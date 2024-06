Online: Velká cena Kanady 2024

27/70:

Ver Rus Nor Pia Ham Alo Cun Str Oco Ric Alb Lec Bot Sai Mag Gas Per Hul Čou

27/70: Norris nestihl zajet do boxů hned, a tak se propadl na třetí místo za Verstappena a Russella.

26/70: Hamilton se v boxech dostal před Alonsa. Norris v boxech.

25/70: Jezdci míří do boxů.... Norris zůstal na trati.

25/70: safety car... Sargeant bourá...

24/70: žluté vlajky...

23/70: Norris ujíždí Verstappenovi... už je to 6,2 s.

22/70: Leclerc se propadl mimo body... je před ním i Cunoda.

22/70: Russell brzy zřejmě přijde o další pozici. Blíží se hladový Australan a Ricciarda tedy nemyslíme...

21/70: Norris přebírá vedení! Russell přišel o dvě pozice, předjel ho i Verstappen.

21/70: Norris druhý!

20/70: Verstappen nyní může také využít DRS za Russellem.

20/70: Albon před Cunodou.

18/70: DRS je povolené!

18/70: Velmi rychlý je také Piastri, který je nyní 6,5 s za kolegou.

18/70: Red Bull lobuje u ředitele závodu, aby povolil DRS... no je otázka, zda by se jim to teď líbilo. Norris ztrácí 0,6 s.

17/70: Verstappen chyboval. Russell odjel a má za sebou Norrise.

14/70: Penalizace pro Ricciarda... s ohledem mírný trest to asi nebude ulitý start, možná špatné postavení ve startovním boxu.

14/70: Verstappen těsně za Russellem. Dojíždí je Norris, je to 5 sekund.

14/70: Penalizace 5 sekund pro Ricciarda kvůli startu.

13/70: Hülkenberg se propadá a míří do boxů...

11/70:

Rus Ver Nor Pia Alo Ham Hul Ric Str Lec Cun Alb Sai Mag Oco Per Gas Bot Čou Sar

10/70: U Ricciarda je prověřován ulitý start.

9/70: Verstappen dojíždí Russella. Norris na něj ztrácí už přes 7 sekund.

8/70: A pneumatiky nebyly připravené... zastávka trvala 8 sekund. Magnussen 14.

8/70: Magnussen v boxech ze čtvrtého místa.

7/70: Alonso mimo trať, Hamilton mimo trať.

6/70: Sargeant ve zdi.... ale vycouval a pokračuje.

6/70: žluté vlajky...

5/70: Ferrari vidí něco „divného“ na motoru Leclerca.

4/70: Gasly, Pérez měli po startu kontakt, který se ale podle řed. závodu nebude vyšetřovat.

3/70: Magnussen třetí, 3 sekundy za Norrisem. Russel ujíždí Verstappenovi, je to 2,6 s.

3/70: Magnussen je pátý a útočí na Piastriho...

3/70: Hulk desátý před Leclercem.

2/70: Leclerc mimo trať, propadl se na desáté místo. Magnussen letí.

2/70: Magnussen postupuje... je sedmý.

1/70: Magnussen na modrých už osmý....

1/70:

Rus Ver Nor Pia Alo Ham Ric Str Lec Mag

1/70: Start: na čele se pořadí nemění, Ricciardo se propadl o dvě pozice.

20:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola...

19:59: Prší...

19:58: Jezdci Haasu mají pneumatiky do mokra, ostatní přechodné.

19:52: Na Oconově voze se pracuje... údajně problém s obtokovým ventilem (wastegate).

19:51: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 George Russell Mercedes 2 Max Verstappen Red Bull 3 Lando Norris McLaren 4 Oscar Piastri McLaren 5 Daniel Ricciardo RB 6 Fernando Alonso Aston Martin 7 Lewis Hamilton Mercedes 8 Júki Cunoda RB 9 Lance Stroll Aston Martin 10 Alexander Albon Williams 11 Charles Leclerc Ferrari 12 Carlos Sainz Ferrari 13 Logan Sargeant Williams 14 Kevin Magnussen Haas 15 Pierre Gasly Alpine 16 Sergio Pérez Red Bull 17 Nico Hülkenberg Haas 18 Esteban Ocon Alpine pen. Monako box Valtteri Bottas Kick Sauber box Kuan-jü Čou Kick Sauber

19:47: Pravděpodobnost deště je podle FIA 100 %.

19:41: Sargeant dostal informaci, že dělí déšť přijde krátce před startem do zahřívacího kola...

19:40: Aktuálně zase neprší, ale je mokro... strategie tak nemá smysl řešit, ale podívejme se, kolik pneumatik jezdci mají.

19:34: Ze špičky (na roštu) tady má nejvíce vítězství McLaren, ale poslední je už 12 let staré. Mercedes tady vyhrál 4krát (naposledy v roce 2019) a Red Bull také 4krát – naposledy vloni.

19:32: Kvalifikace se nepovedla ani Pérezovi, který odstartuje ze 16. místa. Až poslední bude i s penalizací z Monaka Esteban Ocon. Francouz, který na konci roku končí u Alpine, prozradil, že má těžší vůz než Gasly a to už „pár závodů“. V budoucnu se mají prohodit.

19:23: Tak ne všichni vyjeli na mokrých na startovní rošt. Piastri jede na přechodných a na první pohled se s vozem pere méně než týmový kolega, který jede na pneumatikách do mokra.

19:22: Jezdci Ferrari odstartují z prvního a druhého místa... ale ve druhé desítce. Kvalifikace jim nevyšla a vypadli v Q2. Leclerc pro Sky Sports odhalil své cíle.

„Včera to nebylo snadné, ale dnes je počasí dost nepředvídatelné, což nám dává možnost vrátit se nahoru. Musíme tuto příležitost využít správným způsobem. Kdybychom se dostali na stupně vítězů, bylo by to úžasné, ale reálně je první pětka dobrým cílem na trati, jako je tato, a s výkonností, jakou jsme měli doposud. Ale pódium je dnes mým cílem.“

19:20: Jezdci se vydávají na startovní rošt. Obuté mají pneumatiky do mokra.

19:19: Za nimi odstartuje Daniel Ricciardo, který potřebuje dobrý výsledek jako sůl. Včera RB potvrdil, že Cunoda zůstává. U druhé sedačky to bude mezi Ricciardem a Lawsonem.

19:17: Jen 6,6 % našich čtenářů na síti X si myslí, že vyhraje Russell. Od roku 2015 jsme tady viděli 6 vítězství z pole position a jedno ze druhého místa. Není to ale Monako. Uvidíme, jak na tom budou mercedesy v závodě, ale celý víkend jsou poměrně silné. Přesto bude asi větším favoritem Max Verstappen. Do hry o vítězství se ale chtějí zapojit také jezdci McLarenu, kteří startují ze druhé řady.

19:16:

19:14: Z pole position dnes odstartuje překvapivě George Russell. Včera to byla hodně podivná kvalifikace s netradičním výsledkem. Russell i Verstappen zajeli stejný čas, ale Russell ho zajel dříve.

19:09: Bravi v rozhovoru s Adamem Cooperem potvrdil, že Sauber nasadil křídla s vyšším přítlakem. Podle něj je to riskantní, ale je to jediná šance, jak získat body.

19:08: Oproti kvalifikaci došlo ke změně. Jezdci Sauberu, kteří se původně kvalifikovali na 17. a 19. místě, odstartují z boxů. V režimu parc fermé nasadili jinou (starší) verzi zadního křídla.

19:06: Tak prší....

19:05: V Montrealu pršelo. Nyní neprší, ale trať je mokrá a do startu závodu by ještě mělo lehce pršet.

19:00: Vítejte u online přenosu z Grand Prix Kanady 2024