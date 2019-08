Dočkal se! Verstappen získal v Maďarsku první pole position ve F1

Verstappenovi má zítra končit doložka, podle které může odejít předčasně z Red Bullu. Tým s tím nepočítá a Verstappen nemá důvod odcházet. Po dvou vítězstvích v Rakousku a Německu získal v Maďarsku své první pole position ve F1 v rekordním čase 1:14.572.

Verstappen v závěrečné části kvalifikace těsně porazil Bottase. Druhá řada bude patřit Hamiltonovi a Leclercovi, třetí Vettelovi a Gaslymu. Druhému jezdci Red Bullu kvalifikace nevyšla, na týmového kolegu ztratil na krátkém Hungaroringu přes 8 desetin.

Leclerc znovu porazil Vettela, ale kvalifikace pro něj nezačala vůbec dobře. V první kvalifikaci se v poslední zatáčce roztočil a boural zadní části svého vozu. Mechanici dokázali jeho vůz opravit.

Spokojenost může vládnout u McLarenu, který dostal oba vozy hned za první tři týmy. Soupeři z Renaultu jsou navíc daleko. Ricciardo se na konci Q1 dostal do provozu, snažil se v nájezdu do měřeného kola předjíždět, ale do druhé části nepostoupil.

Grosjean se dostal se starou specifikací vozu do třetí části. Velmi dobrou kvalifikaci měl také George Russell, kterému jen o 0,053 s unikl postup do druhé části.

Jezdci prvních tří týmů odstartují do závodu na středních pneumatikách.

16:01: Verstappen má pole position. Druhý Bottas, třetí Hamilton, čtvrtý Leclerc, pátý Vettel.

16:00: Leclerc druhý, ale padá na třetí místo.

16:00: Vettel už ho překonal.

15:59: Leclerc nejrychlejší v prvním sektoru, ale v tom je Ferrari vždy silné.

15:58: získá Verstappen první pole position ve F1? Uvidíme za pár desítek sekund...

15:52: Ferrari až na čtvrtém a pátém místě.

15:51: Verstappen první o 0,178 s

15:51: Hamilton první v cíli, ale Bottas ho překonává o 0,010 s!

15:48: začíná poslední část.

15:41: nepostoupí: Hülkenberg, Albon, Kvjat, Giovinazzi a Magnussen.

15:39: Pokud live timing nehlásí chybu, tak u Gaslyho ta střední směs může být ještě rizikem.

15:38: jezdci zpět na trati a to včetně špičky. Ferrari a Gasly vyjeli na středních, ostatní na měkkých.

15:34: Mimo postup nyní: Alb, Kvy, Gio, Mag, Rai

15:32: Norris se dostal mezi Vettela a Gaslyho.

15:29: Verstappen druhý se ztrátou 0,025 s.

15:28: Na čele Hamilton před Bottasem v novém rekordu 1:15.548

15:26: Na trati také Leclerc...

15:25: red bully a ferrari také

15:25: jezdci Mercedesu vyjíždějí na středních...

15:19: Giovinazzi vyšetřován za nějaký incident v páté zatáčce.

15:19: Nepostupují: Russell, Pérez, Ricciardo, Stroll a Kubica.

15:19: nebude...

15:18: Russell skáče na nahoru. Ale bude se propadat. Bude to stačit na Q2?

15:17: Russell zatím 15.

15:10: Leclerc nejrychlejší v prostředním sektoru, ale pak v poslední zatáčce bourá! Vrací se do boxů.... s poškozeným zadním křídlem.

That was a nasty impact! 😲



Charles Leclerc's rear wing took a hit, after a spin on Turn 14



He still lies in P2, though #F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/FJdhkv7fVu