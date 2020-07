Pole position získal v Maďarsku Hamilton. Jezdci Ferrari porazili Verstappena

Závěr první části kvalifikace přinesla překvapení. George Russell se dostal se svým williamsem na třetí místo. Postupně se sice propadl, ale i tak dokázal postoupit do druhé části kvalifikace a společně s ním se tam podíval poprvé také jeho týmový kolega Nicholas Latifi. Naopak konečnou stanicí byla první část kvalifikace pro jezdce Haasu, Alfy Romeo a Kvjata.

Kvjatův týmový kolega Gasly si po celou kvalifikaci stěžoval na svou pohonnou jednotku. Paradoxně se ale dostal do třetí části kvalifikace, ale v ní už nevyjel.

Jezdci Renaultu, Mercedesu a Racing Pointu vyjeli do druhé části na středních pneumatikách. Jezdcům Mercedesu a Racing Pointu se na nich podařilo dostat do třetí části, takže na nich odstartují také do závodu. Renaulty se do Q3 nedostaly. Ve druhé části zůstal také Alexander Albon z Red Bullu.

Ve třetí části se Hamilton dostal do čela v novém rekordu okruhu. Bottas na něj po prvním pokusu ztratil tři desetiny. Na třetím místě byl Stroll. Sergio Pérez se dostal mimo trať a jeho čas byl smazán.

Do druhých pokusů vyjeli jezdci Ferrari jako první a dokázali získat třetí řadu. Hamilton ve druhém pokusu ještě zrychlil. Jeho týmový kolega také, ale i tak mu na Hamiltona chyběla desetina sekund.

Předpovídaný déšť nakonec přišel jen v podobě několika kapek.

Klíčové reakce po kvalifikaci

Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Lewis Hamilton Mercedes 2 Valtteri Bottas Mercedes 3 Lance Stroll Racing Point 4 Sergio Pérez Racing Point 5 Sebastian Vettel Ferrari 6 Charles Leclerc Ferrari 7 Max Verstappen Red Bull 8 Lando Norris McLaren 9 Carlos Sainz Jr. McLaren 10 Pierre Gasly AlphaTauri 11 Daniel Ricciardo Renault 12 George Russell Williams 13 Alexander Albon Red Bull 14 Esteban Ocon Renault 15 Nicholas Latifi Williams 16 Kevin Magnussen Haas 17 Daniil Kvyat AlphaTauri 18 Romain Grosjean Haas 19 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 20 Kimi Räikkönen Alfa Romeo

Třetí část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:13.447 6 měkké 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:13.554 0.107 6 měkké 3 Lance Stroll Racing Point 1:14.377 0.930 6 měkké 4 Sergio Pérez Racing Point 1:14.545 1.098 6 měkké 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:14.774 1.327 6 měkké 6 Charles Leclerc Ferrari 1:14.817 1.370 6 měkké 7 Max Verstappen Red Bull 1:14.849 1.402 6 měkké 8 Lando Norris McLaren 1:14.966 1.519 5 měkké 9 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:15.027 1.580 5 měkké 10 Pierre Gasly AlphaTauri

16:00: první řada Mercedes, druhá Racing Point, třetí Ferrari.

16:00: Hamilton ještě zrychlil.... Bottas ale i tak ztratil desetinu.

15:58: Odsouvá je teď Pérez, který je čtvrtý za Strollem.

15:57: Vettel se dostal na 4. místo, Leclerc 5.

15:54: Jezdci Ferrari poměrně brzy zpět na trati. Přidává se Stroll.

15:52: Pérez bez času, smazán...

15:52:

Ham Bot Str Ver Nor Sai Vet Lec

15:51: Hamilton 1:13.613, Bottas druhý se ztrátou třech desetin.

15:50: V boxech zůstává jen Gasly..

15:49: začíná třetí část kvalifikace.

Druhá část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:14.261 6 střední 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:14.530 0.269 6 střední 3 Max Verstappen Red Bull 1:14.976 0.715 6 měkká 4 Charles Leclerc Ferrari 1:15.006 0.745 6 měkká 5 Lando Norris McLaren 1:15.085 0.824 6 měkká 6 Sebastian Vettel Ferrari 1:15.131 0.870 5 měkká 7 Lance Stroll Racing Point 1:15.176 0.915 8 střední 8 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:15.267 1.006 6 měkká 9 Sergio Pérez Racing Point 1:15.394 1.133 8 střední 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:15.508 1.247 5 měkká 11 Daniel Ricciardo Renault 1:15.661 1.400 6 střední 12 George Russell Williams 1:15.698 1.437 5 měkká 13 Alexander Albon Red Bull 1:15.715 1.454 6 měkká 14 Esteban Ocon Renault 1:15.742 1.481 6 měkká 15 Nicholas Latifi Williams 1:16.544 2.283 5 měkká

15:42: Jezdci Mercedesu a Racing Pointu odstartují na středně tvrdých pneumatikách.

15:42: Nepostoupí Ricciardo, Russell, Albon, Ocon a Latifi.

15:39: Racing pointy zůstávají na středních pneumatikách, poměrně riskantní... jsou na 7. a 8. místě.

15:38: Stroll byl na převážení, mechanici ho museli dotlačit do garáže.

15:33:

Ham Bot Vet Ver Nor Sai Str Per Gas Ric Lec Rus Alb Oco Lat

15:29: Hamilton na čele, Bottas druhý. Jezdci Mercedesu pod 1:15.

15:26: také renaulty a mercedesy...

15:26: U Racing Pointu jsou namlsaní, vyjíždějí na středních pneumatikách.

15:25: oba williamsy v Q2. Dostane se Russell i do Q3? Uvidíme...

První část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Sergio Pérez Racing Point 1:14.681 8 měkká 2 Lance Stroll Racing Point 1:14.895 0.214 8 měkká 3 Lewis Hamilton Mercedes 1:14.907 0.226 10 měkká 4 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:15.281 0.600 10 měkká 5 Lando Norris McLaren 1:15.444 0.763 9 měkká 6 Sebastian Vettel Ferrari 1:15.455 0.774 9 měkká 7 Valtteri Bottas Mercedes 1:15.474 0.793 8 měkká 8 Max Verstappen Red Bull 1:15.495 0.814 9 měkká 9 George Russell Williams 1:15.585 0.904 9 měkká 10 Esteban Ocon Renault 1:15.719 1.038 8 měkká 11 Alexander Albon Red Bull 1:15.722 1.041 10 měkká 12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:15.767 1.086 9 měkká 13 Charles Leclerc Ferrari 1:15.793 1.112 8 měkká 14 Daniel Ricciardo Renault 1:15.848 1.167 8 měkká 15 Nicholas Latifi Williams 1:16.105 1.424 9 měkká 16 Kevin Magnussen Haas 1:16.152 1.471 9 měkká 17 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:16.204 1.523 9 měkká 18 Romain Grosjean Haas 1:16.407 1.726 8 měkká 19 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:16.506 1.825 12 měkká 20 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:16.614 1.933 12 měkká

15:18: Nepostoupí Magnussen, Kvjat, Grosjean, Giovinazzi a Räikkönen.

15:16: trať asi zrychlila nebo nevíme, Latifi 8.

15:15: Pérez přebírá vedení, Stroll druhý.

15:14: OMG... Russell si asi zkrátil trať, je třetí...

15:14: Gasly hlásí problém s motorem...

15:12: Albon v boxech a je 15.

15:10:

Ham Bot Str Per Lec Ric Ver Nor Sai Vet Gas Oco

15:09: Red Bull zatím nic moc. Verstappen 7., Albon 13.

15:08: Giovinazzi poslední, ředitelství závodu mu smazalo čas...

15:07: a Russell zatím opět dobře, aktuálně 13.

15:06: jezdci si prohodili místa...

15:03: na čele zatím opět Bottas s náskokem pár setin na Hamiltona. Za nimi racing pointy a Leclerc.

15:02: Tak už i renaulty na trati..

15:01: žádné posedávání v garáží. Hrozba deště je vysoká, takže každý hned vyjel. Jen u Renaultu asi mají jinou předpověď...

15:00: začínáme... Verstappen jako první na trati. Mercedesy hned za ním.

14:54: na Hungaroringu neprší, ale pravděpodobnost deště zůstává vysoká.

14:52: favoritem na první řadu je samozřejmě Mercedes. Za ním by to ale mohlo být zajímavé. Red Bull na tom v trénincích nebyl úplně nejlépe. Vysoko by měl být naopak Racing Point. V první části kvalifikace budeme také sledovat George Russella, který zajel v posledním tréninku dobře a mohl by znovu postoupit do Q2.

14:51: Vítejte u online přenosu z kvalifikace na třetí závod letošní sezóny.