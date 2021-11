Hamilton v kvalifikaci rozdrtil konkurenci. Pérez nepostoupil do Q3

Z první části kvalifikace nepostoupili Räikkönen, Latifi, Giovinazzi, Schumacher a Mazepin. Pierre Gasly, který byl po celý víkend rychlý, postoupil do druhé části na střední směsi.

Ve druhé části vyjela většina jezdců na střední směsi, ale do třetí části na této směsi postoupili jen jezdci Mercedesu, Verstappen a Sainz. Do Q3 se překvapivě nedostali Leclerc a Pérez. Dále také Stroll, Ricciardo a Russell.

Ve třetí části se na první místo dostal Hamilton, který ve druhém pokuse ještě zrychlil. Druhý skončil Verstappen, který ale ztratil téměř půl sekundy.

Ve druhé řadě budou Bottas a Gasly. Zatím skvělý víkend Gaslyho pokazil až závěr kvalifikace. Jezdci AlphaTauri se rozletělo přední křídlo a došlo i k poškození pneumatiky. Gasly nebyl jediný, kdo měl podobný problém. V první části si přední křídlo poškodil také Mazepin. Jezdci měli už v pátek problémy při přejezdu přes obrubníky.

Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Lewis Hamilton Mercedes 2 Max Verstappen Red Bull 3 Valtteri Bottas Mercedes 4 Pierre Gasly AlphaTauri 5 Fernando Alonso Alpine 6 Lando Norris McLaren 7 Carlos Sainz Jr. Ferrari 8 Júki Cunoda AlphaTauri 9 Esteban Ocon Alpine 10 Sebastian Vettel Aston Martin 11 Sergio Pérez Red Bull 12 Lance Stroll Aston Martin 13 Charles Leclerc Ferrari 14 Daniel Ricciardo McLaren 15 George Russell Williams 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 17 Nicholas Latifi Williams 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 19 Mick Schumacher Haas 20 Nikita Mazepin Haas

Třetí část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.827 6 měkká 2 Max Verstappen Red Bull 1:21.282 0.455 6 měkká 3 Valtteri Bottas Mercedes 1:21.478 0.651 6 měkká 4 Pierre Gasly AlphaTauri 1:21.640 0.813 5 měkká 5 Fernando Alonso Alpine 1:21.670 0.843 6 měkká 6 Lando Norris McLaren 1:21.731 0.904 6 měkká 7 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:21.840 1.013 6 měkká 8 Júki Cunoda AlphaTauri 1:21.881 1.054 6 měkká 9 Esteban Ocon Alpine 1:22.028 1.201 6 měkká 10 Sebastian Vettel Aston Martin 1:22.785 1.958 6 měkká

16:01: Gasly přišel o přední křídlo....

16:00: Verstappen vylepšuje čas, ale i tak ztrácí 0,5 s.

15:59: Hamilton nejrychlejší ve všech sektorech.

15:53:

Ham Ver Bot Gas Alo Sai Nor Cun Oco Vet

15:49: Hamilton první, Verstappen druhý se ztrátou 0,162 s.

Druhá část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:21.682 6 střední 2 Pierre Gasly AlphaTauri 1:21.728 0.046 6 měkká 3 Fernando Alonso Alpine 1:21.894 0.212 6 měkká 4 Max Verstappen Red Bull 1:21.984 0.302 6 střední 5 Valtteri Bottas Mercedes 1:21.991 0.309 6 střední 6 Esteban Ocon Alpine 1:22.012 0.330 6 měkká 7 Júki Cunoda AlphaTauri 1:22.058 0.376 6 měkká 8 Sebastian Vettel Aston Martin 1:22.146 0.464 6 měkká 9 Lando Norris McLaren 1:22.216 0.534 8 měkká 10 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:22.241 0.559 6 střední 11 Sergio Pérez Red Bull 1:22.346 0.664 6 měkká 12 Lance Stroll Aston Martin 1:22.460 0.778 6 měkká 13 Charles Leclerc Ferrari 1:22.463 0.781 6 měkká 14 Daniel Ricciardo McLaren 1:22.597 0.915 7 měkká 15 George Russell Williams 1:22.756 1.074 6 měkká

15:45: Na střední směsi postoupili do Q3 oba jezdci Mercedesu, Verstappen a Sainz.

15:41: Nepostoupí Pérez, Stroll, Leclerc, Ricciardo, Russell.

15:41: Pérez a Leclerc končí!

15:37: Někteří jezdci přešli na měkké.

15:32:

Ham Gas Ver Bot Cun Alo Oco Sai Vet Str Nor Per Rus Ric Lec

15:27: Paradoxně nyní jezdci AlphaTauri na měkkých. Také Russell..

15:27: Většina jezdců na střední směsi...

První část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:21.901 6 měkká 2 Max Verstappen Red Bull 1:21.996 0.095 6 měkká 3 Valtteri Bottas Mercedes 1:22.016 0.115 8 měkká 4 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:22.304 0.403 9 měkká 5 Sergio Pérez Red Bull 1:22.398 0.497 6 měkká 6 Fernando Alonso Alpine 1:22.422 0.521 6 měkká 7 Júki Cunoda AlphaTauri 1:22.458 0.557 6 měkká 8 Pierre Gasly AlphaTauri 1:22.535 0.634 8 střední 9 Sebastian Vettel Aston Martin 1:22.549 0.648 9 měkká 10 Lance Stroll Aston Martin 1:22.551 0.650 9 měkká 11 Esteban Ocon Alpine 1:22.565 0.664 6 měkká 12 Daniel Ricciardo McLaren 1:22.688 0.787 8 měkká 13 Charles Leclerc Ferrari 1:22.742 0.841 9 měkká 14 Lando Norris McLaren 1:22.839 0.938 7 měkká 15 George Russell Williams 1:22.863 0.962 10 měkká 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:23.156 1.255 9 měkká 17 Nicholas Latifi Williams 1:23.213 1.312 10 měkká 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:23.262 1.361 8 měkká 19 Mick Schumacher Haas 1:23.407 1.506 9 měkká 20 Nikita Mazepin Haas 1:25.859 3.958 9 měkká

15:23: Gasly postoupil do Q2 na střední směsi. Není to důležité, ale je to zajímavé...

15:20: Nepostoupí Räikkönen, Latifi, Giovinazzi, Schumacher, Mazepin

15:19: Leclerc se zachraňuje na poslední chvíli. Hamilton na prvním místě.

15:16: Leclerc přišel o svůj čas kvůli traťovým limitům. Je 15.

15:13: Bottas překonal Hamiltona, ale na první místo jde Verstappen. Tři jezdci v 0,023 s.

15:08: Hamilton první, druhý Verstappen ztrácí 0,2 s.

15:05: Další problémy Mazepina, má poškozené přední křídlo.

15:00: Začíná kvalifikace...

14:58: Favoritem na pole position je určitě Mercedes, který byl zatím o 3-4 desetiny před Red Bullem.

14:55: Vítejte u online přenosu z kvalifikace na GP Kataru.