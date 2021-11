V prvním tréninku na GP Kataru 2021 byl nejrychlejší Verstappen

První trénink byl v Kataru ve znamení vysokých teplot a sběru prvních dat. Pořadí tak není příliš reprezentativní.

V průběhu tréninku jsme viděli několik drobnějších výletů. O ten asi největší se postaral v závěru tréninku Mick Schumacher.

Jezdci si budou muset na okruhu Losail dávat pozor na traťové limity. Hlídají se hned na pěti místech.

Technické problémy potkaly po polovině tréninku Lance Strolla. Kvůli problémům s brzdami musel zpět do boxů. Problémy řešil tým také u Fernanda Alonsa. Ten se ale později na trať vrátil. Lando Norris se pak musel vrátit do boxů poté, co se projel po obrubníku v 15. zatáčce.

Nejrychlejší čas zajel v prvním tréninku Max Verstappen.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:23.723 22 měkká 2 Pierre Gasly AlphaTauri 1:24.160 0.437 28 měkká 3 Valtteri Bottas Mercedes 1:24.194 0.471 24 měkká 4 Lewis Hamilton Mercedes 1:24.509 0.786 21 měkká 5 Júki Cunoda AlphaTauri 1:24.648 0.925 27 měkká 6 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:24.713 0.990 26 měkká 7 Charles Leclerc Ferrari 1:24.790 1.067 27 měkká 8 Sergio Pérez Red Bull 1:24.915 1.192 22 měkká 9 Esteban Ocon Alpine 1:24.972 1.249 23 střední 10 Lando Norris McLaren 1:25.215 1.492 19 střední 11 Daniel Ricciardo McLaren 1:25.291 1.568 24 měkká 12 Sebastian Vettel Aston Martin 1:25.328 1.605 19 měkká 13 Nicholas Latifi Williams 1:25.688 1.965 24 měkká 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:25.757 2.034 23 měkká 15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:25.828 2.105 25 měkká 16 George Russell Williams 1:25.871 2.148 24 měkká 17 Fernando Alonso Alpine 1:25.905 2.182 21 tvrdá 18 Mick Schumacher Haas 1:26.699 2.976 21 měkká 19 Lance Stroll Aston Martin 1:26.712 2.989 11 tvrdá 20 Nikita Mazepin Haas 1:27.500 3.777 16 měkká

Průběh

12:29: Schumacher se projel kačírkem.

12:28: Mercedes povolal Hamiltona do boxů kvůli problému s vozem, ten chtěl pokračovat.

12:14: Norris si zaskákal po obrubníku v 15. zatáčce. Pracuje se také na voze Alonsa.

12:08: A od Bottase přebírá vedení Verstappen.

12:06: Bottas převzal vedení...

12:05: Stroll hlásí problémy s brzdami, vrací se do boxů.

12:04: Cunoda jde do vedení – na měkkých.

11:54:

Ver Nor Bot Ham Gas Lec Oco Ric Sai Per Cun Vet Lat Alo Str Gio Rai Rus Msc Maz

11:44: Verstappen se dostává do čela – 1:24.998.

11:41: Hamilton si myslí, že má nedostatek výkonu.

11:39:

Gas Sai Ric Ver Bot Lec Nor Per Gio Cun

11:37: Ocon jezdí na měkkých, ostatní na středních a tvrdých.

11:35: Na trati všichni kromě Latifiho, Alonsa a Russella.

11:30: Jezdci se vydávají na trať.

11:25: Teplota trati je 42 °C, vzduch má 28 °C.

11:22: Vítejte u online přenosu z prvního tréninku v Kataru.