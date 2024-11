Kvalifikaci ve Vegas přerušila nehoda Colapinta. Pole position získal Russell

Jezdci se v kvalifikaci snažili zahřát pneumatiky na studené trati. Na jedné sadě tak zůstávali déle a pořadí se průběžně měnilo.

Pro Sergia Péreze skončila kvalifikace opět v první části. Kromě něj nepostoupili Alonso, Albon, Bottas a Stroll.

Ve druhé části skončila kvalifikace pro Ocona, Magnussena, Čoua, Colapinta a Lawsona. V jejím závěru došlo k první nehodě ve Vegas. Franco Colapinto zavadil levým předním kolem o bariéru, zlomil si zavěšení a následně tvrdě boural do bariéry. Pro Williams šlo o další velkou nehodu v krátké době.

Začátek třetí části kvalifikace byl tak posunut. Kromě odklízení trosek bylo potřeba opravit bariéry v 16. zatáčce.

Tréninky jsou jen tréninky, ale velmi často něco napoví. Mercedes byl nerychlejší ve všech trénincích a v kvalifikaci svou formu potvrdil. Na začátku třetí části kvalifikace se na první místo dostal George Russell. Za sebou měl Sainze, Verstappena, Norrise a první pětku uzavíral Oscar Piastriho. Leclerc byl až osmý. Hamilton se v prvním pokusu dostal mimo trať a byl 10.

Ve druhých pokusech se pořadí opět rychle měnilo. Russell se ale dokázal vrátit na první místo. Druhý nejrychlejší čas zajel Carlos Sainz a na třetí místo se překvapivě dostal Pierre Gasly.

Max Verstappen může už ve Vegas získat letošní titul mistra světa. Do závodu odstartuje z 5. místa, Lando Norris bude stát hned za ním. Hamiltonovi se nepovedlo ani druhé kolo a obsadil 10. místo.

Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 George Russell Mercedes 2 Carlos Sainz Ferrari 3 Pierre Gasly Alpine 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Max Verstappen Red Bull 6 Lando Norris McLaren 7 Júki Cunoda RB 8 Oscar Piastri McLaren 9 Nico Hülkenberg Haas 10 Lewis Hamilton Mercedes 11 Esteban Ocon Alpine 12 Kevin Magnussen Haas 13 Kuan-jü Čou Kick Sauber 14 Franco Colapinto Williams 15 Liam Lawson RB 16 Sergio Pérez Red Bull 17 Fernando Alonso Aston Martin 18 Alexander Albon Williams 19 Lance Stroll Aston Martin 20 Valtteri Bottas Kick Sauber PJ

Třetí část (Q3)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 George Russell Mercedes 1:32.312 6 měkká 2 Carlos Sainz Ferrari 1:32.410 0.098 7 měkká 3 Pierre Gasly Alpine 1:32.664 0.352 7 měkká 4 Charles Leclerc Ferrari 1:32.783 0.471 7 měkká 5 Max Verstappen Red Bull 1:32.797 0.485 7 měkká 6 Lando Norris McLaren 1:33.008 0.696 7 měkká 7 Júki Cunoda RB 1:33.029 0.717 7 měkká 8 Oscar Piastri McLaren 1:33.033 0.721 7 měkká 9 Nico Hülkenberg Haas 1:33.062 0.750 6 měkká 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:48.106 15.794 6 měkká

8:23:

Rus Sai Gas Lec Ver Nor Cun Pia Hul Ham

8:23: Russell má pole position před Sainzem a Gaslym.

8:22: Russell zpět na prvním místě.

8:22: Gasly druhý!

8:22: A Sainz Leclerca!

8:21: Leclerc překonává Russella.

8:19: Russell měl předtím kontakt se zdí. Děkuje T-Mobile, jehož reklamu potrhal (ale to mu asi nevadí).

8:15: Hamiltonův čas byl smazán kvůli traťovým limitům ve 12. zatáčce. Brit se dostal do únikové zóny.

8:15:

Rus Sai Ver Nor Pia Gas Hul Lec Cun Ham

8:14: Russell první – 1:32.811.

8:13: A Sainz je překonává.

8:12: Jezdci McLarenu na použitých pneumatikách.

8:09: Kvalifikace pokračuje...

8:08: Začátek Q3 bude za minutu

7:55: Zbytky Colapintova vozu byly odklizeny, ale na trati je hodně trosek a opravovat se budou také bariéry.

Druhá část (Q2)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.567 9 měkká 2 Carlos Sainz Ferrari 1:32.711 0.144 9 měkká 3 George Russell Mercedes 1:32.779 0.212 9 měkká 4 Pierre Gasly Alpine 1:32.879 0.312 8 měkká 5 Charles Leclerc Ferrari 1:33.016 0.449 8 měkká 6 Oscar Piastri McLaren 1:33.024 0.457 6 měkká 7 Max Verstappen Red Bull 1:33.085 0.518 6 měkká 8 Júki Cunoda RB 1:33.089 0.522 8 měkká 9 Lando Norris McLaren 1:33.099 0.532 6 měkká 10 Nico Hülkenberg Haas 1:33.114 0.547 6 měkká 11 Esteban Ocon Alpine 1:33.221 0.654 8 měkká 12 Kevin Magnussen Haas 1:33.297 0.730 7 měkká 13 Kuan-jü Čou Kick Sauber 1:33.566 0.999 7 měkká 14 Franco Colapinto Williams 1:33.749 1.182 6 měkká 15 Liam Lawson RB 1:34.257 1.690 7 měkká

7:46: Na trati je skutečně obrovské množství trosek.

7:42: Colapinto bourá!

7:41: Nepostoupí Ocon, Magnussen, Čou, Colapinto a Lawson.

7:41: Cunoda 8.

7:41: Čou 11.!

7:39: Verstappen, Norris v boxech.

7:35:

Rus Ham Lec Ver Pia Sai Nor Hul Cun Mag Gas Col Oco Law Čou

7:34: Russell převzal vedení, Hamilton druhý. Verstappen ztrácí 2 desetiny.

7:34: Teď už na nových také jezdci Mercedesu.

7:33: Verstappen převzal vedení, ale má nové pneumatiky.

7:32: Hamilton první, Piastri ztrácí 1 tisícinu.

7:27: Pérez na Sféře...

7:25: Začíná druhá část...

První část (Q1)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 George Russell Mercedes 1:33.186 10 měkká 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.225 0.039 9 měkká 3 Max Verstappen Red Bull 1:33.299 0.113 8 měkká 4 Charles Leclerc Ferrari 1:33.446 0.260 8 měkká 5 Oscar Piastri McLaren 1:33.450 0.264 8 měkká 6 Carlos Sainz Ferrari 1:33.484 0.298 8 měkká 7 Lando Norris McLaren 1:33.592 0.406 7 měkká 8 Pierre Gasly Alpine 1:33.691 0.505 10 měkká 9 Franco Colapinto Williams 1:33.746 0.560 10 měkká 10 Júki Cunoda RB 1:33.789 0.603 10 měkká 11 Nico Hülkenberg Haas 1:33.920 0.734 5 měkká 12 Esteban Ocon Alpine 1:33.968 0.782 10 měkká 13 Kevin Magnussen Haas 1:33.991 0.805 5 měkká 14 Kuan-jü Čou Kick Sauber 1:34.079 0.893 10 měkká 15 Liam Lawson RB 1:34.087 0.901 10 měkká 16 Sergio Pérez Red Bull 1:34.155 0.969 10 měkká 17 Fernando Alonso Aston Martin 1:34.258 1.072 9 měkká 18 Alexander Albon Williams 1:34.425 1.239 10 měkká 19 Valtteri Bottas Kick Sauber 1:34.430 1.244 10 měkká 20 Lance Stroll Aston Martin 1:34.484 1.298 3 měkká

7:20: Čuo postoupil do Q2.

7:19: Nepostoupí Pérez, Alonso, Albon, Bottas, Stroll.

7:19: Pérez nepostoupí!

7:18: Colapinto z nepostupových vod poskočil na 9. místo!

7:18: Jezdci Mercedesu překonali Verstappena.

7:17: A Verstappen nejrychlejší!

7:16: Stroll na trati.

7:16: Aktuálně by nepostoupili: Bottas, Colapinto, Pérez, Lawson a Stroll stále nevyjel.

7:13: Russell první....

7:12: Jezdci ale dále zrychlují. Sainz těsně za Piastrim.

7:10: Norris mu ukradl poslední sektor a je druhý.

7:10: Piastri nejrychlejší ve všech sektorech a odskakuje o půl sekundy!

7:10: Leclerc přebírá vedení, ale jen dočasně, protože...

7:09: Cunoda čtvrtý.

7:09: Verstappen ztratil na Piastriho jen 3 desetiny, ale je to 5. místo.

7:08: Verstappen odjel první měřené kolo pomalu. Stejně jako Leclerc, Sainz. Jezdci zahřívají pneumatiky.

7:07: Na čele Piastri před Norrisem. Jezdci Mercedesu za nimi.

7:06: Připomeňme, že Bottas má penalizaci 5 míst za novou baterii.

7:01: Lance Stroll v tréninku zastavil. Jednalo se o problém s rekuperačním systémem. Na jeho voze se stále pracuje.

7:00: První část kvalifikace začíná

6:58: Takhle to vidí Ted Kravitz ze Sky Sports:

„McLaren zde má nové přední křídlo s nižším přítlakem a menším odporem. Funguje jim to dobře. Piastri byl ve třetím tréninku rychlejším z obou McLarenů, Norris nebyl tak rychlý.“

„Pro Ferrari platí, že co se stane v kvalifikaci, zůstane v kvalifikaci. I když jsou rychlí, nemyslí si, že budou v kvalifikaci tak rychlí jako Mercedes – ale v závodě je to jiná věc. Závodní tempo Ferrari je krásné, fantastické a nejlepší ze všech, ale nemyslí si, že budou schopni porazit Mercedes v boji o pole position.“

„Mercedes si věří.“

„Kdo by si byl pomyslel, že se v Las Vegas budeme bavit o tom, že Mercedes bude bojovat o pole position!?!“

Red Bull upravil své zadní křídlo, ale podle Kravitze to na Mercedes nemusí stačit.

6:56: Vloni zde získalo Ferrari v kvalifikaci double. Leclerc získal pole positions s časem 1:32.726.

6:54: Všechny tréninky vyhrál Mercedes, takže pokud by vyhrál kvalifikaci, nebyl by to takový šok. Favoritem jsou ale také jezdci Ferrari a McLarenu. Verstappen si stěžoval na svůj vůz, ale zcela bychom ho také neodepsali.

6:54: Teplota tratě 15 °C, vzduch má 12 °C.

6:50: Vítejte u online přenosu z kvalifikace v Las Vegas.