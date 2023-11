Sledujeme online: Druhý trénink začne v 11:30

První trénink skončil po pár minutách kvůli uvolněnému víku kanálu.

11:09: Tak teď už snad doopravdy v 11:30.

11:02: Trénink odložen na nejdříve 11:30. Možná se dočkáme historicky prvního tréninku F1 za svítání.

10:52: Carlos Sainz musí nasadit nové komponenty pohonné jednotky. Ferrari žádalo o výjimku kvůli mimořádným okolnostem, za které nemůže, ale sportovní komisaři to zamítli s tím, že pravidla jsou pravidla.

Podle nich „Článek 2.1 Sportovního řádu formule 1 ukládá všem činovníkům, včetně stewardů, povinnost uplatňovat předpisy tak, jak jsou napsány.“ Pokud by prý mohli udělit výjimku, tak by to udělali, ale pravidla to neumožňují.

Sainz nejspíše odstartuje z boxů.

10:46: Odložený FP2 byl dále odložen na 11:15... a tohle by už mělo podle pravidel způsobit i posun FP3.

10:42: Organizátoři oznámili, že všechny prostory pro fanoušky budou uzavřeny „z logistických dovodů“ v 1:30 místního času, což bylo před 12 minutami. Trénink začíná ve 2:00 místního času...

9:51: Mezi druhým a třetím tréninkem musí být nejméně 18 hodin. V tuto chvíli je ale aktivován článek, který mluví o prodloužení tréninku na 90 minut a v takovém případě by měla být lhůta zkrácena na 17,5 hodin. Pokud trénink začne ve 2:00 a skončí ve 3:30, uplyne tato lhůta ve 20:30, což je právě začátek FP3. Pokud by se ale druhý trénink posunul ještě více, musel by být odložen zřejmě i třetí trénink.

9:28: FIA potvrdila „zhruba dvouhodinový odklad začátku tréninku“, který potrvá 90 minut. Trénink by tak mohl začít v 11:00.

9:25: Alpine potvrdil, že se mu podařilo vyměnit šasi u Oconova vozu.

9:08: Podle AMuS by druhý trénink mohl začít ve 2:30 ráno místního času – 11:30 našeho času. Trval by 90 minut. Dříve se objevily informace, že ve 4:00 musí být komunikace otevřeny pro veřejnost, ale nevíme, jak moc lze s touto „povinností“ hýbat a odložit ji.

Největší problém představuje nejdelší rovinka, kde je asi 30 kanálů. Plán je sundat horní část a vyplnit otvory rychle schnoucím betonem.

8:42: Podle Autosportu je potřeba zkontrolovat na 40 kanálů.

8:38: Technický delegát FIA Jo Bauer předal záležitost Sainze a Ocona sportovním komisařům – mohou povolit zejména nasazení druhého šasi ve druhém tréninku. Účast Sainze je ale stále nejistá.

Ocon musí měnit šasi (monokok). Sainz totéž plus motor, baterii a elektroniku pohonné jednotky.

8:27: Další pohled na Sainzovo najetí na uvolněné víko...

8:25: Kromě toho, že byl druhý trénink odložen (čas startu zatím není znám), tak by mohl být také prodloužen na 90 minut, ale o tom se zatím jen diskutuje. Připomeňme, že původně měl začít o půlnoci místního času.

Práce na problematickém kanále už byly zdá se dokončeny, pracuje se na dalších.

8:11: Druhý trénink začne později.

7:39: Díra v podlaze Sainzova vozu má být tak velká, že je skrz ní vidět na trať... je nepravděpodobné, že se Sainz zúčastní FP2.

7:29: Fred Vasseur: „Myslím, že je to pro dnešní F1 nepřijatelné. Poškození šasi, pohonné jednotky a baterie bude stát jmění.“

7:15: Podle FIA selhalo jen jedno víku kanálu, který odvádí vodu...

7:10: Po pár minutách prvního tréninku došlo k uvolnění víka od kanálu – podle FIA selhal betonový rám a je potřeba prohlédnout i ostatní víka na okruhu. Zatím není jasné, zda se to nějak dotkne harmonogramu – druhý trénink by mohl být odložen, zrušen nebo i prodloužen.

Vůz Sainze podle Ferrari utrpěl „značné škody“. Poškozeno bylo šasi, podlaha ale také pohonná jednotka a baterie – mělo by jít o „páteční díly“.

Ale nebyl jediný. Poškození podlahy na voze Čoua hlásí Alfa Romeo a Esteban Ocon musí měnit šasi.



Trosky z vozu Carlose Sainze.

Video: Sainzův vůz po najetí na uvolněné víko