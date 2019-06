Vettel byl v cíli GP Kanady 2019 první, ale po penalizaci vyhrává Hamilton

Kvalifikaci na Velkou cenu Kanady vyhrál Sebastian Vettel. Vedle něj z první řady odstartoval Lewis Hamilton. Druhá řada patřila Leclercovi a Ricciardovi, třetí Gaslymu a Bottasovi.

Verstappen se po nehodě Magnussena nedostal do Q3, ale nakonec startoval z devátého místa.

Závod

Po startu se pořadí na čele příliš neměnilo. Jen Bottas se propadl za Hülkenberga na sedmé místo.

Start se neobešel bez problémů. Alexander Albon musel k mechanikům pro nové křídlo po strkanici, do které byli zapojeni také Giovinazzi a Pérez.

Bizarní vyústění měl kontakt pro Grosjeana, kterému se kus Albonova křídla zachytil do jeho svatozáře a musel ho rukou za jízdy uvolňovat.

Max Verstappen se snažil dostat před Landa Norrise, což se mu povedlo po sedmi kolech. O tři kola později Norris odstoupil poté, co se mu ulomilo zadní kolo.

Sebastian Vettel zajel ze špičky do boxů jako první ve 27. kole. Hamilton ho následoval o dvě kola později, čímž na Vettela ztratil. Před zastávkami se jeho ztráta pohybovala okolo dvou sekund, po zastávce byla pět sekund. Hamilton ale dokázal Vettela během pár kol zase dojet.

Ještě později zajel k mechanikům Leclerc, který se vrátil na trať za Verstappenem, který startoval na tvrdé směsi a stavěl později. Leclerc si s Verstappenem dokázal hravě poradit. Více trápení zažil Bottas, který se musel dostávat před Ricciarda. Ten stavěl po pár kolech, protože startoval na měkkých pneumatikách.

Mezi Vettelem a Hamiltonem to začalo být velmi těsné. Dlouho byl rozdíl menší než sekunda. Vettel dvacet kol před koncem chyboval, vyjel na trávu a při návratu na trať se svým značně rozvlněným vozem málem naboural do Hamiltona. Vettelův manévr se nelíbil sportovním komisařům, kteří mu udělili penalizaci pěti sekund.

Vettel si ve zbývajících kolech nedokázal vybudovat dostatečný náskok, takže v cíli závodu sice byl první, ale vítězství bral Lewis Hamilton.

Renault proměnil slušné startovní pozice v šesté a sedmé místo a solidní body. Osmý dojel Gasly, který ale už dostal kolo.

Spokojený mohl být také Lance Stroll, který na domácí půdě před zraky svých fanoušků a rodiny získal dva body.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas/ztráta Kola Body 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:29:07.084 70 25 2 Sebastian Vettel Ferrari 3.658 70 18 3 Charles Leclerc Ferrari 4.696 70 15 4 Valtteri Bottas Mercedes 51.043 70 13 5 Max Verstappen Red Bull 57.655 70 11 6 Daniel Ricciardo Renault 1 kolo 69 8 7 Nico Hülkenberg Renault 1 kolo 69 6 8 Pierre Gasly Red Bull 1 kolo 69 4 9 Lance Stroll Racing Point 1 kolo 69 2 10 Daniil Kvyat Toro Rosso 1 kolo 69 1 11 Carlos Sainz Jr. McLaren 1 kolo 69 12 Sergio Pérez Racing Point 1 kolo 69 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 kolo 69 14 Romain Grosjean Haas 1 kolo 69 15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1 kolo 69 16 George Russell Williams 2 kola 68 17 Kevin Magnussen Haas 2 kola 68 18 Robert Kubica Williams 3 kola 67 - Alexander Albon Toro Rosso 59 - Lando Norris McLaren 8

Průběh

Cíl: Vettel projíždí první cílovou čárou, ale vítězí Hamilton. Třetí Leclerc.

69/70: Bottas si jede pro extra bod.

68/70: Stroll devátý...

67/70: Bottas v boxech, zkusí zajet nejrychlejší kolo.

67/70: A Stroll desátý, bral by doma bod.

65/70: Leclerc 8 sekund za Vettelem, takže ten se před Vettela nedostane. Monačanovi to nejede tak dobře, i když ztráta vznikla hlavně pozdní zastávkou. Leclerc jede v Kanadě podruhé v životě.

65/70: Pierre Gasly dostal kolo. Co dodat...

64/70: Hamilton ztrácí 0,8 s.

63/70

Vet Ham Lec Bot Ver Ric Hul Gas Sai Stro

63/70: Albon odstupuje...

62/70: A Vettel se místo ujíždění věnuje projevům.

61/70: Zatím to vypadá, že to bude po hodně dlouhé době poprvé, kdy penalizace připraví jezdce o vítězství.

60/70: Vettel potřebuje najet 5 sekund.

58/70: Leclerc zrychluje... ale je to 8,7 s.

58/70: Vettel dostává 5 sekund penalizaci... za nebezpečný návrat na trať.

57/70: Hamilton chybuje a najednou je to 2,8 s.

56/70: Magnussen si stěžuje, že něco tak hrozného ve své kariéře ještě nezažil. Není spokojený se svým vozem.

54/70: U jmen Vettela a Hamiltona oranžové ikonky... jsou vyšetřování, ale reálně samozřejmě jen Vettel.

54/70: Verstappen před oběma renaulty. Nyní má před sebou 15,4 s Bottase.

52/70: Vettel trochu ožil, zajel nejrychlejší kolo...

51/70: Verstappen už mezi renaulty...

51/70: Vettel je vyšetřován.

49/70: Verstappen v boxech, vrací se na 7. místo za oba renaulty.

49/70: Hamilton si na to už stěžuje...

49/70: Vettel nedobrzdil do zatáčky, dostal se na trávu, ale udržel se před Hamiltonem.

47/70: Hamilton je hodně blízko.

46/70: Vettel dostal informaci, že čísla na volantu jsou správná, měl by se podle toho chovat. Nevíme, o co jde, ale čísla sportky to asi nebudou...

41/70: Leclerc ztrácí na dvojici 12 sekund. Má sice čerstvější pneumatiky, ale to mu asi moc nepomůže.

40/70: Hamilton probrzdil...

LAP 41/70



Hamilton closes up behind Vettel... 👀



But this little lock-up sets him back a few tenths#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/1UyUBWEowC — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

39/70: Hamilton může používat DRS

39/70:

Vet Ham Lec Ver Bot Ric Hul Str Gas Sai

38/70: Ale teď je už Bottas před Ricciardem

38/70: Bottas se snaží, ale forchecking Ricciarda je forchecking Ricciarda.

37/70: Hamilton je už zase asi dvě sekundy za Vettelem.

35/70: Leclerc před Verstappenem. Bottas má s Ricciardem větší problémy.

34/70: Leclerc vyjel těsně za Verstappenem. Na Hamiltona ztrácí 11 sekund.

33/70: Leclerc v boxech.

32/70: Ostrý souboj Péreze a Grosjeana.

32/70: Leclerc stále na trati.

31/70: Giovinazzi v boxech

31/70: Bottas v boxech

30/70: A Hamilton po zastávce ztrácí 5 sekund na Vettela.

29/70: Hamilton v boxech

28/70: Hamilton zůstává na trati. Vettel zajel nejrychlejší čas v prvním sektoru.

27/70: Je to trochu dříve, než očekávalo Pirelli.

27/70: Vettel v boxech

23/70: první čtyři jezdci a Grosjean jedou na střední, zbytek na tvrdé...

21/70: Leclerc zajel nejrychlejší kolo závodu, na Hamiltona ztrácí asi 3,3 s,

19/70: Ale špička už předjíždí jezdce o kolo zpět, takže rozestupy se mění.

19/70: Hamilton zrychluje, 1,7 s. Pokusí se o undercut?

18/70:

Vet Ham Lec Bot Ver Ric Hul Stro Gas Gio

17/70: A jezdec Renaultu v boxech...

16/70: Hülkenbergovi asi neřekli, že jede na měkkých. Zůstává na trati a jeho časy nejsou špatné.

15/70: Vettel má aktuálně na Hamiltona náskok 2,3 s

12/70: Vypadá to, že se Norrisovi se ulomilo kolo samo od sebe... kontakt se zdí tam nebyl.

11/70: Verstappen by se rád dostal před Bottase.

11/70:

Vet Ham Lec Hul Bot Ver Kvy Stro Per Gio

10/70: Hülkenberg je poslední na měkkých na trati.

10/70: Norris končí, má ulomené pravé zadní kolo...

LAP 9/70



Lando Norris's race is over 😩



His McLaren develops some unwanted, fiery three-wheel steering 🔥

#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/c4tX9v0Xmw — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

9/70: Ricciardo už byl také v boxech.

8/70: O tomhle se bude mluvit... kus předního křídla Albona na halo Grosjeana...

Albon's front wing 🧲 Grosjean's Halo



Romain got some unwanted aerodynamic tweaks at Turn 1!#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/ROV8URhD2O — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

8/70: Gasly v boxech. Brzy pojedou i další, kteří startovali na měkkých.

7/70: Verstappen před Norrisem.

7/70: Räikkönen v boxech.

6/70: Ricciardo už ztrácí na Leclerca 5 sekund. Špička ujíždí.

4/70: Verstappen stále za Norrisem, který jede na měkkých pneumatikách.

3/70: Sainz v boxech.

2/70: Albon v boxech pro nové křídlo po kontaktu s Pérezem a Giovinazzim.

2/70: Verstappen zůstává devátý.

Start: Na prvních pěti místech se pořadí nemění. Bottas spadl za Hülkenberga.

20:13: podle Mercedesu není na voze problém.

20:11: Hamilton si stěžuje na problémy...

20:10: jezdci se vydávají do zahřívacího kola

20:08: Ricciarda či Gaslyho uvidíme v boxech asi hodně brzdy. Startují na měkké.

20:07: Verstappen, Giovinazzi, Stroll, Magnussen startují na tvrdé.

20:00: na voze Hamiltona se ještě před chvílí pracovalo.

19:55: Teploty jsou dnes vyšší než v předešlých dnech. Vzduch má 28 °C a trať 51 °C.

19:48: Jezdci Ferrari a Mercedesu startují na středí. V zajímavé situaci je Verstappen. Nedostal se do Q3, ale nakonec startuje devátý a může nasadit libovolnou novou směs.

19:46: Strategie: trať se hodně vyvíjí, může vyjet safety car. Pirelli odhaduje, že: jezdci startující na střední budou stavět okolo 35. až 40. kola. Jezdce, kteří odstartují na měkké, uvidíme u mechaniků už po 5 až 8 kolech. V obou případech se bude přezouvat na tvrdou směs. Dvě zastávky jsou také možné, ale jde spíše o pomalejší variantu.

19:34: Jezdci se vydávají na trať.

Here we go, both cars leave the garage for an installation lap before heading to the grid. #RSspirit #CanadianGP #RACEday pic.twitter.com/PrR8WBk1nd — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) June 9, 2019

19:32: Hamilton vyhrál v Kanadě celkem šestkrát. Pokud by dnes vyhrál, vyrovnal by rekord Schumachera, který zde vyhrál sedmkrát. Sebastian Vettel vyhrál dvakrát. Další jezdci mají maximálně jedno vítězství.

19:29: Mercedes v Kanadě nasadil nové motory a musel řešit už tři problémy. V pátek potkala Bottase ztráta tlaku paliva, ale to prý s novou specifikací nesouviselo. V sobotu vybouchl motor ve voze Strolla a před závodem došlo k úniku hydraulické kapaliny na voze Hamiltona. Tým už problém vyřešil.

19:25: Sebastian Vettel odstartuje do závodu letos poprvé z pole position. Získá Ferrari letošní první vítězství? V Bahrajnu mu bylo blízko, ale Leclerca připravil o vítězství problém s motorem.

Foto: Getty Images / Charles Coates