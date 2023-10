V prvním tréninku na GP Kataru 2023 byl nejrychlejší Verstappen

V Kataru se jede jen jeden trénink. Nejrychlejší v něm byl Max Verstappen před oběma jezdci Ferrari.

Týmy a jezdci mají za sebou první a jediný trénink, který se jel za horkého a také pořádně větrného počasí. Vítr ovlivňuje aerodynamiku ale také dostává na trať písek.

První trénink se obešel bez větších problémů. Jen Lando Norris trefil jednu z polystyrenových cedulí. Viděli jsme také řadu výletů mimo trať.

Na začátku tréninku byl na čele většinu času George Russell. Okolo poloviny tréninku ho na čele nahradil Fernando Alonso.

Dvacet minut před koncem pak převzal vedení Piastri. Pořadí se ale měnilo i dál.

V posledních minutách většina (ale ne všichni) nasadili měkké pneumatiky. Nejrychlejší čas zajel Max Verstappen.

Kvalifikace na nedělní závod začíná v Kataru v 19:00.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:27.428 26 měkká 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:27.762 0.334 27 měkká 3 Charles Leclerc Ferrari 1:27.909 0.481 27 měkká 4 Fernando Alonso Aston Martin 1:27.919 0.491 28 střední 5 Sergio Pérez Red Bull 1:28.016 0.588 24 měkká 6 Júki Cunoda AlphaTauri 1:28.027 0.599 28 měkká 7 Nico Hülkenberg Haas 1:28.171 0.743 22 měkká 8 George Russell Mercedes 1:28.336 0.908 28 střední 9 Oscar Piastri McLaren 1:28.380 0.952 20 tvrdá 10 Lando Norris McLaren 1:28.441 1.013 24 tvrdá 11 Logan Sargeant Williams 1:28.550 1.122 25 měkká 12 Alexander Albon Williams 1:28.590 1.162 26 měkká 13 Lewis Hamilton Mercedes 1:28.679 1.251 26 střední 14 Lance Stroll Aston Martin 1:28.690 1.262 28 střední 15 Esteban Ocon Alpine 1:28.732 1.304 25 střední 16 Pierre Gasly Alpine 1:28.821 1.393 23 střední 17 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:29.041 1.613 27 měkká 18 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:29.106 1.678 29 měkká 19 Liam Lawson AlphaTauri 1:29.238 1.810 29 měkká 20 Kevin Magnussen Haas 1:29.502 2.074 26 měkká

Průběh

16:32: Další pokus Leclerca ho dostává na třetí místo za Verstappena a Sainze.

16:30: Leclerc bojoval s přetáčivostí a je čtvrtý.

16:29: Hamilton pročistil únikovou zónu.

16:28: Verstappen první...

16:27: Jezdci Red Bullu, Ferrari na měkkých. Týmy to nechávají na poslední chvíli, aby byly co nejblíže večerním podmínkám.

16:26: Alonso opět na čele...

16:24: Hülkenberg se dostává na měkkých na druhé místo.

16:22: Další jezdci nasazují měkké pneumatiky. Ze špičky ale zatím nikdo.

16:21: Albon se dostal do únikové zóny...

16:19: Jezdci Williamsu jako první nasadili měkké pneumatiky.

16:15: Leclerc přebírá vedení...

16:10: Piastri přebírá vedení...

16:03: Leclerc se vrací na trať.

15:56: Leclerc si stěžoval na podivný zvuk svého vozu. Je v boxech.

15:54: Vedení přebírá Alonso.

15:52: Russell zajel do boxů a přišel o vedení. Na čele Leclerc před Verstapenem a Alonsem.

15:49:

Rus Ver Alo Lec Ham Per Sai Nor Pia Hul Bot Str Cun Čou Law Gas Mag Alb Sar Oco

15:48: Vedení převzdal Verstappen, ale hned se na první místo vrátil Russell. Všíchni na čele jezdí na tvrdých pneumatikách.

15:44: Do vedení se vrací Russell...

15:44: Alonso převzal vedení.

15:43: Norris trefil polystyrenovou ceduli u tratě...

15:38: Jezdci vyjeli na středních a tvrdých pneumatikách. Nejrychlejší zatím Russell.

15:37: Carlos Sainz říká, že jeho táta (legenda rallye Carlos Sainz starší) by si v těchto podmínkách vedl dobře..

15:35: Verstappen si stěžuje, že okruh klouže... jen dodejme, že kromě větru se v Kataru nejedou dobrovodné série, které by trať vyčistily.

15:34: Ferrari mělo nějaký problém se senzorem ve voze Sainze, ale už by mělo být vše ok.

15:33: Vítr nyní přesáhl 32 km/h.

15:30: Trénink začíná...

15:21: Teplota vzduchu 35 °C, trať má 42 °C.

15:13: Júki Cunoda navíc zmínil další potenciální problém – obrubníky.

15:09: Bude to výzva! Ona je to výzva vždy, ale tentokrát o dost větší. F1 jela v Kataru už před dvěma lety, ale to byla jiná generace vozů a také jiná trať. Okruh Losail dostal nový povrch ale také nové obrubníky apod.

Týmy mají jen jeden trénink, který je pojede v katarské výhni. Večer (kvalifikace, sprint, závod) budou teploty nižší.

Navíc od rána v Kataru fouká, což samozřejmě ovlivňuje aerodynamiku a také to dostává na trať písek.

15:08: Vítejte u online přenosu z prvního tréninku na GP Kataru 2023.