On-line: Grand Prix Maďarska 2019

43/70: Grosjean pouštěl Magnussena, ale oba jedou jiné strategie.

42/70: Hamilton po neúspěšném útoku trochu uvadl. Ztrácí 1,7 s.

40/70: Vettel v boxech, nazouvá měkké, ale nebyl to ideální pit stop.

39/70: Hamilton se dostal mimo trať.

37/70: Vettel zatím nestavěl

35/70: Hamilton naznačil útok.

34/70: A už je to jen sekunda. Není to tak, že by Verstappen jel pomalu, to Hamilton jede rychle. 1:19, Verstappen 1:21.

34/70: Hamilton výrazně stáhl Verstappena, je 2 sekundy za ním.

34/70: Bottas se konečně dostal před Ricciarda.

32/70: Hamilton se vrátil 5,5 s za Verstappena.

31/70: Hamilton v boxech...

30/70: Sainz v boxech, Norris už tam byl, ale nebyla tam ideální zastávka.

28/70: Verstappen nejrychlejší kolo.

28/70: Leclerc v boxech.

27/70: Hamilton zůstává na trati, 18,2 s před Verstappenem.

26/70: Verstappen vyjíždí před ferrari, ale má tam jezdce o kolo zpět.

25/70: Verstappen v boxech na konci 25. kola

Ver Ham Lec Vet Sai Nor Rai Gas Hul Alb Mag Ric Bot Per Gro

24/70: Je to okolo sekundy.

23/70: Mechanici Mercedesu vyběhli ven, ale už jsou zase zpět v garáži.

22/70: Hamilton dojel Verstappena na 1,2 s.

21/70: Bottas dojel 13. Ricciarda.

19/70: Ostrý souboj mezi jezdci Toro Rosso... o 12. místo.

18/70: Stroll, Russell, Giovinazzi byli v boxech

15/70: Ve druhé desítce je to těsné. Mezi 10. Hülkenbergem a 18. Strollem je to 13 sekund.

14/70: Bottas 18. Před sebou má Strolla.

12/70: Ferrari přechází na plán B, spekuluje se, že může jít o dvě zastávky, ale to na Hungaroringu asi není úplně dobrý nápad.

11/70: Verstappen dvě sekundy před Hamiltonem. To není moc pro případný undercut Mercedesu.

11/70: Ricciardo 16. před Strollem.

9/70: kontakt mezi Bottasem a Leclercem se nebude řešit.

7/70: Ferrari ztrácejí. Leclerc má Hamiltona více než 5 sekund před sebou. Na druhou stranu Vettel má už 12 sekund na Sainze.

6/70: Bottas poslední...

6/70: Bottas v boxech

Ver Ham Lec Vet Bot Sai Nor Rai Gas Gro

3/70: Verstappen si buduje náskok, Bottas zůstává na trati.

2/70: Gaslymu se start zřejmě také nepovedl, je 9.

2/70: Vettel před Bottasem.

1/70: Bottas má poškozené přední křídlo.

LAP 1:



Start: Verstappen zůstává první, Vettel se dostal před Leclerca, ale už je zpět, Bottas se propadl až na 4. místo.

15:10: jezdci se vydávají do zaváděcího kola

15:07: pneumatiky jezdců z druhé desítky: všichni střední, Ricciardo tvrdé.

14:55: Strategie: Jezdci Mercedesu, Ferrari a Red Bullu odstartují na středních pneumatikách. Ostatní z první desítky na měkkých. Pirelli očekává jednu zastávku a to mezi 30. a 35. kolem závodu. Jezdci, kteří odstartují na měkké, by mohli přezouvat o 6 kol dříve a nazout střední směs. Podle Pirelli je to nejrychlejší strategie.

14:52: Teplota vzduchu příjemných 26 °C, trať má 46 °C.

14:50: Hodně se toho měnilo na voze Leclerca po jeho nehodě v první části kvalifikace. Vše v souladu s pravidly parc fermé a bez penalizace.

14:49: oproti kvalifikačním výsledkům máme dvě změny. Giovinazzi dostal penalizaci 3 míst za zdržování Strolla v kvalifikaci. Ricciardo pak využil špatné kvalifikace a nasadil nové komponenty pohonné jednotky, odstartuje poslední.

14:47: z pole position odstartuje vůbec poprvé ve své kariéře Max Verstapen. Nebude to mít ale snadné. Zuby si na něj brousí jezdci Mercedesu, kteří stojí na startu hned za ním.

14:45: vítejte u online přenosu z Velké ceny Maďarska 2019.

Foto: Getty Images / Charles Coates