Online: Velká cena Kataru 2024

46/57: Norris v boxech, odpykal si penalizaci a je poslední.

45/57: Souboj Albona a Magnussena. Jezdec Haasu drobně mimo trať.

45/57: Norris dostává 10 sekund stop and go! Kvůli nezpomalení pod žlutou vlajkou.

43/57: Restart.

42/57: U Péreze to vypadá na technický problém.

41/57: Pérez se roztočil, Hulk v kačírku. Oba kinčí.

40/57: SC je na trati.

40/57: VSC...

40/57: Russell před Gaslym.

40/57: Restart... Norris to zkoušel, ale Verstappen udržel pozici.

39/57: McLaren nyní 30 bodů, Ferrari 19.

Ver Nor Lec Pia Per Gas Rus Sai Čou Alo Mag Cun Alb Hul Law Ham Bot

37/57: SC provede jezdce pit lane....

36/57: Sainzova zastávka byla pomalejší.

35/57: Safety car... jezdci na čele míří do boxů.

35/57: Bottas přejel zrcátko a Sainz s Hamiltonem mají defekt!

35/57: Piastri v boxech.

33/57: McLaren by nyní získal 33 bodů, Ferrari 22. O titulu by se nerozhodlo.

32/57: Norris dojel Verstappena ale ten zařadil vyšší otáčky a drobně ujel.

30/57: Na trati je... zrcátko.

30/57: Hamilton se dostal drobně mimo trať.

24/57: A Russell v boxech! A byla to dlouhá zastávka – 7 sekund.

22/57: Verstappen dvě sekundy před Norrisem. Russell ztrácí na Norrise přes 6 sekund.

Ver Nor Rus Pia Lec Sai Per Ham Mag Gas

14/57: Alonso před Cunodou.

14/57: Penalizace 5 s pro Hamiltona.

12/57: Verstappen má náskok 2 sekundy.

11/57: Stroll odstoupil.

10/57: Hamilton vyšetřován kvůli startu.

9/57: Stroll dostává penalizaci 10 sekund.

6/57: Alonso se propadá... už je 12.

5/57: Piastri před Leclercem. Bottas a Lawson měli kontakt.

5/57: Restart....

4/57: SC zajede do boxů.

3/57: Na startu měli také kontakt Albon a Stroll.

2/57: A byl to právě jezdec Haasu, který kolizi způsobil. Naboural do Ocona a ten do Colapinta.

2/57: Hulk má svlečenou pneumatiku a byl v boxech.

Ver Nor Rus Lec Pia Sai Per Alo Ham Cun Mag Gas Bot Law Čou Alb Str Hul

1/57: Safety car. Ocon a Colapinto bourali.

Start: Do čela jde Verstappen, Russell se propadl na třetí místo za Norrise.

17:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

16:56: Pneumatiky pro start: Hülkenberg na tvrdých, ostatní na středních.

16:50: Russell o Verstappenovi: „Vím, že je (nešťastný). Už mi to řekl. Takže to bude v první zatáčce zajímavé,“ řekl pro Sky.

„Ale soustředíme se sami na sebe, pokusíme se dobře odstartovat a uvidíme, co dokážu.“

16:45: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 George Russell Mercedes 2 Max Verstappen Red Bull pen. 3 Lando Norris McLaren 4 Oscar Piastri McLaren 5 Charles Leclerc Ferrari 6 Lewis Hamilton Mercedes 7 Carlos Sainz Ferrari 8 Fernando Alonso Aston Martin 9 Sergio Pérez Red Bull 10 Kevin Magnussen Haas 11 Pierre Gasly Alpine 12 Kuan-jü Čou Sauber 13 Valtteri Bottas Sauber 14 Júki Cunoda RB 15 Lance Stroll Aston Martin 16 Alexander Albon Williams 17 Liam Lawson RB 18 Nico Hülkenberg Haas 19 Franco Colapinto Williams 20 Esteban Ocon Alpine

16:40: Strategie:

16:35: Menší chaos, na který doplatil Piastri. Po závodě bude vyšetřován za přejetí bílé čáry na vjezdu do boxů.

16:32: V Kataru se hůře předjíždí, ale jde to, jak ukázal včerejší sprint... tedy pokud nebude DRS vláček.

Podle simulací F1 mají McLaren, Ferrari a Red Bull prakticky stejné závodní tempo. Mercedes by měl ztrácet jen 1 desetinu.

16:26: Motorky jezdí v Kataru od roku 2004. F1 zde ale pojede potřetí. Vyhráli zde Hamilton a Verstappen. Oba po startu z pole position.

16:24: Dnes se může rozhoudnout o titulu mezi týmy.

McLaren dnes může získat titul. Stačí mu navýšit náskok na Ferrari o dalších 15 bodů a na Red Bull ztratit maximálně 22 bodů ze svého náskoku.

Teoreticky může na Ferrari stačit jen 14 bodů. McLaren ale dnes musí vyhrát.

Náskok by byl 44 bodů, což je přesně tolik, kolik lze získat v Abú Dhabí. V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet vítězství. Oba týmy letos vyhrály pětkrát. Pokud by McLaren dnes vyhrál, Ferrari ho může v počtu vítězství jen dorovnat a rozhodl by větší počet druhých míst, kde jednoznačně vede McLaren.

16:20: Jezdci se vydávají na startovní rošt.

16:20: Druhá řada bude patřit jezdcům McLarenu. Až za nimi odstartují jezdci Ferrari, mezi kterými bude Hamilton.

16:17: Kvalifikaci včera vyhrál Max Verstappen, ale z pole position odstartuje George Russell. Verstappen dostal penalizaci a na startu klesne o 1 místo.

„Kvalifikace byla velmi pozitivní. Zdá se, že auto funguje o něco lépe,“ řekl Verstappen pro Sky. „Doufám, že v závodě budeme konkurenceschopní a budeme bojovat vpředu.“

O tom, zda penalizace něco změní: „Ani ne. Pokusíme se bojovat o vítězství. Je to o jedno místo zpět, ale uvidíme, jak to dopadne.“

16:10: Vítejte u online přenosu z Grand Prix Kataru 2024.