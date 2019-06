V posledním tréninku diktovalo tempo Ferrari. Nejrychlejší čas zajel Vettel

V prvních minutách bylo už tradičně velmi málo aktivity. Většina jezdců se vydala na trať až po dvaceti minutách.

O nejrychlejší čas se přetahovali jezdci Mercedesu a Ferrari, ale po většinu tréninku měli navrch jezdci maranellské stáje. V pátek měli jezdci velké problémy s červenými měkkými pneumatikami, které vydržely jen pár kol.

V posledním tréninku byla trochu nižší teplota než ve druhém tréninku (trať 40 °C), ale tak trať už byla méně zaprášená. Jezdci dokázali na stejné sadě pneumatik zrychlovat několik kol po sobě.

Nejrychlejší čas nakonec zajel Sebastian Vettel, který o 0,139 s porazil týmového kolegu.

Technické problémy potkaly Lance Strolla. Z jeho vozu vyšlehly plameny. Naštěstí byl Stroll blízko vjezdu do boxů, a tak mohl hned zamířit k mechanikům. Odjel jen jedno kolo. Podle Racing Pintu se jednalo o únik hydraulické kapaliny.

Kvalifikace začíná v Montrealu ve 20:00 našeho času.

17:51: A Vettel jde do čela: 1:10.843

17:50: Vettel se nechce nechat zahanbit. Rozjel rychlé kolo.

17:48: Leclerc ještě zrychlil... 1:10.982 a nejrychlejší časy v posledních dvou sektorech.

17:47: Hamilton nejrychlejší v prostředním sektoru, jde 0,178 s za Leclerca.

17:46: Vettel 1:11.478, ale Leclerc 1:11.058

17:45: na trati oba jezdci Ferrari i Mercedesu.

17:44: Bottas překonal Vettela o 0,026 s

17:43: Bottas nejrychlejší v prvních dvou sektorech a první místo – 1:11.531

17:39:

17:35: Týmy mají v nových boxech problém s podlahou, která je trochu mobilní...

17:30: Vettel první – 1:11.557

17:28: Plameny a kouř z vozu Strolla. Tým prověřuje únik hydraulické kapaliny.

🔥😮



Replays show flames spewing from the rear of Stroll's car just before he returned to the pits #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/g9R0dQiFoT