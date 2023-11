Grand Prix Las Vegas měla všechno kromě nečekaného vítěze. Verstappen získal 18. letošní vítězství

Několik změn lídra závodu, kolize, kontroverze, souboj do posledních zatáček. Velká cena Las Vegas 2023 přinesla všechno kromě nečekaného vítěze.

Kvalifikaci na Las Vegas vyhrál Charles Leclerc. Druhý skončil Carlos Sainz, který ale dostal penalizaci 10 míst za nasazení třetí baterie (poté, co si v prvním tréninku poškodil vůz po najetí na uvolněný kryt kanálu).

Ze druhého místa tak odstartoval Verstappen. Druhá řada patřila Russellovi a Gaslymu, třetí Albonovi a Sargeantovi, ze čtvrté startovali Bottas a Magnussen a z páté Alonso a Hamilton. Pérez startoval 11. pozice a Sainz o pozici níže.

Závod

Max Verstappen na startu vytlačil Charlese Leclerca z trati a dostal se do vedení závodu. Za jejich zády došlo ke kolizím. Pérez měl kontakt s Bottasem. Alonso se roztočil a do jeho předního křídla sice jemně ale přesto narazil Bottas. Hamilton měl pak kontakt s Pérezem. Pérez, Alonso a Bottas zamířili do boxů.

Na trati byl kvůli úlomkům vyhlášen krátký virtuální safety car. Na čele byl Verstappen před Leclercem, Russellem, Gaslym, Albonem, Sargeantem, Magnussenem, Oconem, Strollem a Pérezem.

Lando Norris ve třetím kole ztratil kontrolu nad vozem, narazil do zdi a závod pro něj skončil. Na trať musel poprvé safety car.

Verstappen dostal za vytlačení Leclerca z tratě penalizaci 5 sekund. Ocon se dostal ve 14. kole před Sargeanta, který poté ztratil i další pozice. Už tradičně padaly pořadím také jezdci Haasu.

Verstappen si potřeboval budovat náskok, ale to se mu nedařilo. Naopak ho začal Leclerc dojíždět a v 16. kole ho na trati předjel. Verstappen zamířil do boxů. Na trať se vrátil na devátém místě za Russellem, který do boxů zajel o chvíli dříve. Oba se museli také prodírat polem a dostávat se před jezdce, kteří stavěli hned v úvodu nebo nestavěli ještě vůbec.

Hamilton měl kontakt s Piastrim, po kterém hlásil defekt a jen pomalu se dostával do boxů.

Leclerc zajel do boxů ve 21. kole. Vedení převzal Pérez, který stavěl na začátku závodu. Leclerc se musel vypořádat se Strollem. Péreze už předjet nestihl. Mezi Verstappenem a Russellem totiž došlo ve 12. zatáčce ke kontaktu, za který dostal jezdec Mercedesu trest. Kvůli úlomkům musel na trať podruhé safety car. Toho využila řada jezdců k zastávce v boxech – mezi nimi byli i jezdci Red Bullu. Leclerc naopak zůstal na trati a dostal se na první místo.

Před restartem byl ve vedení Leclerc před Pérezem, Gaslym, Piastrim, Verstappenem, Oconem, Strollem, Albonem, Russellem a Sainzem.

Piastri se dostal na třetí místo před Gaslyho. Toho ve 31. kole předjel také Verstappen. O kolo později se Pérez dostal před Leclerca na první místo.

Gasly ještě předvedl interní souboj s Oconem, ale poté se na starších pneumatikách dále propadal pořadím.

Ve 35. kole se Leclerc dokázal vrátit zpět do čela závodu před Pérezem. Mexičan, který letos dvakrát vyhrál na městských tratích, přišel o reálné šance na vítězství o kolo později, když se před něj dostal i Verstappen. Ten ve 37. kole předjel i Leclerca a zamířil pro 18. vítězství v sezóně.

Dobrou stíhací jízdu předvedl Russell, který se ale v cíli propadl kvůli penalizaci za kolizi s Verstappenem.

Piastri musel v závěru závodu znovu do boxů. Na nových pneumatikách předjel už jen Gaslyho a získal také bonusový bod za nejrychlejší kolo závodu.

Ve 44. kole Leclerc chyboval a Pérez se dostal na druhé místo. Vypadalo to na double pro Red Bull. Monačan se ale v posledních stovkách metrů závodu dokázal dostat zpět na druhé místo.

Přestože Leclerc nevyhrál, Ferrari i díky šestému místu Sainze získalo solidní body a v Poháru konstruktérů se dotáhlo na pouhé 4 body za Mercedes. Pérez si díky pódiu a špatnému výsledku Hamiltona zajistil druhé místo v šampionátu jezdců. Třetí místo získá Lewis Hamilton.

Velkou cenu Las Vegas vyhrál Max Verstappen před Charlesem Leclercem a Sergiem Pérezem.

Sezóna 2023 skončí za týden závodem v Abú Dhabí.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas / ztráta Kola Body 1 Max Verstappen Red Bull 1:29:08.289 50 25 2 Charles Leclerc Ferrari 2.070 50 18 3 Sergio Pérez Red Bull 2.241 50 15 4 Esteban Ocon Alpine 18.665 50 12 5 Lance Stroll Aston Martin 20.067 50 10 6 Carlos Sainz Jr. Ferrari 20.834 50 8 7 Lewis Hamilton Mercedes 21.755 50 6 8 George Russell Mercedes 23.091 50 4 9 Fernando Alonso Aston Martin 25.964 50 2 10 Oscar Piastri McLaren 29.496 50 1+1 11 Pierre Gasly Alpine 34.270 50 12 Alexander Albon Williams 43.398 50 13 Kevin Magnussen Haas 44.825 50 14 Daniel Ricciardo AlphaTauri 48.525 50 15 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 50.162 50 16 Logan Sargeant Williams 50.882 50 17 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:25.350 50 18 Júki Cunoda AlphaTauri - 46 19 Nico Hülkenberg Haas - 45 - Lando Norris McLaren - 2

Průběh

Cíl:

Ver Lec Per Oco Str Sai Ham Rus Alo Pia

50/50: Leclerc druhý!

50/50: Piastri desátý. Russell předjel Strolla, ale má penalizaci za kolizi s Verstapppenem.

48/50: Leclerc těsně za Pérezem.

47/50: Hülkenberg odstupuje...

47/50: Piastri po zastávce topí pod kotlem. Mohl by předjet desátého Gaslyho ale to je asi tak vše.

45/50:

Ver Per Lec Oco Str Rus Sai Alo Ham Gas

45/50: Gasly se propadá. Je až 10.

44/50: Pérez před Leclercem, který chybuje. Piastri v boxech.

42/50: Lando Norris byl po své nehodě převezen k dalším kontrolám do nemocnice.

42/50: Leclerc říká, že jeho pneumatiky jsou pryč. Inženýr mu říká, že odvádí dobrou prácí. „Je mi jedno, že dělám dobrou práci!“ reaguje.

42/50: Stroll předjíždí Gaslyho. Trochu to zapadá kvůli dění na čele, ale Kanaďan jede pěkně.

41/50: Nyní se ale už Verstappen utrhl a má náskok 1,8 s.

40/50: Alonso na bodech poté, co předjel Albona.

40/50: A nyní Leclerc okolo sekundy za Verstappenem.

39/50: Russell před Albonem na osmém místě.

39/50: Verstappen nyní více než sekundu před Leclercem.

38/50:

Ver Lec Per Pia Oco Gas Str Alb Rus Sai

37/50: A Verstappen předjíždí Leclerca.

36/50: Verstappen předjel Péreze.

35/50: Leclerc před Pérezem!

34/50: Interní souboj mezi jezdci Alpine. Verstappen před Piastrim.

32/50: Pérez se dostává před Leclerca!

31/50: Verstappen předjel Gaslyho.

30/50: Pérez pod sekundou za Leclercem.

29/50: Piastri třetí před Gaslym.

28/50: Sainz dostává trest 5 sekund.

28/50: SC zajede do boxů.

27/50:

Lec Per Gas Pia Ver Oco Str Alb Rus Sai Sar Alo Čou Mag Ric Hul Ham Bot Cun

26/50: Safety car... Pérez v boxech. V boxech také Stroll, Verstappen, Russell, Sainz, Alonso,...

26/50: Verstappen i přes kontakt před Russellem.

25/50: Kontakt mezi Verstappenem a Russellem! Oba zatím pokračují. Leclerc před Strollem.

25/50: Leclerc už v DRS za Strollem.

25/50: Russell, Verstappen objeli Sainze.

24/50: Leclerc zatím stále 2 sekundy za Strollem. Tvrdé pneumatiky je potřeba zahřát.

23/50: Před Alonsa se dostává také Verstappen.

22/50: Russell se dostává před Alonsa.

22/50: Leclerc se vrací na třetí místo za Péreze a Strolla.

22/50: Do vedení jde Pérez, který sice už stavěl, ale na začátku závodu.

21/50: Leclerc míří do boxů.

21/50: Live timing už dnes asi neuvidíme...

20/50: Verstappen předjel Čoua, který ještě nestavěl. Russell mu poodjel.

20/50: Nejrychlejší kolo má na kontě Alonso, který stavěl hned v úvodu, jede na tvrdé a je šestý.

18/50: Hamilton po zastávce až poslední.

18/50: Verstappen je po zastávce devátý za Russellem, který už stavěl.

16/50: Hamilton měl kontakt s Piastrim a hlásí defekt.

16/50: Leclerc předjíždí Verstappena. Ten jede do boxů. Čeká ho penalizace 5 sekund.

16/50: Russell v boxech.

15/50:

Ver Lec Rus Gas Alb Oco Pia Ham Sar Per

15/50: Leclerc sekundu za Verstappenem.

15/50: Sargeant padá... předjeli ho Piastri i Hamilton.

14/50: Ocon před Sargeantem.

13/50: Sainz má problémy. Ve hře je i odstoupení. Zatím pokračuje.

13/50: Haasy zase padají dolů...

12/50: Leclerc se drží Verstappena. Rozdíl je pod 2 sekundy. Ferrari tak může mít šanci na undercut.

11/50: Piastri už nyní před Magnussenem, na kterého dotírá Hamilton.

10/50: Gasly je blízko Russellovi. Souboj o třetí místo.

10/50: Piastri bojuje s Magnussenem. Vrátil se na svou osmou pozici.

9/50: Připomeňme, že penalizaci si bude muset Verstappen odpykat v boxech, protože ještě nestavěl.

8/50: Verstappen dostává penalizaci 5 sekund za vytlačení Leclerca.

8/50: Hamilton se dostává před Cunodu na 11. místo.

7/50: Restart...

6/50:

Ver Lec Rus Gas Alb Sar Mag Oco Hul Cun

6/50: Stroll byl v boxech, také zdá se Sainz (live timing stále nefunguje). SC zajede do boxů.

3/50: Norris bourá...safety car

3/50:

Ver Lec Rus Gas Alb Sar Mag Oco Str Hul Cun Pia Nor Ham Ric

2/50: Pérez v boxech, mění se přední křídlo. Stroll je devátý. V boxech také Alonso a Bottas. Odklízí se úlomky.

2/50: VSC...

1/50:

Ver Lec Rus Gas Alb Sar Mag Oco Str Per

Start: Verstappen vytlačil Leclerca mimo trať a je první. V zadní části pole došlo ke kontaktům.

7:02: Live timing stále nefunguje...

7:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

6:58: Většina jezdců startuje na středních. Tvrdé mají Hamilton, Piastri a Čou. Měkké mají v poslední řadě Cunoda a Stroll.

6:57: Trať má 19 °C, vzduch o jeden méně.

6:51: Bohužel live timing nefunguje, takže zatím nevíme, jaké jsou teploty.

6:50: Norris pro Sky: „Docela hrozné, protože to je nejnižší teplota pneumatik za celý víkend. Nebyl to skvělý pocit, ale trať se bude v průběhu závodu hodně zlepšovat.“

„Hodně fouká a já jsem na konci startovního pole, takže spousta věcí je proti mně, ale měl by to být dobrý závod.“

6:49: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Poznámka 1 Charles Leclerc Ferrari 2 Max Verstappen Red Bull 3 George Russell Mercedes 4 Pierre Gasly Alpine 5 Alexander Albon Williams 6 Logan Sargeant Williams 7 Valtteri Bottas Alfa Romeo 8 Kevin Magnussen Haas 9 Fernando Alonso Aston Martin 10 Lewis Hamilton Mercedes 11 Sergio Pérez Red Bull 12 Carlos Sainz Jr. Ferrari penalizace 10 míst 13 Nico Hülkenberg Haas 14 Daniel Ricciardo AlphaTauri 15 Lando Norris McLaren 16 Esteban Ocon Alpine 17 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 18 Oscar Piastri McLaren 19 Lance Stroll Aston Martin penalizace 5 míst 20 Júki Cunoda AlphaTauri

6:47: Chvíli jsme si mysleli, že americkou hymnu zpívá Michael Andretti, ale ne, není to on.

6:45: Strategie:

6:38: Bojuje se také v šampionátu jezdců, kde to ale má spíše symbolický význam. Ve hře je stále druhé místo. Pérez ho může získat už dnes – na Hamiltona má náskok 32 bodů a v Abú Dhabí bude k dispozici klasicky 26 bodů. Pérezovi tak stačí, pokud Hamilton dnes získá maximálně o 6 bodů více než on.

6:32: Bojuje se také na konci PK. Williams má 28 bodů a dnes velmi slušné startovní pozice – dokonce nejlepší za poslední roky (5. a 6. místo). V šampionátu se ale už nemá kam posunout. Může ale upevnit své sedmé místo. AlphaTauri na něj ztrácí 7 bodů. Ricciardo ale startuje 14. a Cunoda poslední. Alfa Romeo ztrácí 5 bodů na AlphaTauri a Haas zase 4 body na Alfu Romeo.

6:28: Z pole position dnes odstartuje Charles Leclerc, který ale předešlých 11 pole positions ve vítězství neproměnil. Bude mít dnes větší štěstí? Ferrari stále bojuje o druhé místo v PK s Mercedesem. Sainz ale po penalizaci startuje až ze 12. místa.

6:23: F1 se vrátila do Las Vegas po 41 letech, i když na zcela odlišný okruh.

6:17: Ale také úklidové práce. Z Hamiltonova vozu zdá se unikl olej. Fanoušci Mercedesu ale mohou zůstat v klidu. Nešlo o vůz F1 ale o vůz, na kterém Hamilton seděl během drive parade. Podle AMuS se olej rozlil po startovním roštu a to zejména po levé straně. Verstappen a Gasly z toho nebyli zrovna nadšení.

6:10: Před startem jsme měli na startovním roštu show.

6:00: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Las Vegas 2023.