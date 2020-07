Hamilton získal osmé vítězství v Maďarsku. Verstappen vydřel druhé místo

Kvalifikaci na Grand Prix Maďarska vyhrál Lewis Hamilton před Valtterim Bottasem. Druhou řadu obsadili jezdci Racing Pointu. Lance Stroll odstartoval před Sergiem Pérezem. Třetí řada patřila jezdcům Ferrari (Vettel, Leclerc), čtvrtá Verstappenovi a Norrisovi a pátá Sainzovi a Gaslymu. Albonovi se kvalifikace nepovedlo a startoval ze 13. místa.

Závod

O první drama se postaral Max Verstappen ještě před samotným startem závodu. Při nájezdu na startovní rošt boural a přišel o přední křídlo a poškodil si zavěšení. Mechanici museli opravit jeho red bull přímo na startovním roštu a stihli to doslova za minutu dvanáct.

Jezdci nasadili pro start pneumatiky do přechodných podmínek. Oba jezdci Haasu ale zajeli k mechanikům ještě před startem, nasadili slicky a pořádně na tom po regulérních zastávkách soupeřů vydělali.

Hamilton si bez problémů uhájil první místo. Bottas se propadl na šestou pozici. Druhý byl tak Stroll, třetí Verstappen.

Už ve třetím kole začali zajíždět další jezdci pro slicky. Latifi měl při výjezdu z boxů kontakt se Sainzem.

Racing pointy na zastávkách prodělaly. Haasy se naopak posunuly na třetí a čtvrté místo.

V desátém kole se Bottas dostal před Leclerca. Monačan jako jeden z mála nasadil po přezutí na slicky červeně značené měkké pneumatiky a hodně se na nich trápil. Postupně se před něj dostali i další jezdci včetně Vettela a tak Leclerc zamířil do boxů.

Sebastian Vettel se dostal mimo trať, čehož využil Alex Albon a dostal se před něj.

Charles Leclerc se zasekl po zastávkách za Norrisem, kterého sice nakonec předjel, ale později se kvůli dřívější zastávce trápil i na tvrdých pneumatikách, čehož využil jeho budoucí týmový kolega Sainz a dostal se před něj na poslední bodované místo.

Valtteri Bottas ve druhé polovině závodu téměř dojel Verstappena, ale tým ho povolal do boxů a nasadil mu nové pneumatiky. Bottas pak začal Verstappena opět dojíždět, ale k souboji o druhé místo mu v závěru závodu chybělo pár desetin.

Za nimi se ale předjíždělo. Albon v závěru znovu zdolal Vettela a dostal se na 5. místo.

Na konci závodu zajel k mechanikům znovu i Hamilton, který si to mohl s ohledem na velký náskok dovolit. Brit pak k 25 bodům za vítězství přidal jeden další za nejrychlejší kolo závodu.

Pierre Gasly před závodem nasadil nové komponenty pohonné jednotky, ale byl to právě on, kdo musel ze závodu odstoupit poté, co se z jeho vozu začalo v boxech kouřit.

Z obou haasů se nakonec na bodech udržel jen Kevin Magnussen, který pro americkou stáj získal letošní první body.

Hamilton i přes zastávku navíc nadělil všem od 6. místa kolo a dojel si pro osmé maďarské vítězství, čímž vyrovnal rekord Michaela Schumachera v počtu vítězství v jedné grand prix.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas/ztráta Kola Body 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:36:12.473 70 25+1 2 Max Verstappen Red Bull 8.702 70 18 3 Valtteri Bottas Mercedes 9.452 70 15 4 Lance Stroll Racing Point 57.579 70 12 5 Alexander Albon Red Bull 1:18.316 70 10 6 Sebastian Vettel Ferrari 1 kolo 69 8 7 Sergio Pérez Racing Point 1 kolo 69 6 8 Daniel Ricciardo Renault 1 kolo 69 4 9 Kevin Magnussen Haas 1 kolo 69 2 10 Carlos Sainz Jr. McLaren 1 kolo 69 1 11 Charles Leclerc Ferrari 1 kolo 69 12 Daniil Kvyat AlphaTauri 1 kolo 69 13 Lando Norris McLaren 1 kolo 69 14 Esteban Ocon Renault 1 kolo 69 15 Romain Grosjean Haas 1 kolo 69 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1 kolo 69 17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 kolo 69 18 George Russell Williams 1 kolo 69 19 Nicholas Latifi Williams 5 kol 65 - Pierre Gasly AlphaTauri 15

Průběh

Cíl: Hamilton, Verstappen, Bottas, Stroll, Albon, Vettel, Pérez,...

68/70: A Bottas těsně za Verstappenem, Pérez dojíždí Vettela.

67/70: Hamilton v boxech, Albon před Vettelem.

66/70: Bottas opět stahuje Verstappena, je to pět sekund.

64/70: Mechanici Mercedesu se chystali, Hamilton ale zůstal na trati.

62/70: Sainz je před Leclercem.

60/70: Gasly zatím jediný, kdo odstoupil.

57/70: druhé ferrari dostane kolo... italský tisk má o čem psát.

56/70: je to 14 sekund mezi Verstappenem a Bottasem.

53/70: Stroll v boxech

53/70: Sainz nahání desátého Leclerca. McLaren zatím mimo body.

50/70: A Bottas v boxech...vrací se zpět na třetí místo, ale samozřejmě se ztrátou 22 s na Verstappena.

47/70:

Ham Ver Bot Str Vet Alb Per Ric Mag Lec Sai Kvy Gro

45/70: Ricciardo v boxech, Bottas je 1,5 s za Verstappenem.

43/70: Latifi v hodinách

42/70: Sainz v boxech...

41/70: Verstappen ztrácí na Hamiltona okolo 20 sekund a naopak ho postupně dojíždí Bottas.

40/70: Pérez se dostal před Magnussena na 9. místo. Za jezdcem Haasu teď bude Leclerc.

38/70: A Hamilton

37/70: Verstappen v boxech

36/70: Stroll byl také v boxech. No a Bottas se dostal před Kanaďana díky boxům.

35/70: Albon, Grosjean v boxech

34/70: A Bottas v boxech

34/70:

Ham Ver Str Bot Mag Alb Per Ric Gro Sai Vet Rai Lec Nor

33/70: Leclerc konečně před Norrisem.

30/70: Vettel v boxech

29/70: Albon před Grosjeanem na šestém místě.

28/70: Leclerc bojuje o čtrnácté místo s Norrisem.

24/70: Bottas vyšetřován zdá se není, ale Red Bull ano.. konkrétně za to, že vysušoval startovní místo u Albonova vozu.

23/70:

21/70: Leclerc v boxech

20/70: Vettel před Leclercem.

18/70: Albon před Leclercem.

17/70: Bottas čtvrtý

Ham Ver Str Bot Mag Gro Lec Alb Vet Per

17/70: Gasly nasadil nové komponenty před závodem a nyní v boxech s kouřícím vozem odstupuje.

16/70: Stroll na třetí pozici před Magnussenem.

14/70: Leclerc, Kvjat, Russell, Giovinazzi na měkkých. Ostatní na středních a vypadá to, že ty střední jsou lepší volbou. Zajímavé...

14/70: Verstappen ztrácí 10 sekund na Hamiltona, tam to nevypadá na souboj.

14/70:

Ham Ver Mag Str Bot Gro Lec Alb Vet Per

13/70: Za 20 minut má pršet, říká Bottasův inženýr.

12/70: Vettel byl totiž mimo trať ve 12. zatáčce. A ještě jedna 12...

12/70: Bottas před Grosjeanem, Albon před Vettelem.

11/70: Latifi penalizován (+5 s) za nebezpečné vypuštění. Leclerc si stěžuje na své pneumatiky, které označil za odpad.

10/70: Bottas před Leclercem.

9/70: Neúspěšný Bottasův pokus o útok na Leclerca.

9/70: Räikkönen dostává 5 sekund, nestál na startu správně.

8/70: Vyšetřuje se incident mezi Sainzem a Latifim, což zřejmě bude příčina poškození vozu Latifiho.

7/70: Stroll před Grosjeanem.

6/70:

Ham Ver Mag Gro Str Lec Bot Vet Alb Per

5/70: Latifi boural...haasy nakonec skutečně přezuly na slicky ještě před startem a jsou na třetím a čtvrtém místě.

4/70: Verstappen zůstává na trati, druhý Ricciardo, třetí Ocon.

4/70: Hamilton, Stroll, Vettel, Pérez a další v boxech.

3/70: Bottas zřejmě ulil start.

3/70: Leclerc, Bottas v boxech

2/70: Hamilton samozřejmě Strollovi ujíždí...

2/70: Kvjat v boxech

Start: Hamilton zůstává první, Stroll druhý, Verstappen třetí, Bottas až šestý.

15:12: a Magnussen a Grosjean v boxech...

15:11: Magnussen skutečně na modrých...

15:10: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola a to včetně Verstappena.

15:07: Téměř všichni mají nazuté pneumatiky do přechodných podmínek, jen 16. Magnussen dle live timingu do mokra.

15:04: Vypadá to, že by to měli mechanici Red Bull stihnout.

15:01: Zpět k závodu. Pokud by dnes Lewis Hamilton vyhrál, stalo by se tak ve Velké ceně Maďarska už po osmé, čímž by vyrovnal rekord Michaela Schumachera. Ten dokázal vyhrát osmkrát v GP Francie.

Předešlí vítězové GP Maďarska

Rok Jezdec 2019 Lewis Hamilton 2018 Lewis Hamilton 2017 Sebastian Vettel 2016 Lewis Hamilton 2015 Sebastian Vettel 2014 Daniel Ricciardo 2013 Lewis Hamilton 2012 Lewis Hamilton 2011 Jenson Button 2010 Mark Webber 2009 Lewis Hamilton 2008 Heikki Kovalainen 2007 Lewis Hamilton

15:00: mechanici pracují na Verstappenově voze.

14:49: Přední křídlo je pryč, zavěšení je poškozené. Některé jeho části lze vyměnit rychleji než jiné.

14:47: Verstappen bourá!

14:46: Jezdci mají problém se udržet na trati. Ta ale osychá, takže během startu to může být někde na hraně pneumatik do přechodných podmínek a slicků.

14:43: Většina jezdců na přechodných...

14:40: Jezdci se vydávají na startovní rošt.

14:38:

14:35: Ve třetí řadě budou jezdci Ferrari, za nimi Verstappen a Norris. Red Bullu se na Red Bull Ringu obvykle daří, ale letos to rozhodně není ono. Helmut Marko už přiznal, že aerodynamika vozu obsahuje nějaké problémy. Nepomohl zřejmě ani fakt, že Mercedes zlepšil svou pohonnou jednotku.

14:32: První řada bude patřit jezdcům Mercedesu, druhá jezdcům Racing Pointu. Jezdci těchto dvou týmů by měli teoreticky startovat na střední směsi (zbytek desítky na měkké), ale to je teď asi hodně nepravděpodobné. Jezdci nejspíše odstartují v lepším případě na pneumatikách do přechodných podmínek. Je chladno, slunce nesvítí, trať nebude osychat tak rychle (před startem)

14:29: Vzácný úkaz. Startovní rošt se nám od kvalifikace nezměnil. Žádné penalizace.

14:24: Na Hungaroringu dnes s přestávkami prší. Aktuálně by měl déšť ustávat, ale je otázkou, zda do startu trať vyschne. Pršet by nicméně mohlo i během závodu.

14:23: Vítejte u online přenosu ze třetího závodu letošní sezóny.