mu podařil undercut na týmového kolegu Oscara Piastriho, který stavěl z druhého místa o kolo později.

Leclerc se kvůli nepovedené zastávce propadl za Strolla, se kterým si ale rychle poradil.

Verstappen se po své zastávce vrátil před Péreze, který stavěl později a Norrise. Pérez stavěl později a postupně se dostal před Sainze a Russella.

Při druhých zastávkách se Leclerc dostal před Sainze, ale dostal zmíněnou penalizaci. Piastri a Pérez zajeli k mechanikům podruhé ve stejném kole. Hamilton, který by se propadl v pořadí, zůstal na trati a přezouval až v 50. kole.

Hamilton po své zastávce na čerstvějších pneumatikách dojel a předjel Piastriho. Souboj byl poměrně ostrý. Stewardi dokonce prověřovali, zda Pérez nevytlačil Piastriho z tratě, ale k vyšetřování nedošlo.

Ke konci závodu dojížděl i Péreze, který zase dojížděl druhého Norrise. Norris ale nakonec dokázal situaci stabilizovat a Pérezovi poodjet. Hamilton pak už nestihl Péreze dojet a po startu z pole position dojel na „bramborové“ čtvrté pozici.

V pořadí nahoru postupoval také druhý z jezdců Mercedesu. Russell předjel Sainze a před Leclerca se dostal kvůli jeho penalizaci. Nakonec z toho bylo po startu z 18. místa v cíli šesté místo.

Ricciardo se dobrou strategií zotavil z úvodní kolize a díky dlouhému stintu na střední směsi dojel na 13. pozici.

Na konci závodu se roztočil Logan Sargeant, který pak zajel do boxů, kde odstoupil ze závodu.

Grand Prix Maďarska vyhrál Max Verstappen před Landem Norrisem a Sergiem Pérezem.

Pro Red Bull to bylo 12. vítězství v řadě, čímž překonal rekord McLarenu z roku 1988.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas / ztráta Kola Body 1 Max Verstappen Red Bull 1:38:08.634 70 25+1 2 Lando Norris McLaren 33.731 70 18 3 Sergio Pérez Red Bull 37.603 70 15 4 Lewis Hamilton Mercedes 39.134 70 12 5 Oscar Piastri McLaren 1:02.572 70 10 6 George Russell Mercedes 1:05.825 70 8 7 Charles Leclerc Ferrari 1:10.317 70 6 8 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:11.073 70 4 9 Fernando Alonso Aston Martin 1:15.709 70 2 10 Lance Stroll Aston Martin 1 kolo 69 1 11 Alexander Albon Williams 1 kolo 69 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1 kolo 69 13 Daniel Ricciardo AlphaTauri 1 kolo 69 14 Nico Hülkenberg Haas 1 kolo 69 15 Júki Cunoda AlphaTauri 1 kolo 69 16 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1 kolo 69 17 Kevin Magnussen Haas 1 kolo 69 18 Logan Sargeant Williams 3 kola 67 - Esteban Ocon Alpine 2 - Pierre Gasly Alpine 1

Průběh

Cíl:

Verstappen, Red Bull Norris, McLaren Perez, Red Bull Hamilton, Mercedes Piastri, McLaren Russell, Mercedes Leclerc, Ferrari Sainz, Ferrari Alonso, Aston Martin Stroll, Aston Martin

Cíl: Verstappen, Norris, Pérez na pódiu.

69/70: Sargeant se roztočil, zamířil do boxů...

68/70: Russell pod pět sekund za Leclercem.

67/70: Pérez odpadl a spíše než na Norrise by se měl dívat do zrcátek. Hamilton na něj ztrácí 3 sekundy.

66/70: A Russell je nyní 5,3 s za Leclercem, který si veze pětisekundovou penalizaci.

66/70: Russell před Sainzem.

64/70: Pérez nyní ztrácí desetinky také v provozu.

63/70: Situace se měni ale jen drobně. Norris stále 3,4 s před Pérezem. Hamilton na ně ztrácí 6,6 sekundy.

58/70: Pérez dojíždí Norrise. Rozdíl je 3,6 s.

57/70: Hamilton před Piastrim.

54/70: Hamilton se blíží k Piastrimu. Rozdíl je zatím 4,5 sekundy.

54/70: Ricciardo vydělal na brzké zastávce a je na solidním 13. místě. Uvidíme, zda ještě nebude stavět.

52/70: Verstappen v boxech

51/70:

Verstappen, Red Bull Norris, McLaren Perez, Red Bull Piastri, McLaren Hamilton, Mercedes Leclerc, Ferrari Sainz, Ferrari Russell, Mercedes Alonso, Aston Martin Stroll, Aston Martin

51/70: Pérez nakonec nebude vyšetřován. Navíc ujíždí Piastrimu.

50/70: Hamilton v boxech.

50/70: Stewardi se podívají, zda Pérez nevytlačil Piastriho z tratě.

48/70: Pérez před Piastrim. Australan navíc dostává černo-bílou vlajku za traťové limity.

47/70: Leclerc dostává pět sekund za velkou rychlost v boxech.

46/70: Leclerc se dostal přes body před Sainze.

45/70: Mimochodem, Pérezova zastávka byla pod 2 sekundy.

45/70: V boxech také Sainz, který vyklidil pozici Piastrimu a Pérezovi.

45/70: Norris v boxech. Hamilton na trati zůstává.

44/70: V boxech také Leclerc a Alonso.

44/70: oba přezuli na střední.

44/70: Piastri i Pérez v boxech.

41/70: Pérez těsně za Hamiltonem. Piastri také není daleko. Pro McLaren nebude snadné udržet oba jezdce na pódiu.

35/70: Stroll v boxech. Alonso dostal informaci, že je o něco rychlejší než jezdci Ferrari. Je nyní sedm sekund za nimi.

34/70: Pérez postupně dojíždí Hamiltona. Rozdíl jsou 3 sekundy.

31/70: Ricciardo byl podruhé v boxech. Nyní má před sebou volno... je poslední 20 sekund před Sargeantem.

30/70: Leclerc těsně za Sainzem.

29/70: Russell v boxech.

27/70: Pérez se dostává před Sainze i Russella a je pátý.

27/70:

Verstappen, Red Bull Norris, McLaren Piastri, McLaren Hamilton, Mercedes Russell, Mercedes Perez, Red Bull Sainz, Ferrari Leclerc, Ferrari Stroll, Aston Martin Alonso, Aston Martin

25/70: a Pérez míří do boxů. Vrací se na sedmé místo před Leclerca.

24/70: Verstappen se vrací 2,5 sekundy před Péreze, který nestavěl a asi 5,6 s před Norrisem.

24/70: Verstappen v boxech.

23/70: Alonso překonal Bottase a je desátý.

22/70: Norris ujel Piastrimu.

21/70: Alonso v boxech.

21/70: Leclerc před Strollem.

20/70:

Verstappen, Red Bull Perez, Red Bull Alonso, Aston Martin Norris, McLaren Piastri, McLaren Russell, Mercedes Hamilton, Mercedes Ricciardo, AlphaTauri Sainz, Ferrari Stroll, Aston Martin

19/70: v boxech byl i Piastri, který se propadl za Norrise. A to byla zastávka Australana hodně rychlá.

18/70: Leclerca při zastávkách překonal Stroll, který byl v boxech dříve. Není divu.. jeho zastávka trvala skoro 10 sekund.

18/70: v boxech také Norris a Leclerc.

17/70: Hamilton v boxech. Přezouvá stejně jako Sainz na tvrdé.

16/70: Sainz v boxech.

15/70: Verstappen před zastávkami navýšil náskok na 6,5 sekundy.

13/70: Sainz žádal o prohození pozic, ale podle týmu je to brzy.

10/70: Stroll, Bottas v boxech.

10/70:

Verstappen, Red Bull Piastri, McLaren Norris, McLaren Hamilton, Mercedes Leclerc, Ferrari Sainz, Ferrari Perez, Red Bull Alonso, Aston Martin Hülkenberg, Haas Stroll, Aston Martin

9/70: Čou dostává za kolizi z prvního kola penalizaci pět sekund. Albon byl v boxech.

8/70: Pérez se dostává před Alonsa na sedmé místo.

6/70: Zpět do přítomnosti. Pérez se snaží předjet Alonsa. Verstappen si buduje náskok. Dvě sekundy před Piastrim.

3/70: Čou měl kontakt s Ricciardem, který zasáhl Ocona a ten Gaslyho.

3/70: A Ocon také! A to jsme si mysleli, že už horší víkend Alpine mít nemůže.

3/70: Gasly s poškozeným vozem odstoupil

2/70: Po startu došlo ke kolizi. V boxech je Gasly a Čou se propadl. Do boxů míří také Ocon.

2/70:

Ver Pia Nor Ham Lec Sai Alo Per Hul Str Cun Bot Rus Mag Alb Čou Sar Ric Oco Gas

Start: Verstappen první, Hamilton se propadá, druhý je Piastri! Sainz se posunul o pět míst. Čou je až 16. Bottas se propadl na 12. místo. Start nevyšel ani Ricciardovi, který je 18.

15:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

14:59: První osmička na středních, Norris je má nové.

14:57: Pneumatiky pro start:

Měkká: Sainz, Stroll, Gasly, Cunoda

Střední: ostatní

Tvrdé: Pérez, Russell

14:52: Startovní rošt

P. Jezdec Tým 1 Lewis Hamilton Mercedes 2 Max Verstappen Red Bull 3 Lando Norris McLaren 4 Oscar Piastri McLaren 5 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 6 Charles Leclerc Ferrari 7 Valtteri Bottas Alfa Romeo 8 Fernando Alonso Aston Martin 9 Sergio Pérez Red Bull 10 Nico Hülkenberg Haas 11 Carlos Sainz Jr. Ferrari 12 Esteban Ocon Alpine 13 Daniel Ricciardo AlphaTauri 14 Lance Stroll Aston Martin 15 Pierre Gasly Alpine 16 Alexander Albon Williams 17 Júki Cunoda AlphaTauri 18 George Russell Mercedes 19 Kevin Magnussen Haas 20 Logan Sargeant Williams

14:48: Pravděpodobnost deště: 0 %

14:45: Strategie: Pirelli očekává dvě a možná i tři zastávky.

14:42: Sledovat budeme samozřejmě také Daniela Ricciarda, který od Maďarska nahradil ve voze AlphaTauri Nycka de Vriese. A v sobotu se mu dařilo. Do závodu odstartuje ze 13. místa.

14:36: Velmi dobrou kvalifikaci měla Alfa Romeo. Dokonce nejlepší od roku 2012! Čou odstartuje z pátého místa, Bottas ze sedmého. Oba to budou mít těžké udržet se na bodech. Každý bod se počítá. Alfa Romeo je v PK předposlední, na Williams a Haas ztrácí jen dva body.

14:30: Hned za sebou bude mít ale Hamilton Verstappena, který to tak určitě nechce nechat.

Podle závodních simulací, které ale musíme brát s rezervou, má nejlepší závodní rychlost Red Bull. McLaren a Mercedes jsou na tom podobně a ztrácí 1 desetinu. Ferrari není daleko – ztrácí 0,15 sekundy. Ztráta Astonu Martin je už větší – 0,27 s na Red Bull.

14:27: Pole position získal v Maďarsku Lewis Hamilton. Šlo o první pole position pro Hamiltona po dvou letech a také o rekord. Hamilton v Maďarsku získal 9 pole positions. Žádný jiný jezdec nezískal na žádném jiném okruhu nezískal více pole position. Hamilton bude nyní útočit i na 9. vítězství, což by byl rovněž rekord.

14:23: V Maďarsku se zkouší systém ATA. Včera v kvalifikaci jezdci museli nasadit v Q1 tvrdé, v Q2 střední a v Q3 měkké pneumatiky. Pirelli také přivezlo 11 místo 13 sad. Cílem je menší počet pneumatik, ale vedlejším efektem je také více pneumatik pro závod. Obvykle mají jezdci 2 až 3 sady (nové i použité) středních a tvrdých. Nyní je to kolem 5. Jestli to bude mít nějaký vliv, uvidíme. Ke strategiím se ještě dostaneme...

14:17: Jezdci se už vydali na startovní rošt.

14:16: Teplota vzduchu je 28 °C, ale trať sluníčko ohřálo na 50 °C!

14:15: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Maďarska 2023.