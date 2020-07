V prvním tréninku na GP Maďarska 2020 byl nejrychlejší Hamilton

Z Red Bull Ringu se formule 1 přesunula na Hungaroring. A to nezvykle chladný Hungaroring. Teplota vzduchu nedosáhla ani 20 °C. Na okruh navíc v průběhu prvního tréninku padaly dešťové kapky, ale nebylo to nic, co by ovlivnilo průběh tréninku.

Týmy už tradičně přistupují k prvnímu tréninku různě. Někteří tak jezdili od začátku na měkkých, jiní dávali přednost střední nebo tvrdé směsi, což ovlivňovalo i průběžné pořadí. Některé týmy dokonce nenasadily měkké pneumatiky v prvním tréninku vůbec.

Red Bull si od víkendu na Hungaroringu hodně slibuje, ale v prvním tréninku to zatím optimisticky nevypadalo. Verstappen si stěžoval na svůj vůz.

Problémy se objevily u Hondy. Pierre Gasly do tréninku vůbec nevyjel. Honda prověřovala anomálii na jeho pohonné jednotce.

Alfa Romeo opět nasadila Kubicu, který tentokrát pro první trénink vystřídal Kimiho Räikkönena.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.003 37 tvrdá 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:16.089 0.086 37 střední 3 Sergio Pérez Racing Point 1:16.530 0.527 20 měkká 4 Lance Stroll Racing Point 1:16.967 0.964 35 měkká 5 Daniel Ricciardo Renault 1:17.200 1.197 28 střední 6 Sebastian Vettel Ferrari 1:17.238 1.235 26 střední 7 Charles Leclerc Ferrari 1:17.404 1.401 29 střední 8 Max Verstappen Red Bull 1:17.435 1.432 28 měkká 9 Lando Norris McLaren 1:17.523 1.520 26 měkká 10 Esteban Ocon Renault 1:17.615 1.612 35 střední 11 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:17.675 1.672 32 měkká 12 Kevin Magnussen Haas 1:17.713 1.710 35 střední 13 Alexander Albon Red Bull 1:17.727 1.724 28 měkká 14 Romain Grosjean Haas 1:17.890 1.887 35 střední 15 Nicholas Latifi Williams 1:17.969 1.966 31 střední 16 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:18.292 2.289 35 střední 17 A.Giovinazzi Alfa Romeo 1:18.425 2.422 30 střední 18 George Russell Williams 1:18.574 2.571 29 tvrdá 19 Robert Kubica Alfa Romeo 1:19.150 3.147 26 měkká Pierre Gasly AlphaTaur 0

Průběh

12:30: konec prvního tréninku

12:27: Měkké pneumatiky nenasadily: obě ferrari, renaulty, haasy, alfy romeo.

12:21: Ferrari zatím na 6. a 7. místě, ale zatím nevyjela na měkké směsi.

12:05:

Ham Bot Per Str Ric Vet Lec Ver Nor Oco

12:02: Verstappen měl horkou chvilku s Latifim. Není z toho nadšený.

12:00: Pérez třetí, Stroll čtvrtý...

11:54:

Bot Ham Per Str Ric Nor Sai Gro Mag Lat

11:51: Gasly stále nevyjel. Honda řeší problém na jeho pohonné jednotce.

No time set so far for Pierre Gasly



And his team are working hard to fix his AlphaTauri 🧑‍🔧#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/prqry6p2tC — Formula 1 (@F1) July 17, 2020

11:40: jezdci vrací sadu pneumatik, provoz tak ustal..

11:39: pokrapuje...

11:37: Hamilton probrzdil na konci cílové rovinky...

11:36: Verstappen chce do boxů, stěžuje si na svůj vůz. Tým ho chtěl nechat na trati, aby sbíral data. Verstappen s tím ale tak nějak nesouhlasil.

11:35: Ocon mimo trať, tak mu čas hned smazali. Určitě nebude poslední...

11:34: Latifi na měkkých na čtvrtém místě.

11:31: Kubica v hodinách v první zatáčce.

11:29: Jezdci většinou na tvrdých pneumatikách, někteří na středních. Na měkkých jen jezdci Mercedesu, Williamsu.

11:25:

Bot Ham Ver Ric Sai Kvy Alb Mag Str Oco

11:19: Hamilton, Bottas, Verstappen už s časy. Mercedesy jezdí na měkké.

11:14: přidává se Bottas.

11:12: Verstappen probrzdil v nájezdu do první zatáčky. Aktuálně je jediným jezdcem na trati.

Big lock-up from Max Verstappen early on in FP1



He's currently top of the timesheets after 15 minutes at the Hunagroring 🚀#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/fYLgW3Lj8B — Formula 1 (@F1) July 17, 2020

11:09: Verstappen krouží s flow visem na zadním křídle, připisuje si jako první čas.

11:03: U Alfy Romeo pro první trénink avizovaná změna... místo Kimiho Kubica.

11:00: začínáme

10:59: Na Hungaroringu je i maďarský král. Nezbláznili jsme se... myslíme tím Lewise Hamiltona, který zde vyhrál 7krát. Pokud by vyhrál i letos, vyrovnal by rekord Michaela Schumachera v počtu vítězství v jedné grand prix (u Schumachera to byla GP Francie).

10:57: Abychom to upřesnili... déšť nelze vyloučit ani dnes a vlastně ani v neděli. Uvidíme...

10:54: pokud se díváme na předpověď počasí, tak zítra nelze vyloučit přeháňky.

10:52: V Maďarsku bývá dost často velmi horko. Letos to tak ale zatím nevypadá. Aktuálně má vzduch jen 17 °C, trať 23 °C.

10:50: Hungaroring je jiný okruh než Red Bull Ring, takže budeme sledovat, jak se to promítne do rozložení sil a to speciálně do formy Ferrari, ale také rozdílu mezi Mercedesem a Red Bull Ringem.

10:48: Nový okruh ale stará témata. I nadále pokračuje vyšetřování vozu Racing Pointu, které začalo v neděli na základě protestu Renaultu. Závěry vyšetřování zatím nejsou a v nejbližších dnech prý ani nebudou. Očekávají se až okolo závodů na Silverstonu.

10:47: kolotoč formule 1 pokračuje v Maďarsku, kam se F1 přesunula po dvou týdnech na Red Bull Ringu.