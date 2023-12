GP Kataru byla asi mým nejhorším víkendem v F1. Říkal jsem si, že to tak špatné být ani nemůže, přiznal Pérez

Pilot Red Bullu Sergio Pérez vstoupil do letošní sezony velmi dobře, když se v prvních čtyřech závodech hned dvakrát radoval z vítězství. Poté se však Mexičan začal trápit a ke konci sezony musel bojovat, aby udržel druhé místo v šampionátu.

Pérezova krize vyvrcholila v Kataru, kde v hlavním závodě dojel desátý se ztrátou 80 sekund na svého týmového kolegu Maxe Verstappena.

„Katar byl opravdu nejhorší víkend, jaký si za poslední dobu pamatuji. Pravděpodobně to byl můj vůbec nejhorší víkend v tomto sportu. Byl to tak špatný víkend, že jsem si říkal, že to přece nemůžu být tak špatný a že se něco děje,“ prohlásil Pérez, kterého cituje Autosport.

„Když máme závody, které na sebe přímo navazují, mám pocit, že někdy není dost času na to, abyste si vše pořádně prošli. Měl jsem pocit, že potřebujeme více času, abychom se ujistili, že jsme pochopili, kudy směřujeme,“ popsal 33letý Mexičan.

„Měli jsme deficit v nastavení vozu, se kterým jsme se každý víkend zabývali. Jakmile jsme ale vše vyřešili, pochopili jsme spoustu věcí, které jsme se snažili kompenzovat,“ uvedl pilot Red Bullu s tím, že celý proces jeho tým ve výsledku posílil.

V takové situaci by Pérez skončit nechtěl

Ke konci letošní sezony některá média začala spekulovat o tom, že by Pérez mohl brzy ukončit kariéru. Mexičan ale takové myšlenky podle svých slov neměl.

„Ne, samozřejmě by to byla nejjednodušší cesta, protože to bylo někdy velmi těžké. Nejsem ale typem člověka, který by se v této fázi kariéry vzdával a byl ochoten kariéru tímto způsobem ukončit. Není to něco, o čem bych uvažoval,“ nechal se slyšet Pérez.

„Jsem si vědom své zodpovědnosti a nejsem ten typ člověka, který by z výsledků obviňoval lidi kolem sebe. Nakonec jsem za to převzal odpovědnost a musel jsem celou situaci zvrátit,“ vysvětlil vítěz šesti závodů F1.