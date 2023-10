GP Kataru byla pro jezdce příliš nebezpečná, soudí Norris

Hned několik závodníků po nedělní velké ceně v Kataru prohlásilo, že šlo o jeden z jejich nejnáročnějších závodů v kariéře.

Důvod? Především kombinace velkého vedra a skutečnosti, že byly pro závody kvůli obavám o pneumatiky Pirelli nařízeny tři povinné zastávky v boxech. Toto rozhodnutí vedlo k tomu, že jezdci kvůli krátkým stintům nemuseli šetřit pneumatiky a mohli jet víceméně podobné tempo jako v kvalifikaci. Závod tak byl pro jezdce mimořádně fyzicky náročný.

Podmínky zmohly především Logana Sargeanta, který závod kvůli přehřátí organismu nakonec ani nedojel. Problémy však hlásili i jiní – například Esteban Ocon.

Lando Norris z McLarenu dokonce prohlásil, že závodit v takových podmínkách bylo pro závodníky nebezpečné.

„Myslím, že jsme pravděpodobně našli hranici. Myslím si však, že je smutné, že jsme ji museli najít tímto způsobem,“ odpověděl Norris podle Autosportu na otázku, zda F1 v Kataru nepřekročila limit v tom smyslu, co je od jezdců možné očekávat.

„Nikdy není příjemné, když někdo skončí v lékařském středisku nebo když někdo omdlí. Jde o nebezpečnou věc. Není to přitom o tom, že by někdo mohl říct, aby jezdci více trénovali. Jsme v uzavřeném autě, které se extrémně zahřívá, a navíc podáváme fyzický výkon, což je frustrující,“ pokračoval pilot McLarenu.

„V televizi to asi nevypadalo tak dramaticky, ale je jasné, že když máte jezdce, kteří odstoupí ze závodu, nebo jim je špatně, tak je to příliš. Pokud vezmeme v potaz, v jakých rychlostech se pohybujeme, je to příliš nebezpečné,“ sdílel svůj pohled Norris, podle kterého by F1 měla takovým situacím předcházet.