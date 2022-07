Šok v Maďarsku. Pole position získal Russell, red bully v problémech

15:53 | Jost Capito pro Auto Motor und Sport potvrdil, že Alex Albon zůstane u Williamsu. Vypadá to, že tým má nějakou formu opce. "Je tu šťastný. I kdyby měl možnost změnit tým, nechtěl by to," řekl Capito.

29. července | Kvalifikaci na závod F3 vyhrál Smoljar. Staněk až 15.

29. července | Dvojnásobný mistr světa F1, mistr světa WEC, vítěz Le Mans, účastník Dakaru a Indy 500, který je rychlejší než ty! Fernando Alonso dnes slaví 41. narozeniny.