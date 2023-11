Online: Kvalifikace na Grand Prix Las Vegas

Průběžné zpravodajství z kvalifikace v Las Vegas.

Druhá část kvalifikace (Q2)

9:42: A nepostoupí ani Hamilton!

9:41: A Pérez nepostoupí!

9:41: Pérez zůstal v boxech a už se propad na desáté místo

9:38:

Lec Sai Ver Mag Ham Per Rus Alo Hul Bot Alb Gas Sar Str Ric

9:36: Leclerc 1:32.834... o téměř 8 desetin před Verstappenem. Sainz druhý.

9:35: Hamilton první, Russell druhý. Všechny ale překonává Verstappen – 1:33.607.

9:31: Oba ale překonává Alonso.

9:31: Pérez první o 1 tisícinu před Leclercem.

9:30: Stroll bude znovu vyšetřován kvůli žlutým vlajkám – tentokrát nezpomalení.

9:26: Začíná Q2.

První část kvalifikace (Q1)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Charles Leclerc Ferrari 1:33.617 8 měkká 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:33.851 0.234 8 měkká 3 George Russell Mercedes 1:34.137 0.520 8 měkká 4 Max Verstappen Red Bull 1:34.190 0.573 8 měkká 5 Nico Hülkenberg Haas 1:34.265 0.648 10 měkká 6 Pierre Gasly Alpine 1:34.272 0.655 10 měkká 7 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:34.305 0.688 9 měkká 8 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.307 0.690 8 měkká 9 Kevin Magnussen Haas 1:34.337 0.720 10 měkká 10 Fernando Alonso Aston Martin 1:34.422 0.805 9 měkká 11 Lance Stroll Aston Martin 1:34.504 0.887 10 měkká 12 Logan Sargeant Williams 1:34.525 0.908 10 měkká 13 Sergio Pérez Red Bull 1:34.574 0.957 8 měkká 14 Alexander Albon Williams 1:34.634 1.017 8 měkká 15 Daniel Ricciardo AlphaTauri 1:34.683 1.066 10 měkká 16 Lando Norris McLaren 1:34.703 1.086 9 měkká 17 Esteban Ocon Alpine 1:34.834 1.217 10 měkká 18 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:34.849 1.232 10 měkká 19 Oscar Piastri McLaren 1:34.850 1.233 10 měkká 20 Júki Cunoda AlphaTauri 1:36.447 2.830 9 měkká

9:21: Ocon a Verstappen se málem srazili.

9:20: Nepostoupí Norris, Ocon, Čou, Piastri a Cunoda.

9:19: Ou!!! Oba McLareny vypadávají. Je to ironické, ale Norise (v boxech) odsouvá Stroll, který dostane penalizaci.

9:18: Cunoda vyjel z trati a nepostoupí.

9:18: Piastri by aktuálně nepostoupil.

9:17: Jedeme na druhém nejdelším okruhu, ale rozdíly jsou hodně malé.

9:15: Sainz překonal Leclerca, ale ten se na sedm kol starých pneumatikách vrací do čela. Ferrari jako první překonává hranici 1:34.

9:13: Verstappen druhý...

9:12: Pozor na zdi...

9:12: Někteří přezuli, jiní pokračují. Leclerc už má na kontě na stejné sadě pět kol.

9:10: Pérez druhý, Hamilton třetí.

9:09: Leclerc zatopil pod kotlem, ohřál pneumatiky a zrychluje – 1:34.072.

9:08: Verstappen si zapisuje čas, na Leclerca to nestačí, ztrácí 0,089 s.

9:07: Sargeant druhý...

9:06: Na čele Leclerc (1:34.898). To je zatím pomalejší čas než ten z FP3.

9:00: Kvalifikace začíná...

8:55: Teplota trati je 17 °C a existuje 30 % šance na déšť!

8:54: V Las Vegas je ještě stále pátek. To se ale už brzy změní. Kvalifikace začíná o půlnoci a ve stejný den se uskuteční také závod – jeho start je ve 22:00 místního času.

8:53: Deset míst ztratí na startu Carlos Sainz, který nasadil třetí baterii. Jeho vůz byl v prvním tréninku vážně poškozen poté, co najel na uvolněné víko od kanálu.

8:52: Když už je řeč o žlutých vlajkách. Lance Stroll v tréninku pod nimi předjížděl vůz Carlose Sainze, za což musel před sportovní komisaře. A už známe výsledek. Stroll na startu klesne o pět míst.

8:50: Nižší teploty, zdi, žluté vlaky po výletu soupeře do únikové zóny. To vše mohou být faktory, které ovlivní kvalifikaci. První větší náraz do zdi přišel až na konci třetího tréninku. Albonovi po kontaktu se zdí dokonce upadlo kolo...

8:48: Původní okruh se nacházel vpravo od začátku rovinky Strip. Na ní byla mimochodem po prvních dvou trénincích prodloužena DRS zóna o 50 metrů. Jezdci tak mohou DRS aktivovat už 870 metrů před 14. zatáčkou.

8:46: Poslední dva jezdci a vlastně i jediní dva jezdci, kteří získali v Las Vegas pole position pro grand prix formule 1 byli v roce 1981 Carlos Reutemann (Williams) a v roce 1982 Alain Prost (Renault). Ale to bylo na zcela odlišném okruhu.

8:42: Vítejte u online přenosu z kvalifikace na Grand Prix Las Vegas.