Pole position získal v Kanadě Vettel, Magnussen boural

Jezdci Mercedesu, Ferrari a Verstappen nastoupili do druhé části kvalifikace na středních pneumatikách. Jezdcům prvních dvou týmů tento krok vyšel. Verstappen byl průběžně mimo první desítku a na trať musel znovu na měkkých pneumatikách. Krátce před koncem však boural Kevin Magnussen a Verstappen se tak mezi první desítku nedostal.

Ve třetí části kvalifikace se do čela dostal Lewis Hamilton, který měl náskok na Vettela asi desetinu a půl. Leclercovi kolo nevyšlo a Bottas se roztočil a nezajel žádný čas.

Ve druhém pokusu zajel Hamilton nejrychlejší čas v prvních dvou sektorech a mířil za potvrzením svého pole position. Poslední sektor mu však nevyšel a na pole position se k překvapení všech dostal Vettel.

Druhá řada bude patřit Leclercovi a „překvapení dne“ v podobě Daniela Ricciarda.

21:18: Bottas až šestý! Ricciardo čtvrtý.

21:18: Leclerc třetí s velkou ztrátou.

21:16: Ale třetí sektor mu nevyšel a Vettel má pole position!

21:16: a Hamilton nejrychlejší v prvním sektoru.

21:16: druhé pokusy... bude to jedno měřené kolo.

21:14:

21:12: Leclerc ztrácí 6 desetin, Bottas samozřejmě bez času.

21:10: Bottas se ve svém pokusu roztočil.

21:09: Hamilton 1:10.493, Vettel ztratil 0,188

21:08: Gasly 1:12.185

21:07: a zbytek..

21:06: na trati zatím jen Gasly...

21:05: pokračujeme

21:02: pokračujeme za 3 minuty.

20:52: stále čekáme na začátek poslední části kvalifikace

20:46: Ve třetí části kvalifikace uvidíme jen devět aut. Magnussen postoupil, ale jeho vůz je rozbitý.

20:42: Jezdci Mercedesu a Ferrari by měli odstartovat na středních.

20:41: dále nepostoupí Kvjat, Giovinazzi, Albon, Grosjean,

20:41: Verstappen nepostoupí... je 11.

20:40: Magnussen tvrdě bourá, červené vlajky

K-Mag's crash brings Q2 to a premature end, which means Verstappen DOES NOT make it through to the top ten shoot out#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/6tezT75mhW