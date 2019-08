Tři jezdci v 1 desetině. Ve zkráceném posledním tréninku byl nejrychlejší Hamilton

Závod formule 2 musel být ukončen předčasně poté, co vybouchl motor ve voze Ralpha Boschunga a na trati bylo ve 4. zatáčce velké množství oleje.

Pořadatelé nestihli do začátku posledního tréninku formule 1 vše uklidit, takže začátek tréninku musel být o 10 minut odložen.

I don’t know what to say this time... just more bad luck. Let’s hope for better luck soon. Difficult to understand. But #NeverGiveUp @FIA_F2 @trident_team pic.twitter.com/Iyvvf1eAat

V prvních kolech se pro průjezdu čtvrtou zatáčkou zvedal za vozy velký oblak prachu.

Do čela pořadí se dostali jezdci McLarenu. Špička se vydala na trať až později. O nejrychlejší časy sváděli souboj jezdci Mercedesu, Ferrari a Verstappen. Nejrychlejší čas těsně před koncem stanovil Lewis Hamilton, který zajel rekord Hungaroringu.

12:59: Hamilton zpět ve vedení – 1:16.084

12:56: Vettel 0,069 s za Verstappenem.

12:55: Bottasovi kolo nevyšlo. Zdržel ho Pérez. Vettel má rozjeté rychlé kolo.

12:54: Verstappen první – 1:16.097, nový rekord.

12:50: Norris pátý... překonal Vettela i Gaslyho.

12:46:

12:45: A to ani jeho kolo nebylo bez chyby...

12:44: Vettel udělal ve svém kole drobnou chybu, Leclerc nejrychlejší v prostředním sektoru a je jen 0,053 s za Hamiltonem.

12:39: Leclerca hned překonávají jezdci Mercedesu, Hamilton první – 1:16.339

12:39: Leclerc nejrychlejší v prvních dvou sektorech a 1:16.604.

12:38: Ferrari na pátém a šestém místě. Leclerc to chce nyní změnit.

12:35: Norris nejrychlejší v prostředním sektoru. Celkově třetí!

12:32: Verstappen první – 1:17.035, nejrychlejší čas víkendu.

12:29: A Hamilton jde na první místo – 1:17.051

12:29

12:21: Vettel ho výrazně překonává – 1:17.435

12:20: Leclerc přebírá vedení – 1:18.228.

12:19: Na trati už i Vettel. Čekáme už jen na Verstappena.

12:17: McLareny na prvních dvou místech. Na to se asi fanouškům britské stáje dívá dobře. Na časy špičky však čekáme. Na trati Leclerc.

12:15: na čele Norris. Red bully, Albon a ferrari zatím nevyjeli.

12:14: Podle aktuální předpovědi je 60 % pravděpodobnost deště pro kvalifikaci.

12:11: ve čtvrté zatáčce se za vozy zvedá mohutný oblak prachu...

12:10: začínáme

12:09: na vozech Ferrari se pracuje...

11:57: začátek tréninku odložen o 10 minut. Na trati je ve čtvrtré zatáčce posyp po problémech s motorem jednoho z jezdců F2. Z vozu Boschunga se na trať dostalo větší než malé množství oleje.

The marshals are working hard to clear oil on the track



There will be a 10 minute delay to FP3 - we will be under way soon!#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/0VosZ2lp2t