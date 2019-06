První trénink v Kanadě ovládl Mercedes. Soupeři ale nenasadili měkké pneumatiky

Formule 1 si odskočila do Kanady. Na jezdce a týmy čekaly trochu nižší teploty, nové boxy a také velmi zaprášená trať. Právě podmínky na trati možná dělaly některým jezdcům problémy.

Na trati se roztočil Sebastian Vettel, Gasly i mnozí další zablokovali kola. Nejhůře dopadl Giovinazzi, který po hodinách boural. Na trati byl vyhlášený virtuální safety car.

V prvním tréninku se týmy věnovaly testům nových dílů. Mercedes nasadil ve všech vozech nový motor. Jezdci Ferrari nasadili nová turba a MGU-H.

Bottas měl ke konci tréninku problém s tlakem paliva ve svém motoru. Většina jezdců odjela většinu kol na střední směsi. Někteří a to včetně jezdců Ferrari a Red Bullu vůbec nenasadili měkké pneumatiky.

V prvním tréninku jsme viděli na trati dva domácí jezdce. Strolla doplnil Latifi, který jezdil s vozem Roberta Kubicy. Polák se vrátí do vozu už ve druhém tréninku.

Nejrychlejší čas zajel Lewis Hamilton před Valtteri Bottasem a Charlesem Leclercem.

17:30: konec prvního tréninku...

17:26: Bottas si stěžuje na svůj motor, vypadá to na tlak paliva.

17:10: Vettel v hodinách.

17:06: Norris jezdí zatím dokonce jen na tvrdé.

17:05: Leclerc třetí, ztrácí 8 desetin, ale Ferrari zatím jezdí jen sna střední směsi.

17:02: VSC končí

16:59: Smyk a náraz do zdi levým kolem.

16:58: VSC, Giovinazzzi boural

16:58: Gasly se vydal do únikové zóny poté, co zablokoval kola.

16:53: U Verstappena se pracuje na podloze. Neměl by to být ale asi problém nebo poškození. Gasly testuje nějaké úpravy a nový difuzor. Verstappen přejde na tuto verzi také.

16:45: jezdci vracejí sadu pneumatik, takže dění na trati tradičně po 40 minutách na chvíli ustalo.

16:45:

16:38: Hamilton přebral vedení, ale jen na chvíli. První opět Bottas 1:13.001.

16:35: Bottas 1:13.229

16:35: Bottas má rozjeté rychlé kolo, takže to už dlouho platit nebude.

16:34: Hamilton a Bottas zajeli identický čas – 1:13.495

16:31: Grosjean v hodinách...

16:30: Bottas přebírá vedení, 1:14.160

16:28: na trati se hodně práší...

16:26: na čele Sainz před Verstappenem a Räikkönenem.

16:18: Verstappen a jezdci Mercedesu ještě nevyjeli.

16:10: na trati opět nějaký ten svišť.

16:08: teplota vzduchu jen 18 stupňů, trať má 29.

16:04: Lando Norris si jako první zapsal čas.

16:00: Sainz jako první na trati.

15:58: jedna změna pro první trénink. Kubicu nahradí Nicholas Latifi.

